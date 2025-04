Fronteras abiertas

Por Javier Boher

Argentina siempre ha sido un país de puertas abiertas en el que todos fueron bien recibidos. Por distintos motivos la gente deja sus países de origen para venir al nuestro y conocer de primera mano el mejor lugar del mundo. No es simple chauvinismo: no hay conflictos étnicos o religiosos, problemas limítrofes ni persecuciones políticas. Sí nos tocan recurrentes crisis económicas, pero es mejor ese poco de incertidumbre que vivir en un país complicado, de esos que son mayoría en el mundo.

Por esa condición de ser una hermosa tierra de amor y paz, con hermosa gente y cordialidad (para robar parte de “Represión”, de Los Violadores) nunca ha habido un gran conflicto con la gente que llegó al país siguiendo el espíritu de la Constitución tal como consta en el preámbulo de la misma. Eso, por supuesto, algunas veces puede fallar.

El gobierno nacional viene alternando buenas y malas, en general pegando más de las primeras que de las segundas. Como ya dijimos en otro momento, es el único espacio que promete futuro y cumple en venderlo, lo que aumenta sus chances de ganar en las elecciones generales de octubre. Siempre en este país gana (o pierde) lo que el bolsillo ordene, y ahora parece que va en el sentido de acompañar al gobierno.

Tal vez por eso es que hay que señalar las malas que van apareciendo, para no perder de vista que venir de años muy malos no es justificativo para repetir las peores cosas que nos llevaron a ese punto. Dentro del grupo de cosas reprocharles están todas las referidas a las dificultades para acceder a la información pública, el hermetismo del entorno presidencial, los intentos de reformar las leyes que regulan la.comoetencia electoral y los avances sobre los otros poderes de gobierno, su que seguramente falten otros en esta lista rápida.

Hace unos días se supo que el gobierno nacional decidió no renovar la residencia del consultor Antoni Gutiérrez-Rubí, muy conocido en el ámbito de las campañas políticas y actualmente trabajando para el equipo de Pro para las legislativas porteñas. Con alguna campaña trabajando para el kirchnerismo, el hombre lleva varios años dando vueltas por el país, donde además tiene trabajo en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

El español sería algo así como un entrenador para un deportista, un sujeto que aporta su conocimiento para ayudar a otros que compiten. Para él no se trata de algo ideológico, algo con lo que concuerde, sino un trabajo. No hay emociones y no es un cerebro propagandista que digita políticas desde detrás de escena; es un profesional haciendo su trabajo, tratar de que su cliente gane una elección.

En este país tenemos a algunos consultores realmente buenos, que se especializan en distintas áreas de las campañas políticas y tienen una visión de la lucha por el poder que hace abstracción de las preferencias personales. Como siempre respondo cuando me preguntan por cómo ve la política un politólogo, esto es un trabajo: si me contrata el candidato que más odio en el mundo voy a tratar de hacerlo ganar, por la misma fuerza y con la misma pasión por la que un penalista se regodea por hacer que un asesino evite la cárcel.

Personalmente me parece que Gutiérrez-Rubí no es el mejor consultor, particularmente para un país como Argentina. Quedó demostrado con la campaña negativa que encaró contra el entonces candidato Milei cuando era asesor de Massa, haciendo que el entonces ministro de economía patine en el debate antes del ballotage por sus ataques al actual presidente. Al oficialismo porteño las encuestas tampoco lo están ayudando, así que es difícil saber cuál es la amenaza que detectan en el entorno de Milei como para tomar esta decisión.

Es fácil sospechar que la medida está relacionada con la persona del consultor y su rol en campañas contrarias a las ideas de los libertarios, un tecnicismo o una formalidad que los habilita a expulsarlo del país en el lapso de 15 días (producto de que habría terminado el contrato por el que se le concedió originalmente el permiso). Quizás se puede aceptar que la decisión no es contraria a la ley, pero hay un tufillo que hace dudar de las verdaderas intenciones del gobierno, poniendo en duda su compromiso democrática.

El episodio permite dudar, tambien, de las capacidades estatales para cumplir sus funciones. Esto es porque la celeridad con la que se resolvió el tema del catalán contrasta enormemente con la pasividad con la que se trató una visita de bajo perfil que fue levantada en Twitter por gente muy atenta a algunas cosas. Esa visita fue la del vicepresidente de la República Islámica de Irán, Shahram Dabiri. El señor en cuestión fue echado de su cargo por cuestiones políticas de dicho país, básicamente por la poca decencia de hacer un viaje en un crucero de lujo mientras la situación económica de Irán es compleja y mantiene a la población un tanto molesta.

Más allá de eso, Dabiri y su mujer visitaron la Antártida, Ushuaia y Buenos Aires, sin haber encendido ninguna alarma entre los responsables de controlar quien entra y quién sale del país. Irán es un país con una relación complicada con Argentina, acusado de estar detrás de la organización y financiación del peor atentado terrorista en nuestro suelo. Siempre es un país que está del lado de los malos, independientemente de que se lo intente maquillar con una patina antiimperialista, antinorteamericana o de diversidad cultural. Es un régimen misógino, antisemita y homofóbico que poco tiene que ver con los ideales sobre los que se fundó este país y por los.que se recibe a los que vienen a visitar, trabajar y vivir en paz.

Problemas de usar el control migratorio como herramienta de control político.