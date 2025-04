De Levingston a Cámpora

Por Eduardo Dalmasso*

El nuevo contexto

La escena política de Latinoamérica de 1970, era bien distinta a la de los inicios de la Revolución Argentina. El triunfo de la Unidad Popular en Chile con el triunfo del dirigente socialista Salvador Allende, la conformación del frente amplio en Uruguay, la presidencia del General Torres en Bolivia, al frente de un movimiento nacionalista muy influido por la revolución peruana de Velazco Alvarado. En Argentina la resistencia al régimen de Onganía, depara su destitución.

Sucesión

A la junta de comandantes se le presenta una cuestión relevante. ¿A quién nombrar sucesor de Onganía? El estado mayor del ejército apuntaba que, -no existían en esos momentos- ni políticos ni militares cuya gravitación personal fuera tan amplia e indiscutida que la mayoría de la ciudadanía lo aceptara espontáneamente como solución conciliadora o superadora. Los comandantes eligen al general Marcelo Levingston por ser un oficial, alejado de las tensiones y disidencias intra FFAA. La designación del nuevo presidente se acompaña con un cambio de orientación política y en algún grado, en lo económico. Esto se visualiza en el nombramiento de Aldo Ferrer en Obras Públicas.

El poder político de Levingston, más allá de sus intenciones y las condiciones que expone para aceptar el cargo, transcurre dentro de parámetros muy limitados, máxime con ministros y gobernadores, en su mayoría designados por la junta de comandantes. De hecho: no representa una voluntad mayoritaria ni una legalidad constitucional, no es un caudillo de la Fuerza, ni tiene condiciones para el liderazgo popular.

La violencia

Al inicio de su mandato, se produce el ataque a la Calera (Córdoba) a plena luz del día, lo que conmueve al país, en Rosario 3000 policías se amotinan pidiendo mejoras salariales. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) copan el pueblo de Garín (Bs As) consiguen sus objetivos y logran evitar los apresen. Unos de origen peronistas y otros guevaristas. El encuentro del cadáver del General Aramburu, crea una ola de temor. Sectores significativos de la sociedad, sienten los distintos impactos como una amenaza. Estos sectores, no encuadran en el imaginario de pueblo de las organizaciones armadas. De las distintas acciones y las que seguirían, se revela, un pensamiento muy estrecho sobre el concepto de pueblo. Las manifestaciones en repudio por el asesinato de Aramburu representan a un amplio arco social que incluye a los distintos partidos políticos. Un mes y medio después de encontrar el cadáver de Aramburu, el ex secretario general de la CGT -José Alonso- muere acribillado a balazos en plena calle de la Capital Federal. En repudio a la revolución del 55, en su aniversario se colocan 23 bombas.

En el 70, las acciones de las organizaciones de origen guevaristas y peronistas eclosionan. R. Tonno (obra cit) produce un relato detallado de los acontecimientos: asaltos a un tren, atentados en serie en Rosario, Córdoba y Santa Fe, a Bancos de la Plata y de Córdoba, a puestos policiales, a la oficina de correos de Córdoba, se incendia la casa del agregado aeronáutico de los Estados Unidos, coronel Charles Greffet, diversos atentados contra funcionarios policiales y el comienzo de la acción de parapoliciales. Sin embargo, el régimen dictatorial, se mantiene dentro de los cánones de la justicia. El 16 de diciembre, en el juicio oral por el caso Aramburu, se dictaron sentencias contra: Carlos Alberto Maguid (18 años de prisión); Ignacio Vélez (dos años y ocho meses); el sacerdote Alberto Carbone (dos años en suspenso); Nora Arrostito de Maguid y Ana Portnoy de Silveira fueron declaradas libres de culpa y cargo. “Los responsables directos, en la clandestinidad.”

Nuevo congreso

La convicción del valor de la unidad predomina sobre las disidencias, y a pesar de distintas dilaciones para poder llegar a un acuerdo, en el mes de julio las negociaciones culminan con la aceptación de la preeminencia de la UOM y la designación de secretario general de Ignacio Rucci, - un antiguo y hábil colaborador de Vandor - y flamante secretario general de la seccional San Nicolás; un acuerdo que fortalece a las 62 organizaciones como expresión del peronismo. Un dato significativo, el congreso se constituye bajo el nombre de Augusto Timoteo Vandor. Las nuevas autoridades confeccionan un memorial destinado al presidente Levingston. Este incluye reclamos salariales, restablecimiento de paritarias, un mayor aporte a las cajas de subsidios familiares, la reglamentación de la ley de obras sociales y una serie de reivindicaciones. La actitud conciliatoria que el gobierno espera de la CGT, no se garantiza.

*Dr. En Ciencia Política (UNC-CEA)