Por Felipe Osman

El pasado domingo hubo bandera de largada para las elecciones de Centros Vecinales, votaron 5455 vecinos y se disputaron once conducciones: menos del 10 por ciento de los barrios que, según el cronograma, debían definir sus nuevas comisiones directivas, que en cada turno son 133, cubriendo los 400 C.V. de la ciudad en tres domingos.

Es que, de estos 133, en 17 barrios las Asambleas de Vecinos o quedaron desiertas o no alcanzaron a constituir las Juntas Electorales para guiar el proceso; en otros 15, las Juntas Electorales se conformaron, pero ninguna de las listas completó las formalidades que la ordenanza exige para participar; en 89 casos hubo una única lista -en ocasiones por acuerdos de unidad, en ocasiones porque las demás no fueron convalidadas-; en once hubo elecciones; y en el caso del Centro Vecinal de Nueva Córdoba, la elección se postergó por un error en la impresión de las boletas.

El ojo de la oposición está puesto, centralmente, en las 89 listas únicas. Es que, si bien la Junta Electoral que constituye cada Asamblea de Vecinos es el organismo que resuelve las impugnaciones presentadas contra una lista, la resolución de la Junta Electoral Vecinal termina siendo revisada por la Dirección de Asuntos Vecinales cuando sus decisiones son apeladas, con lo cual esta oficina, a cargo de Adrián Britos, tiene la última palabra.

Se plantean, además, dificultades adicionales. La ordenanza prevé un plazo de apenas 24 horas para recurrir las decisiones de la Junta Electoral y de tan solo 48 horas para insistir, cuando se busca que la Dirección de Asuntos Vecinales revise lo decidido por la Junta.

La sospecha de la oposición es que la Municipalidad inclinó la cancha a favor de las listas con vinculaciones con el peronismo y sacó a sus competidoras “en el escritorio”. Es, en rigor, una denuncia verosímil, pero muy difícilmente verificable.

Llegado el caso, también debe repararse en la descomunal tarea que representa tutelar el proceso eleccionario de los 400 Centros Vecinales de la ciudad. Desde la realización de las Asambleas de Vecinos, la conformación de las Juntas Electorales y la verificación de las listas, hasta la fiscalización de las elecciones.

En 400 procesos electorales, que no hubiera denuncias sería digno de recuerdo, porque cuando comprobar una transgresión es difícil, denunciar es fácil, y sumerge en un cono de sombras a todo el proceso.

Según la Municipalidad, el primer turno electoral de Centros Vecinales fue un éxito, no sólo por la gran cantidad de barrios que resolvieron su situación (la gran mayoría, con listas únicas), sino porque el proceso, inicialmente tasado en 300 millones de pesos, terminaría costándole un tercio de ese número al Palacio 6 de Julio.

Resultados

En el plano estrictamente político, vale hacer otras consideraciones.

De las doce elecciones programadas, una fue pospuesta. La del centro vecinal de barrio Nueva Córdoba terminó suspendida, porque la oposición denunció que la imprenta municipal había alterado el orden en que figuraban las listas en la boleta, y se celebrará en el tercer turno, el 18 de mayo. Allí chocarán tres listas, y la pelea de fondo será entre dos; una, auspiciada por el PJ, y otra, de base UCR.

Las once restantes tuvieron lugar en los barrios Inaudi, Jardín del Pilar, Renacimiento - Los Josefinos, Parque Montecristo - La Hortensia, Los Hornillos, San Martín, Barrio Alto Alberdi - Roque Sáenz Peña, Villa Belgrano, Guiñazú - Recreo Norte, Residencial San Roque y Patricios Oeste.

Entre las más significativas estuvieron la de Barrio San Martín, de la seccional 9na, donde la lista radical de Miguel Nicolás superó a la del PJ, apadrinada por Ariel Ramos, aunque el líder territorial boina blanca prevaleció por apenas 38 votos, una diferencia mucho menor a la de más de 200 votos que alcanzó en los últimos comicios.

En Inaudi ganó una alianza UCR-PRO, y en Villa Belgrano ganó el juecismo, en una alianza con el partido amarillo. En Parque Montecristo – La Hortensia una lista vecinalista, que ya era oficialismo, se impuso sobre una lista radical. Y en las siete elecciones restantes ganaron listas con afinidad hacia el peronismo, que terminó aventajando a la oposición en el marcador. De las 89 listas únicas, no se cuenta con información oficial que explique quiénes las conforman en cada caso, ni cuántas de ellas fueron producto de acuerdos de unidad y cuántas terminaron “ganando” a partir de la exclusión de sus competidoras.