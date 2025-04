Nada de nada

J.C. Maraddón

Hizo falta que Disney+ nos hiciera ver las ocho horas de la miniserie “Get Back” para que recordásemos el aporte que realizó el tecladista Billy Preston en la etapa declinante de la carrera de los Beatles, cuando visitó las sesiones de grabación del disco “Let It Be” que son el eje del documental de Peter Jackson. Allí se pudo apreciar cómo las divergencias entre los miembros del cuarteto, que habían llegado a un punto de no retorno, se diluyeron aunque más no sea momentáneamente ante la chispeante personalidad del pianista, cuyos arreglos en algunos de los temas terminaron fascinando a John Lennon y George Harrison.

Preston obtuvo créditos como artista invitado en ese álbum y en “Abbey Road”, y hasta podría haber sido incorporado como el “quinto beatle”, si la banda no hubiese colapsado a comienzos del año 1970. De todos modos, él siguió siendo un protegido de ellos en sus carreras solistas, y también supo cobijarse bajo el ala de otros rockeros famosos de la época, como Eric Clapton o los Rolling Stones. En sus comienzos sesionista y músico de giras de figuras como Little Richard y Ray Charles, Billy Preston combinó su trabajo junto a otros intérpretes con una trayectoria solista que se cimentaba en la fama adquirida por esas colaboraciones.

Aunque su talento como instrumentista fue reconocido con puntualidad y sus álbumes en solitario le reportaron ganancias de no menor importancia, aquella participación junto a los Fabulosos Cuatro siguió siendo su mejor carta de presentación a lo largo del tiempo. Y como tal arribó a Córdoba en noviembre de 1979, para brindar un show en el estadio del Club Juniors y constituirse en uno de los primeros números del rock internacional en desembarcar en esta ciudad mediterránea, quizás favorecido por el tipo de cambio que sostenía la dictadura.

A esa altura, además de caballitos de batalla como “Let It Be” y “Get Back” del repertorio beatle, Preston podía apelar en sus conciertos a algunos de los hits que había logrado imponer por su cuenta y que le habían valido premios Grammy y figuración en el Top 40 de la revista Billboard. Una de esas canciones era “Nothing From Nothing”, de su disco “The Kids & Me” de 1974, que trepó a la cima de los charts de ventas y fue interpretada por él en el primer programa de “Saturday Night Live”, además de recibir infinidad de versiones, como la del malogrado rapero Mac Miller.

Por su estilo, el tema remite al clima de época de aquellos primeros años setenta y, debido a ese motivo, suele escuchárselo en bandas de sonido de videos publicitarios, de largometrajes y de series televisivas. A esa lista hay que agregarle ahora la tercera temporada de “White Lotus”, que en el último episodio de los ocho que la conforman, utiliza “Nothing From Nothing” para musicalizar los créditos finales, luego de que a lo largo del resto de los capítulos predominase la música regional de Tailandia, el lugar donde se ambienta esta vez la historia.

Los fans de “White Lotus”, acostumbrados a esas desventuras de gente rica que vacaciona en exclusivos resorts y que se ve obligada a congeniar con el personal del hotel, saben que todo empezará con un crimen y que después se nos relatará cómo es que las cosas llegaron tan lejos. Pero vaya a saber por qué el director y guionista Mike White eligió para el cierre esa composición de Billy Preston, que dice: “Nada de nada no deja nada/Debes tener algo para estar conmigo”. Tal vez sea un mensaje cifrado que desemboca en la cuarta temporada, en algún otro paradisiaco destino.