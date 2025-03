Por Redacción Alfil

El massismo empezó a perfilar el 2025 en Córdoba hace rato. Reuniones, conversaciones y la reaparición del propio Sergio Massa hace algunas reflejaron la reactivación del Frente Renovador en los últimos meses. En Córdoba, uno de los referentes es el intendente de Cruz Alta, Agustín González, quien pasó por #MesaChica, el streaming de Alfil y habló del escenario preelectoral, la relación del tigrense con los peronistas cordobeses, el vínculo con el kirchnerismo y el adelantó de este diario la semana pasada: la posibilidad de un bloque de intendentes del Frente Renovador en la Mesa Provincia-Municipios.

“A Massa lo conocí en la época de (José Manuel) De la Sota en el 2015. Siempre lo vi como una persona muy importante de la política, un estratega; tuvimos relación con la gente de él y se mantuvo con los mensajes” dijo y agregó que ahora: “Massa nos pidió que armemos el Frente Renovador Córdoba. El objetivo es armar el partido y tener territorio con gente que no se sienta contenida por otros espacios políticos”.

“Algunos intendentes me llaman para respaldarnos, pero me piden que no los nombre”, deslizó el intendente de Cruz Alta.

En tanto, consultado acerca de a quién le rompen o parten el voto con una lista de Massa en Córdoba, González dijo que “rompemos el voto peronista y de centro”.

Asimismo, frente a lo sucedido en el balotaje 2023 y si Massa sintió que el exgobernador Juan Schiaretti lo traicionó, el massista cordobés dijo que “no”. “Massa vio que Schiaretti estaba con otro lineamiento y miró las encuestas de Córdoba. Dijo que no se iba a meter, pero hay funcionarios de Schiaretti en el gobierno de Milei”.

Con respecto, precisamente, al vínculo entre el excandidato presidencial y los líderes del oficialismo provincial, González sostuvo: “Massa no habla con Schiaretti; con Llaryora, sí”. Y de cara al 2025 electoral, afirmó que “no podría asegurar que no habrá acuerdo con el kirchnerismo, pero nosotros con el massismo representamos al sector productivo. Vengo del campo y lo veo”.

El hombre del sudeste provincial también sostuvo que a la lista del espacio la definirá Massa desde Buenos Aires y se refirió a la diputada nacional Natalia de la Sota. “A Natalia la veo centrada en Hacemos, la veo trabajando más en ese espacio. Con (Gabriela) Estévez o (Pablo) Carro, por nombrar a otras dos personas de Córdoba, no tuvimos diálogo”, afirmó sobre los kirchneristas locales.

Por último, reivindicó la gestión de Llaryora en obra pública y con las universidades, pero señaló: “le reclamo un asado, una reunión, un café con compañeros. Al gobierno de Llaryora le falta un poco de política”. Y sostuvo que si Schiaretti no es candidato, el oficialismo provincial está en problemas. Sobre la chance de Miguel Siciliano candidato a diputado cerró: “Miguel puede ser un candidato de la Capital, no lo veo diputado nacional, ¿puede ser candidato? ¿Por qué partido?”