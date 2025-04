Por Redacción Alfil

La ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, pasó por #MesaChica, el streaming de Alfil y habló de todo: la relación con el gobernador Martín Llaryora, habló de su rol en el gabinete, descartó una candidatura en las Legislativas 2025, se refirió a la ley que no salió en diciembre pasado en la Unicameral y le dio un rotundo respaldo a una candidatura nacional del exgobernador Juan Schiaretti.

“Schiaretti puede y debe encabezar una candidatura nacional, para que pueda encabezar en Nación algo similar a lo que hizo en Córdoba, con dirigentes de distintos espacios convergiendo en una idea en común. Tiene experiencia de gestión y capacidad de construir consensos. Tiene una capacidad invalorable de mirar a la Argentina con la gente adentro, la gente está cansada de la ideologización extrema. Lo que quieren es que lo solucionen los problemas que tienen”, destacó la otrora opositora a las gestiones del schiarettismo.

En tanto, sobre la ley del Procedimiento Penal Juvenil que no salió en diciembre porque el oficialismo no tenía los votos en la Unicameral, Montero sostuvo: “me sorprendió que no saliera la ley en diciembre. La ley fue presentada por nuestros legisladores, no se llamaba ‘ley Montero’ y había una serie de compromisos, porque además tenía despachos de todos los miembros de la comisión. Miento si digo que no me sorprendió. Después nos pusimos a trabajar todo el verano para construir el consenso que era necesario y salió con 68 votos sobre 70 en la Legislatura”, dijo.

En tanto, consultada sobre la relación con el juecismo y si hay virulencia en la relación con ella y con el otro ministro que viene de esa extracción, Juan Pablo Quinteros. “No diría que hay virulencia del juecismo hacia mí. Dentro de la estructura del Frente Cívico conservo amigos empezando por Luis Alfredo Juez. Una cosa es lo personal y otro lo político. Sí me sorprende que hay actitudes del Tribunal de Cuentas con expedientes que no le encuentro sustento desde la función del Tribunal de Cuentas. Me sorprende que se pidan explicaciones que exceden el Tribunal de Cuentas y tienen que ver con la política pública, no con el gasto”.

Montero también fue consultada por la baja de edad de imputabilidad que se discutirá en el Congreso, algo con lo que se manifestó en contra en su momento. “Primero hay que tomar medidas en el sistema penal juvenil, en Córdoba lo que hicimos fue desarrollar una legislación procesal juvenil que establezca (frente a delitos de alta peligrosidad) la posibilidad de que un joven punible no se pueda externar a dicho delito, Un chico no nace de un repollo... nace en un contexto familiar en donde crece y se desarrolla”, señaló y demandó infraestructura o fondos para la misma desde Nación si prospera la discusión.

Por último, Montero descartó una candidatura legislativa este año. “Mi rol hoy es ser ministra, mi función es estar 100% abocada al ministerio, una función compleja que me lleva 24/7 y que me gusta muchísimo. No está en mi expectativa integrar ninguna lista”.