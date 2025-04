El Ejecutivo todavía no llegó a un acuerdo con el gremio que conduce Jorgelina Fernández. ¿La explicación? "No podemos p

Por Gabriel Marclé

El paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) también tendrá repercusión en Río Cuarto, donde coincidirá con un proceso paritario aún sin resolución entre el Sindicato de Trabajadores Municipales (SUOEM-RC), encabezado por Jorgelina Fernández, y el Gobierno de Guillermo De Rivas. Esta superposición podría influir en el clima político local durante las próximas semanas, ya que la movilización de este jueves podría reactivar el espíritu combativo del gremio, en momentos en que algunos trabajadores impulsan una postura más firme.

Si bien las negociaciones siguen en curso, en los últimos días surgieron obstáculos que explicarían la demora en alcanzar un acuerdo. El principal factor es la situación económica del Municipio, golpeada por una caída del 19% en los ingresos por coparticipación y en la recaudación del impuesto a Comercio e Industria. A esto se suma una versión que circula entre los gremios: habría presiones desde el Panal para limitar los acuerdos salariales de los intendentes de Hacemos Unidos.

“El gremio sabe cuál es la situación económica y financiera que venimos atravesando. No podemos poner en riesgo las arcas municipales, comprometiéndonos a un acuerdo que después no vamos a poder pagar”, respondió sobre la paritaria el secretario de Gobierno, Roberto Koch, a fines de la semana pasada. Según fuentes del Ejecutivo, la situación no ha cambiado, y aunque hubo contactos informales, las partes aún no logran acercar posiciones.

En paralelo, el funcionario a cargo de llevar adelante las negociaciones con el Sindicato negó que haya un techo impuesto desde las altas esferas del cordobesismo. “A nosotros no nos ha llamado absolutamente nadie para ponernos condiciones en la negociación paritaria”, aseguró Koch al desmentir la versión que había surgido desde el sindicalismo a partir de experiencias en otros municipios: indicaban que se había puesto un techo del 1% mensual.

Consultados por este medio, dirigentes del SUOEM-RC evitaron hablar de números. “Sería imprudente”, aclararon sobre esta instancia de incertidumbre, aunque reconociendo que el Ejecutivo todavía no hizo un ofrecimiento que los conforme. “La negociación entró en cuarto intermedio”, le confirmaron a Alfil ayer tras una reunión con autoridades del Centro Cívico, donde entregaron un escrito solicitando el cese del aporte adicional a la Caja de Jubilaciones y del “aporte solidario” a APROSS. Los acompañó Ricardo Tosto, triunviro de la CGT local.

El futuro de la paritaria

Teniendo en cuenta que las charlas iniciaron a fines de marzo y que al 10 de abril todavía no hay acuerdo, es evidente que los requerimientos del Sindicato están por encima de las expectativas de la patronal. Se trataría de otra señal que ratifica el complicado inicio de año para el Palacio de Mójica, tras haber cerrado un 2024 con una suba anual cercana al 128% -diez puntos por encima de la inflación.

En el entorno de De Rivas se percibe preocupación por la coincidencia entre una crisis en las finanzas municipales y el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. En ese contexto, la marcha de la CGT de este jueves podría convertirse en un punto de inflexión para las paritarias, ante la amenaza latente de medidas de fuerza por parte del gremio.

Aunque parezca que la tensión escala, en el Gobierno defienden que hay buen vínculo con el sector de Jorgelina Fernández. “Trabajamos con el mismo objetivo, que es mejorarle la calidad de vida a nuestros trabajadores. El Sindicato reconoció la recuperación salarial que hemos acompañado en estos meses”, afirmó Roberto “Tito” Koch sobre la relación con el SUOEM.

El último acuerdo salarial para los municipales de Río Cuarto se firmó en enero, una paritaria de alcance trimestral que totalizó un 7,5% para los tres meses, pero que tuvo aumentos con sumas remunerativas, además de subas en asignaciones y estímulos. Sin embargo, como expresan desde el sindicato y reconocen desde la Municipalidad, esas subas se fueron diluyendo con los cimbronazos económicos del comienzo de año. Aunque la inflación muestra una tendencia a la baja, las expectativas salariales de los trabajadores siguen siendo altas.