Por Gabriel Marclé

La dirigencia cordobesa de La Libertad Avanza comenta cada vez con más insistencia la posible llegada del presidente Javier Milei a la provincia en el corto plazo. Sin embargo, la decisión está atravesada por un análisis cuidadoso del contexto económico y político en el que se daría esa visita. El escándalo $Libra, las declaraciones sobre Malvinas, la delicada situación de la industria y un clima social en tensión son factores que inciden directamente en el cálculo costo/beneficio de una eventual gira presidencial por Córdoba, donde ya circulan encuestas desfavorables para el oficialismo libertario. Aún así, la versión más fuerte por estas horas habla de una gira express, oportunidad que utilizaría para mostrar a sus jugadores cordobeses.

Teniendo en cuenta que, en lo que va del año, la agenda de Milei no incluyó salidas del AMBA —salvo para viajes al exterior—, resultaría llamativo que eligiera este momento de debilidad para exponerse en una plaza políticamente exigente. No obstante, la presión interna crece: los números que manejan los referentes locales impulsan una gira por el interior cuanto antes, no tanto por la figura del presidente en sí, sino para apuntalar a los candidatos que competirán en la provincia gobernada por Martín Llaryora.

Para un año que no comenzó de la mejor manera, una visita con muestras de respaldo y afecto por parte del electorado cordobés podría ser el impulso que Milei necesita para reafirmar su consigna de que “Todo Marcha de Acuerdo al Plan” (TMAP). Esa es, al menos, la idea que promueven sus armadores territoriales, quienes trabajan activamente para concretar el viaje. Mucho más si se tiene en cuenta que su última visita fue a fines de 2024, durante la inauguración de la nueva sede de la Bolsa de Comercio.

Aunque algunas versiones apuntan a julio, con motivo del aniversario de la ciudad de Córdoba, fuentes consultadas por Alfil aseguran que el viaje podría adelantarse y realizarse entre fines de abril y principios de mayo, con actividades centradas en la gestión y no tanto en actos partidarios, aunque con una comitiva de libertarios cordobeses. La urgencia responde a la necesidad de ordenar el armado y bendecir a quienes comenzarán a recorrer el camino hacia las elecciones legislativas.

Aunque octubre parezca lejano, la campaña ya empezó a tomar forma. El mileismo dio su primer paso en Córdoba el pasado 24 de marzo, cuando impulsó la figura de Agustín Laje con la consigna de la “memoria completa”. El cordobés suena como posible cabeza de lista de una boleta de “puros”, respaldado por Santiago Caputo desde el llamado “Triángulo de Hierro”.

En ese contexto, la visita de Milei serviría para fortalecer la instalación de Laje como referente de la batalla cultural, clave en la narrativa libertaria. Pese a que públicamente nadie admite una caída en la imagen presidencial en Córdoba, en el entorno reconocen que el video del Día de la Memoria no favoreció a Laje, ni tampoco su postura extrema frente a temas como la diversidad sexual o el progresismo.

“Todos necesitamos a Javier”, resumió un dirigente cordobés al confirmar a Alfil el avance de gestiones para concretar la visita. La frase refleja la estrategia de asociar al presidente con nombres locales, con el objetivo de aumentar la competitividad de un frente que, por ahora, apuesta exclusivamente a figuras sin pasado político.

Una foto de Milei en Córdoba podría marcar un punto de inflexión en el rumbo hacia las urnas. Las repercusiones —sumadas a la evolución de la economía— permitirían un diagnóstico más claro sobre la estrategia electoral y si conviene o no seguir apostando a una lista de “outsiders que no miden”, como ya los definen algunos nuevos libertarios provenientes de la vieja política.

Si el respaldo presidencial no logra traccionar candidatos con fuerza propia, se reflotará la posibilidad de abrir el juego e integrar sectores del PRO, el juecismo e incluso el radicalismo. Los “originales”, que buscan preservar su protagonismo, rechazan esta opción. Y, según los conocedores del pensamiento de Milei, el propio presidente también. Pero la pregunta es otra: ¿Está dispuesto a exponerse en Córdoba a riesgo de perder? Las chances ya no son las mismas que las del año pasado. Y todos lo saben.