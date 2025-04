Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Salud Mental: Agrelo visita Río Cuarto

La periodista consultaba con la informante sobre la visita del legislador Rodrigo Agrelo y el referente de Encuentro Vecinal, Aurelio García Elorrio. Este jueves se reunirán con la agrupación Madres del Dolor Río Cuarto para dialogar sobre el proyecto de declaración de Emergencia en Salud Mental y Adicciones.

Periodista: Así que viene Agrelo. ¿Alguna actividad en el marco de la campaña que se viene?

Informante: Falta mucho para eso. En realidad, esta agenda está abocada a algo que venimos trabajando hace mucho y es la declaración de Emergencia en Salud Mental. No se habla lo suficiente de esto y Río Cuarto no es ajena a la problemática.

Periodista: Ya que lo menciona, entiendo que fue una de las promesas de campaña del actual intendente. Lo del Centro de Adicciones.

I: Entiendo que aún no ha sido inaugurado formalmente. Y aún así, por más buena iniciativa que sea, todavía hacen falta políticas que acompañen situaciones que requieren abordajes más complejos. Un dato que resalta el proyecto es que, en 10 años, se redujo más de un 30% el personal de Salud Mental por cada 100.000 habitantes. Eso ocurre a nivel provincial. Hay que actuar con urgencia. De eso se va a estar hablando en la reunión con Madres del Dolor.

¿Cambios en una dependencia nacional?

El periodista recibía el mensaje de un enigmático informante.

Informante: No sé si se enteró, pero hay movimientos entre los delegados del Gobierno nacional en Río Cuarto.

Periodista: ¿Delegados?

I: Titulares de dependencias.

P: A ver. PAMI, ANSES, Agencia Territorial. No hay mucho más, ¿o sí?

I: Va por ahí. Resulta que el titular de uno de esos tres ha presentado la renuncia.

P: ¿Qué? ¿Quién?

I: No le voy a decir. Averigüe.

P: Información a medias. Qué raro.

I: Se la dejo servida. Pregunte. Se trata de alguien que tenía planificado un viaje familiar al exterior.

P: ¿Ricardo Scattolini del PAMI no hizo un viaje por crucero en el verano?

I: Bueno, no es él. Pero, justamente por ese caso, este funcionario decidió directamente renunciar. Si llegaba a tomarse licencia, la iban a destruir.

P: Quién será…

I: Ya lo va a sacar. Es más, le doy una pista más. Es alguien que está viéndose muy seguido con los armadores de La Libertad Avanza en la región, participando activamente, como si fuera a participar en la lista próximamente.

P: Espere, tengo una pregunta…

I: Diga…

P: Me dice “funcionario”. ¿No será para despistar? ¿Es funcionaria?

I: ¡Me descubrió! Entonces ya sabe por dónde consultar (Risas).

La ¿respuesta? de Dalmasso

La periodista recibía un mensaje del informante sobre una publicación realizada por coordinadora de Educación, Paula Dalmasso, tras ser señalada por haber hospedado a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, durante el fin de Semana Santa. La ex concejala y actual funcionaria municipal, publicó: “Cuando dos o más personas intercambian ideas con respeto, sin imponer, nace algo nuevo que no existía en cada uno por separado.Como enseñaba Paulo Freire, no hay diálogo verdadero si una de las partes cree poseer toda la verdad (...) El diálogo no es debilidad. Es la fuerza de quienes creen que juntos podemos construir algo mejor”.

Informante: Este posteo no puede no ser leído como una réplica a lo que vienen señalando las agrupaciones de Derechos Humanos.

Periodista: Totalmente. Hasta vi el like de algunos funcionarios así que lo interpreto como tal. Igual, ¿no contradice un poco lo que se andaba diciendo? ¿Que Dalmasso no es amiga de la vice y que simplemente coincidieron en un fin de semana familiar por amigos en común?

I: Se dijo eso, sí. Uno entiende que la Muni no iba a acatar el pedido de las agrupaciones que querían que la apartaron a Dalmasso. Ella es una funcionaria bien vista dentro del gabinete, tuvo una fuerte participación durante la campaña y además hace su trabajo ad honorem. Hasta ahí, yo puedo entender que la Muni la sigue sosteniendo, más allá de que no comparto que se haya reunido con Villarruel.

P: Creo que el posteo no va a calmar las aguas, si es que se buscaba eso.

I: El mensaje “out of context” es válido pero, para algunos, hay límites. El negacionismo no es una simple “diferencia ideológica” para varios de nosotros. Por eso creo que la respuesta, aunque “tácita”, no hará más que reafirmar la postura de las organizaciones. Aunque le debo reconocer algo a la funcionaria: interesante que haya citado a Freire. ¿Los habrá querido “correr por izquierda” en eso? (risas).

Actualización del Código de Faltas

El informante del Concejo llegaba a la cronista para comentarle sobre el trabajo en comisión en lo que respecta a la actualización del Código de Faltas.

Informante: Viene firme el tema de la ordenanza para modificar un par de artículos del Código de Faltas. Se suma a todas las políticas que se están planteando para fortalecer la seguridad.

Periodista: Entonces debe haber bastante consenso.

I: Veremos cómo se sigue dando el debate. En algunas cosas hay criterios distintos pero no es poca cosa lo que se plantea. Ya se viene trabajando hace tiempo en varios proyectos como, por ejemplo, el que requiere que haya un agente policial en el patrullaje de la guardia local, lo del sistema de control de la comercialización de bienes usados, entre muchas otras.

P: ¿Y qué se abordó en la última comisión?

I: Se sigue planteando todo lo vinculado al poder de policía de la Muni. Por ejemplo, fortalecer la penalización en incumplimientos de quienes no acaten las clausuras del Municipio y endurecer las multas con las infracciones que vayan a contramano del Nuevo Código de Espectáculos Públicos.

P: Hablando de eso, se ha “exportado” o al menos se busca exportar ese modelo a otros municipios.

I: Claro. Holmberg firmó un convenio con nuestra Municipalidad y son varias las localidades interesadas en implementar un sistema para que los adolescentes tengan acceso a la nocturnidad de manera segura. Como verá, da para rato esto y la mayoría de los bloques ha hecho sus aportes. También se avanzó en la formalización de la Mesa de Seguridad.

P: Claramente, la seguridad viene copando el Concejo desde que arrancó el año.

I: No por mucho. Si uno ve la fecha en la que estamos, es inminente que se empiecen a discutir otros temas como la licitación de la Higiene Urbana. Se va a picar bastante, eso seguro.