De Rivas se reunió con Gómez

El intendente Guillermo De Rivas se reunió con el director general de Departamentales Sur, Cristian Gomez para dialogar sobre los últimos operativos preventivos y controles vehiculares. Tal como lo anticipó Alfil, la semana pasada se llevaron a cabo estos procedimientos preventivos bajo el mando del nuevo subdirector de esta división, Sergio Romera.

Informante: El otro día vi que hablaron del nuevo subdirector de Departamentales Sur. Y ahora se lo vio al director (Sergio Gomez) reunido con el intendente y el secretario de Prevención (Gastón Maldonado).

P: Parece que ya se está terminando de aceitar todo el tema de la cúpula que viene desde marzo. Bah, uno creería que ya está, ¿no? (risas).

I: Calculo que sí. Con todo lo que pasó en febrero y el lugar que ocupó Río Cuarto en la agenda mediática, hubiese sido raro que no movieran a nadie. De hecho, el lugar que ocupa ahora Romera es el que le habían asignado a Agustín Torres, ¿se acuerda? En fin, yo creo que por un tiempo no va a haber cambios pero nunca se sabe.

P: ¿Cree que el problema “mermó” un poco?

I: Habrá notado la cantidad de partes de prensa que envía la Muni sobre las distintas intervenciones que se hacen. La bronca sí pero el problema sigue siendo grave y creo que con lo de la institucionalización de la Mesa de la Seguridad está claro que no fue algo circunstancial y que no se tiene que descuidar nunca este tema.

¿Di Bella vuelve al juego?

El periodista daba con una foto que lo llevaba a consultar con su informante, cercano a los actores presentes en esa imagen.

Periodista: Recién estaba en Instagram y me crucé con una historia de Germán Di Bella que me generó curiosidad.

Informante: ¿Qué vio?

P: Mucha gente vi. Di Bella mostrando lo que yo supongo es la reunión del Cluster Tecnológico. Creo que lo vi a Esteban Carranza (secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad). En la foto hay como cien personas…

I: Claro, ahora entiendo. Lo que podría decirle es que se están juntando los sectores que tienen por delante diferentes actividades y eventos de la industria local. Pero, la verdad, esto me huele a que Di Bella está queriendo volver a la política

P: ¿Se había ido?

I: No del todo. Por eso, lo veo tomando un lugar más central en el discurso industrial y productivo de la ciudad y la región. ¿Se acuerda que lo nombraban como candidato potable para octubre?

P: Algo se decía.

I: Imagínese que para el gobernador (Martín Llaryora) sería un buen movimiento sumar al que fue echado del Gobierno nacional porque quería hacer mucho. ¿Entiende?

P: Puede ser. Yo suponía que si todavía no estaba en ningún cargo era porque él no quería.

I: Capaz está esperando el momento justo. Pasó de funcionario municipal a nacional en un santiamén para después volver a Río Cuarto e instalarse en el CECIS. Me parece que entró a boxes para volver a salir. Y ya lo está haciendo.

P: No le dije. La foto que vi viene con texto. “Una nueva Argentina es posible, pero solo si lo construimos entre todos”.

I: ¡Ah! Bueno, clarísimo entonces. ¿No habrá sido un asado para avisarle a sus colegas en la industria que se lanza como candidato? Averigüe bien.

“Nula intervención”

Después de una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante, el periodista recibía el mensaje de un informante dentro del Legislativo.

Informante: Escuche, ¿siguió la sesión de hoy?

Periodista: En diferido, como casi siempre. Vi que se aprobaron varias iniciativas del tema seguridad. ¿Estuvo en el debate?

I: Lo seguí todo. Esperaba más de nuestro bloque, la verdad.

P: ¿Por?

I: Porque no puede ser que un concejal juecista sea el que más pelea le da al oficialismo en cosas como la inseguridad. Por más que haya trabajo conjunto y la Municipalidad nos quiera hacer creer que nos tiene en cuenta, tenemos que mostrar un poco más de personalidad. Todo bien con el Kily (Pablo Benítez, concejal juecista), pero no es el máximo exponente opositor que podemos tener en el Concejo.

P: ¿Y Gabriel Abrile?

I: A eso quería llegar. En la sesión, no pidió la palabra. No puede ser que la participación del presidente de bloque se limite a levantar la mano u opinar durante las declaraciones de interés y homenajes. Hace rato que no se lo escucha al doctor y es el presidente del principal bloque opositor.

P: Debe estar pensado. Capaz no está en momento de mostrarse.

I: No, no puede ser. Yo sé que debería quedarme calladito la boca porque hicimos una elección horrenda y esto que pasa es lo que merecemos. Pero, le juro, no puedo evitar este sentimiento. Estamos realmente en nuestro momento más bajo.

P: ¿Para tanto?

I: Todo es para tanto. ¡Hace años que no tenemos un bloque así! Cuatro concejales y un presidente de bloque que no habla. Durísimo.

Ética vs Legalidad

El analista dialogaba con la cronista sobre el último comunicado de la UCR Río Cuarto. El mensaje se titula “La ética pública no se agota en la legalidad” y se refiere a la denuncia mediática del ex concejal Pablo Carrizo, quien aseguró que la empresa que presta servicios en relación al archivo municipal desde el 2012 estaría vinculada a familiares del intendente De Rivas. En diálogo con FM Gospel, el tribuno de cuentas del oficialismo, Marcelo Gherro, acusó a Carrizo de “confundir a la gente” y aseguró que la adjudicación del servicio se dio a partir de un concurso público en el 2012 y ha sido ratificada por unanimidad en el Tribunal.

Analista: Cuando Carrizo largó la “bomba”, preferí esperar. Primero, porque me cuesta creer que él no haya sabido esto de antes cuando fue concejal durante dos períodos. Así como cualquier otro concejal que haya ocupado ese cargo en los últimos 12 años. Segundo, porque quería ver si rebotaba en algún lado. Salió la UCR con un comunicado pero creo que ningún bloque de concejales lo ha planteado aún. ¿Notó eso?

Periodista: No es la primera vez en el año que la UCR sale con algún posicionamiento más contundente que el de su bloque de concejales (risas).

A: Hay que ver si pica en el Concejo. Mire, la prestación de este servicio data de la era Jure, por lo que quizás muchos radicales no hayan querido hablar por eso. También considero válido que, si lo que dice Carrizo llegara a ser cierto, está bien que la gente se pregunte si corresponde o no que una empresa de un familiar del intendente preste algún servicio a la Municipalidad.

P: Lo escuché al presidente del Tribunal de Cuentas el otro día. Fue bastante tajante con el tema.

A: Es que lo legal no se discute. Si no incumple ninguna normativa, está perfecto. Gherro dice que el intendente no forma parte de esa empresa, por lo tanto no habría nada que discutir. Yo no adhiero a esa mirada y creo que, más allá de este caso, no está mal revisar lo de la adhesión a las leyes nacionales y provinciales de Ética Pública. Salvando algunos aspectos, hubo un caso parecido en el 2017 con quien fue tribuno de cuentas. Es un debate que está pendiente…