Senado: el Gobierno le pidió a los bloques que firmen su apoyo para "Ficha Limpia"

Por Redacción Alfil

Con la expectativa de que el próximo miércoles se apruebe el proyecto "Ficha Limpia", el gobierno de Javier Milei le envió un pedido al presidente de la bancada, Ezequiel Atuche. El pedido consiste en que a 32 senadores se les exija firmar su apoyo sobre el proyecto, “Nosotros ponemos nuestros seis senadores de LLA, pero no está seguro hasta ahora que los otros 32 de los sectores no kirchneristas vayan a hacer lo mismo, por eso vamos a mandar una nota para que la firmen todos y se comprometan a que van a estar el miércoles”, explicaron desde la Casa Rosada.

En caso de que el miércoles se llegue a la aprobación de la ley, empezaría a regir para las próximas elecciones nacionales, dejando fuera de la postulación a figuras como Cristina Fernández de Kirchner. Por ello, el Gobierno quiere tomar la ofensiva con esta petición. “Todos dicen de manera informal y en declaraciones periodísticas que los votos están, pero no sabemos si es cierto o no. Los que no quieran firmar van a quedar expuestos”, opinaron desde el Gobierno.

A su vez, desde el Gobierno corren con el riesgo de que los senadores quieran hacer modificaciones al proyecto, lo cual llevaría a que el debate vuelva a la Cámara de origen, esto demoraría justamente el tiempo de debate y forzaría a su no aplicación. Cabe recalcar que el proyecto actual no incluye el impedimento para la candidatura con delitos graves (como el lavado de dinero, corrupción y demás), debido a que quieren que se apruebe para luego impulsarla con más rigurosidad.