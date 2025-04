Por Julieta Fernandez

A menos de un año desde que asumió la conducción de ANSES, Silvina Drovandi renunció a su cargo en el organismo. En principio, se debería a un viaje familiar programado desde hace más de un año que implicaría su ausencia durante un mes. Según pudo saber Alfil, la abogada y escribana habría intentado pedir una licencia sin goce de haberes para poder llevar a cabo el viaje pero se la denegaron. Ante este escenario, Drovandi optó por abandonar su cargo y se trataría de una decisión indeclinable que ya comunicó a los empleados de la delegación local y a los referentes provinciales de LLA Córdoba.

Es posible que la funcionaria haya querido evitar ser cuestionada como ocurrió con su par del PAMI local. En los primeros días del 2025, Ricardo Scattolini fue duramente criticado por haber vacacionado en un crucero, a contramano de lo planteado por el presidente Javier Milei, quien pidió a sus funcionarios que “no ostenten” durante el período estival.

Más allá de las razones personales, la designación de Drovandi había generado asperezas en algunos sectores. Su nombramiento fue el último en concretarse en lo que respecta a las dependencias nacionales en Río Cuarto. Hubo militantes que la señalaron por no estar afiliada al partido y cuestionaban su liderazgo. No obstante, Drovandi no tardó en aggiornarse al esquema oficial de LLA Río Cuarto que tiene a la influencer, Laura Soldano, como principal referente de Gabriel Bornoroni en la ciudad y el sur de Córdoba.

Drovandi había comenzado a elevar el perfil en las últimas semanas. Más allá de su rol dentro del organismo (desde julio del año pasado), se la comenzó a ver en distintas reuniones y actividades con Soldano, quien se perfila como candidata a diputada. La reciente renuncia de la abogada no cayó bien el algunos dirigentes de Córdoba que no tardaron en calificar el accionar como una “falta de compromiso político”.

Por otra parte, mientras en San Francisco se conoció la reciente designación de una nueva directora de ANSES (Ivana Rodríguez), el armado libertario deberá poner en marcha el proceso de una nueva designación para la Capital Alterna. En ese marco, más de un dirigente se estaría frotando las manos y la cercanía a Laura Soldano, alfil de Bornoroni, seguramente tenga mucho peso a la hora de ponderar a quienes aspiren a conducir la ANSES local.

¿Será un extrapartidario? Nadie lo descarta, aunque da la impresión de que los libertarios “puros” podrían tener prioridad, en línea con lo que el propio diputado Bornoroni ha manifestado al ser consultado por el armado de listas. Sin embargo, más de un extrapartidario se ha acercado al esquema libertario en los últimos meses (incluidos ex llamosistas), por lo que hay varias cartas sobre la mesa.

El próximo 6 de mayo se haría efectiva la renuncia de Silvina Drovandi. Quedará un director/a interino a cargo de la delegación. En este caso, sería Andrea Díaz, quien ocupó el rol antes de la designación de Drovandi. Hasta entonces, se espera que el próximo nombramiento no tarde tanto como la designación de la directora saliente, quien ingresó al cargo siete meses después de la asunción del presidente Javier Milei.