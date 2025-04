Por Bettina Marengo

El gobernador Martín Llaryora consiguió apurar los plazos para que la Nación presente una propuesta a la Provincia sobre los fondos que adeuda de la Caja de Jubilaciones, y vio como un paso adelante el hecho de que los funcionarios de Javier Milei hayan demostrado intención de acercar posiciones.

Esto es parte del balance que hicieron en el oficialismo provincial al término de la audiencia entre Provincia y Anses + Nación que se realizó ayer en la Corte Suprema de Justicia, en el marco del reclamo judicial que inició el Panal para recuperar deuda y flujos para el sistema previsional provincial, cortados por Milei en nombre del superávit fiscal.

En quince días hábiles, las partes se volverán a reunir y se supone que, si no hay “maniobras dilatorias” como susurran algunos en el Panal, la Nación debería presentar una oferta “razonable” al planteo cordobesista. Son casi un billón de pesos (350 mil millones más intereses) y un caudal mensual de entre 17 y 18 mil millones los que tiene asentados el Panal, que no oculta las intenciones de recuperar este año electoral los envíos regulares desde Anses.

“Claramente aceptaron (el planteo), vinieron funcionarios de primer nivel tanto de Anses como del Ministerio de Economía y hemos logrado un avance importante en este año y medio que no teníamos ninguna respuesta”, sintetizó el mandatario al finalizar el encuentro en la sede de Talcahuano.

Es la primera vez que Córdoba va a la Corte desde que no está el cordobés Juan Carlos Maqueda entre los supremos, cara amiga para el cordobesismo desde 2001 hasta fines del 2024, y es también el primer contacto luego de la tensión por los pliegos de los malogrados jueces de Milei para el alto tribunal. No estuvieron en la audiencia los ministros Horacio Rossatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sino los secretarios dedicados a las relaciones entre provincias y Nación, pero el sanfrancisqueño se encargó de agradecer el espacio que al alto cuerpo le habilitó a Córdoba como una instancia “federal” e “institucional” ante los incumplimientos de la Rosada. “Defender la institucionalidad es defender la Argentina y defender que se cumpla el derecho y las obligaciones preexistentes”, remarcó.

De gobierno provincial viajaron, junto al mandatario, el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, su par de Justicia y Trabajo, Julián López, el fiscal de Estado, Jorge Córdoba (que es la tercera vez que acompaña un planteo por la Caja contra la Nación ante la Corte) y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele. La Nación mandó a funcionarios de Anses y al titular de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton.

La reunión duró 1 hora 20 minutos a partir de las 11 de la mañana aproximadamente. Al salir, Llaryora informó que se fijó un plazo de 15 días hábiles, al que calificó de “exiguo”, para volver a reunirse en la Corte, momento en el cual Ansés y la Nación deberían llevar una “propuesta concreta” que responda a las necesidades de Córdoba.

El sanfrancisqueño fue enfático ante sus interlocutores al defender el reclamo de la Provincia, pero se cuidó luego de mencionar que su gobierno entiende la situación nacional y quiere que a la Argentina le vaya bien, en un mensaje conciliador para con Milei. En ese marco de presionar pero sin enfrentarse con el libertario está la posibilidad de que la Provincia accione ante la Corte una medida cautelar contra la Nación para liberar fondos frescos. Es un camino posible pero no es la prioridad del Panal, que prefiere un acuerdo aún resignando parte de la deuda histórica. “Siempre es una opción si no se alcanza acuerdo rápido, pero aún no se pidió” sostuvo una fuente oficial. Otras voces aseguran que sí está pedida la cautelar como parte del reclamo en curso ante la Corte. Lo que está claro es que el llaryorismo no quiere tensionar de más con el gobierno de Milei.

¿Cual sería un esquema posible para Llaryora? En el Panal usan la palabra “razonable”: arreglar el pago de los flujos, aun sabiendo que la Nación pone en duda los números de la Caja, y negociar la deuda histórica incluso a cambio de bienes y activos nacionales. Por ejemplo, se viene mencionando el traspaso de Fadea. Llaryora destacó ayer la creación de una mesa de diálogo en la que los técnicos de ambas partes deberían trabajar propuestas concretas.

Para que todos lo entiendan, cero pesos nos están enviando. Siempre hubo discusiones de fondos, de hecho, la Corte ya ha fallado muchas veces, esto también es otro tema. Soy el tercer gobernador que viene a defender los derechos de los cordobeses a la Corte Suprema, con fallos preexistentes.

Antes de la audiencia

Minutos antes de ingresar a la audiencia con Nación, el gobernador reclamó una decisión a la Corte y dijo que “hay situaciones que no dan para más” y que la , y esta no da para más institucionalmente, porque vos estás violando las leyes, los acuerdos, los pactos preexistentes. Nunca nos pasó lo que nos está pasando ahora. Hoy nos están mandando cero pesos", se quejó. “Para que todos lo entiendan, cero pesos nos están enviando. Siempre hubo discusiones de fondos, de hecho, la Corte ya ha fallado muchas veces, esto también es otro tema. Soy el tercer gobernador que viene a defender los derechos de los cordobeses a la Corte Suprema, con fallos preexistentes. Esto tendría que haber durado un minuto, nunca tendría que haber llegado yo a estar acá".