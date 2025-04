Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Rostro familiar

El informante consultaba con el periodista sobre el registro de una particular presencia en una actividad del Gobierno municipal.

Informante: Disculpe la molestia, pero necesito cerciorarme de algo. Me llegaron imágenes de la recorrida del intendente (Guillermo De Rivas) con el titular del Centro Cívico (Julian Oberti) por la obra de doble calzada en Ruta 30. En una de las fotos, me pareció ver un rostro familiar. Mire usted…

Periodista: A ver…

I: ¿No lo ve parecido a alguien?

P: Tiene un aire a Fabricio Pedruzzi (ex secretario de Obras Públicas). Capaz estoy en cualquiera…

I: ¡Es él! (risas)

P: ¿Y qué hace ahí?

I: Es ingeniero civil y evidentemente está trabajando para la empresa a cargo de esa obra. Mire cómo se cruzan los caminos…

P: Hace rato no se lo veía, pero creo que lo he visto en otras obras. Desde que terminó la gestión de Juan Jure, se ve que le vino mejor el sector privado…

I: No sé si se acuerda, pero fue el encargado de Obras Públicas en la peor época de Jure. Antes de terminar esa gestión, lo pasaron a Viviendas. Paso de Guatemala a Guatepeor, porque a ese Gobierno lo mataron por los baches y el estado de las calles, pero también porque no terminó las casas que prometió y las que entregó tenían muchos daños. Medio que Pedruzzi se había convertido en el punching ball de los vecinos indignados (risas).

P: Recuerdo toda esa época.

I: Mire lo que es la política y los ciclos. Trabajando en el sector privado, pero con la gestión peronista que llegó al poder con Juan Manuel Llamosas gracias a los pifies que pegaron en la gestión radical. Ahora, la Municipalidad compartió esta foto, ¿entiende?

P: Imagino que es de prensa oficial.

I: Para mí están queriendo decir algo. A lo mejor quieren que hablemos de ellos y largan esto a propósito. O capaz se les pasó que podía dar que hablar la vuelta de Pedruzzi. No quedó con buena imagen, por más que haya pasado el tiempo.

El urbano para

En la previa del paro, el periodista dialogaba con el dirigente radical sobre la situación del transporte público de pasajeros en la ciudad y un llamativo anuncio.

Informante: ¿Se enteró que mañana (por este jueves) no habrá servicio normal de colectivos?

Periodista: ¿Seguro? Leí que AOITA garantizó el funcionamiento del servicio.

I: Del interurbano. Pero del urbano en Río Cuarto, no.

P: Raro.

I: Raro es que el gremio anuncie que no irán a paro, pero la empresa de transporte (Sociedad Anónima de Transporte) comunique en sus redes que tendrán un servicio especial por la jornada de paro.

P: ¿Estimarán que menos gente va a estar circulando?

I: A mí me suena que están aprovechando el paro como excusa para frenar un día y ahorrar un poco de combustible. Se ve que no les alcanza con todo lo que le estamos aportando los riocuartenses por mes.

P: Es una situación extraña.

I: Eso mismo. No sé cuántas veces ha pasado esto. Muy raro que los trabajadores no paren, pero la empresa diga que no trabaja normalmente porque los trabajadores paran. Tendrá que hacer algo el Gobierno…

P: ¿Puede?

I: Al menos que intimen a la empresa. Lo hacen quedar mal a (Guillermo) De Rivas. Si los interurbanos en toda la provincia van a trabajar con normalidad, ¿por qué no lo harían en Río Cuarto? Mucha gente se va a quedar sin colectivo. Hay rubros, como el comercio, que van a funcionar con total normalidad. ¿Con quién se va a enojar ese vecino que tenga que tomarse un remís o irse caminando para el trabajo? ¿Con (Julio) Titarelli (presidente de la SAT) o con el intendente?







“Zafó de los bombos”

Tras los anuncios del gobernador Martín Llaryora en el Viejo Mercado y la entrega de créditos y viviendas del programa Vivienda Semilla, el informante le comentaba a la cronista que el mandatario provincial habría zafado de una posible “emboscada” o manifestación en el lugar.

Informante: ¿Le dio la impresión de que el gober se fue rápido del Viejo Mercado?

Periodista: Habló bastante en el acto pero sí, después de que entregó certificados y demás, me dio esa misma impresión. Muy rápido todo y logró esquivarnos (risas).

I: No sé si esto tendrá que ver pero recién se escucharon unos bombos por esta zona.

P: Se están manifestando los jubilados y distintos gremios que acompañan.

I: Claro, pero el gobernador hace prácticamente nada que se fue rumbo a la Expo Hotelera Gastronómica. Y de alguna forma, eso le vino bien porque zafó de una posible emboscada o un momento incómodo. Se decía que algunos gremios podían llegar a aprovechar que estaba acá para manifestarse. Sobre todo los empleados judiciales que están en estado de alerta hace mucho tiempo. De todos modos, no pasó. Y quizás él zafó por un pequeño margen de tiempo (risas).

P: Sé que a la mañana habló con la prensa en General Levalle. Acá nos quedamos con las ganas.

I: Antes de que arrancara el acto, ya daba la impresión de que no iba a dar notas. Aunque lo ha hecho la mayoría de las veces que vino. Ojalá no se tarde tanto en regresar…

¿Comisión intermitente?

El informante radical llegaba a la periodista para transmitirle un comentario a raíz del trabajo de la comisión de Servicios Públicos.

Informante radical: No quiero exagerar pero creo que es la segunda o tercera vez que hay comisión de Servicios Públicos desde que comenzó la actual gestión.

Periodista: El año pasado me habían dicho lo mismo. En ese momento, la presidía Paula Dalmasso.

I R: Sí, dentro del Concejo se comentó bastante eso porque además ella se había ido de viaje en noviembre y en ese entonces había muchos temas que podrían haberse enmarcado en esa comisió. Como lo de Uber o las primeras modificaciones que se plantearon al sistema integral de transporte. Obvio, se trabajó y se avanzó igual, pero usted entiende mi punto. Quien preside, debe convocar. Hay comisiones que trabajan muy bien y con mucha frecuencia pero no ha sido el caso de ésta. Lo único “positivo” es que los pendientes que hay siguen siendo los de siempre: transporte, higiene urbana. Dentro de poco tenemos que avanzar también en el llamado a licitación para la recolección de residuos.

P: ¿Quién está ahora al frente de esa comisión?

I R: El jefe del bloque oficialista, Leandro Carpintero. Dalmasso hace rato que se fue del Concejo. Se ve que no encontraban la llave (risas). Si el tema de la licitación viene a la misma velocidad que la frecuencia con la que se reúne la comisión, te la debo.