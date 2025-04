Por Redacción Alfil

Es una de las personas con mayor influencia en Diputados. Con un fuerte aval de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, preside una comisión clave en la Cámara baja como es la de Legislación Penal y es una de las que más interactúa con el resto de los bloques. Con cautela espera por un acuerdo en Córdoba entre el PRO, su partido, y los integrantes de La Libertad Avanza (LLA). Y también, desde su rol en el espacio amarillo, marca qué no le gusta de los últimos movimientos del expresidente Mauricio Macri y los delfines que tiene el macrismo.

Laura Rodríguez Machado pasó por #MesaChica, el streaming de Alfil y habló de todo: la chance de una alianza con los libertarios, el rol de Bullrich, los gestos con el ministro cordobés Juan Pablo Quinteros, el diálogo con el resto de las bancadas para sacar las leyes y hasta la convulsionada campaña porteña para la elección de mayo.

“La campaña en Caba es para comprarse una palangana de pochoclos y ver qué pasa”, disparó en el streaming de este diario y dijo que aún no sabe cuál será el impacto en el bloque amarillo que ella integra.

Precisamente, sobre el rol de Macri y la manera en la que se movió cuando tomó las riendas del partido, la diputada bullrichista dijo: “Él fue ungido presidente del partido y Patricia iba a ser la presidenta de la asamblea. Primero se lo eligió a Macri y los asambleístas de él un mes después no la votaron, creo que la cag…”. Y agregó sobre el paso del expresidente por la Bolsa de Comercio que “fue raro el ambiente en la Bolsa de Comercio”. “Cuando va una figura detonante, la Bolsa explota y eso no pasó con Macri en el último arribo. Lo de él lo vi como cuando estás molesto con tu pareja y vas a un lugar a sacarle el cuero. No es eso lo que quiere escuchar la gente para que se saque al país adelante. Lo de Macri lo sentí como una queja, pero una queja más emocional que política”.

En tanto, de cara al escenario electoral, Rodríguez Machado señaló que cree “que va a haber acuerdos en las próximas elecciones, pero no sé cómo se pone el moño”. “Me gustaría un acuerdo del PRO con LLA y en Córdoba seguramente encabezará alguien de los libertarios”, aunque se excusó de dar nombres.

Asimismo, sobre el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo sostuvo que el primero “no quiere participar, pero va a apoyar” y del radical dijo que “también quiere ir con los libertarios”. “El tema es en qué lugar de la lista se sienten representados”, lanzó.

“El Congreso necesita gente muy identificada con Milei y no te tiene que salir sarpullido cuando respaldas. No se puede ser un librepensador que todas las votaciones hay que ir a rogarle para que voten. Hay veces que dicen algo, te aseguran los votos y después no están en el recinto. Entonces, dejas de confiar”, sostuvo sin hacer ninguna mención directa.

La parlamentaria también sostuvo que antes se hablaba únicamente con el jefe de cada bancada y eso en este Congreso cambió: “hay que hablar con todos”.

En tanto, acerca de aquellos que se sumaron al bullrichismo en el último tiempo, dijo que “no hay problema con los neobullrichistas, en la política se trata de sumar. Es muy feo hablar de derecho de piso. Hay que abrir, recibir a todos y ser amplios”.

Y, acerca de los gestos entre Bullrich y Quinteros, la parlamentaria señaló que “en todos lados acompañan los ministros y muchos no son ni siquiera del PRO”. “En el lenguaje, los que están a cargo de la seguridad en las provincias, son todos muy parecidos a Patricia”, señaló.

En semanas seguramente habrá dictamen para la reforma del Régimen Penal Juvenil del que Rodríguez Machado sostuvo que “Llaryora y casi todos los diputados de los distintos partidos en Córdoba están de acuerdo”. “La única que no confirmó y lo va a pensar es Natalia de la Sota”, sostuvo.

En la comparación con la serie Adolescencia, la parlamentaria afirmó que “el Gobierno presentó un límite en 13 años, que es la edad que tiene el actor, puede haber un despacho la semana que viene y parece que queda en 14”.

“La ley tiene la figura del supervisor, como fue el padre en la serie. El régimen penal juvenil tiene distintas penas, no son todas son de prisión. Depende del delito, de la dependencia o no de drogas. Hay regímenes penales particulares. Apuntamos a la resocialización del menor. Hay un prejuicio de pensar que vamos a meter a menores a cárceles con adultos o en una universidad del crimen”, dijo.

Por último, respaldó a la ministra, dijo que “Bullrich no se pasa de rosca con los operativos de seguridad”. “Percibís cuando salís a la calle en el Congreso y ves que hay organizaciones violentas que tomaron la movilización te das cuenta antes”, sostuvo.

Y también le dio un fuerte apoyo al presidente Javier Milei: “nadie esperaba este discurso de alguien del arco liberal como Milei. Pero los discursos de barbaridad que dijeron otros de la izquierda, o CFK… ahora lo dice alguien de derecha y se ponen locos. Lo importante es que siga el rumbo y saquemos a la Argentina del caos”.