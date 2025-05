La extinción del Pro

Por Javier Boher

El paso de Patricia Bullrich a La Libertad Avanza generó todo tipo de reacciones, terminando de materializar una ruptura que le puso un nuevo clavo al ataúd del Pro. A partir de este hecho me puse a pensar un poco en el futuro del partido y en las razones por las cuales nunca llegó a hacer verdaderamente pie en una provincia tan receptiva como Córdoba.

Bullrich

El cambio de la ministra de Seguridad estaba cantado. Tras la feroz interna que disputaron con Horacio Rodríguez Larreta todos quedaron sentidos, tanto halcones como palomas, al punto que se llenó de buitres que cayeron a rapiñar entre los heridos de muerte. La nueva candidatura de Larreta en un espacio propio y la partida de Bullrich despojaron al Pro de sus dos últimos precandidatos a presidente y de varios cuadros a lo largo y ancho del país. Algunos se burlaban de que los radicales llevaban tres elecciones sin candidato propio, pero ellos al menos pueden decir que siguen teniendo partido.

El Pro tuvo serias dificultades para procesar la centralidad de Macri, que nunca quiso, supo o pudo construir institucionalidad interna. Jugando de manera ambigua o con el dedo cansó a muchos en el espacio, empujando a más de un dirigente hacia otros lugares en los que fueron bien recibidos.

En estas horas no faltaron memes sobre Bullrich y sus cambios de partido -algunos ironizando que quiere ir por el récord del Loco Abreu, el jugador de fútbol que pasó por la mayor cantidad de clubes-. Sin embargo, este es un tema que ya hemos tratado en otro momento: ¿es más importante el purismo ideológico o la vocación de poder? Probablemente nadie tenga una respuesta concreta o clara, pero seguramente ante esa duda haya que hacer equilibrio entre la pertenencia a un partido y las ganas de integrar un gobierno para influir en la agenda pública.

Córdoba

Acá en la provincia hubo dirigentes que salieron rápidamente a alinearse con Bullrich, a pesar de que es difícil saber si son verdaderamente representativos de algo, si existe (o alguna vez existió) el Pro y si queda alguien que todavía no haya sido robado por otro espacio político a lo largo del último año y medio. Recapitulando, hoy hay ex Pro en el gobierno del peronismo cordobés, hay gente alineada con fuerzas opositoras no kirchneristas (principalmente en el Congreso) y hay otros dentro del gobierno nacional. A esta altura no sé si queda en el partido algún nombre de los que en los últimos cuatro años encabezaron listas o integraron fórmulas en representación del Pro. Ese es el nivel de desintegración en la provincia.

Hablando de esto con unos amigos, uno dijo que estaría bueno que alguien haga un paper sobre por qué no existió o no se consolidó el Pro en Córdoba, a lo que yo me dediqué a conjeturar para responder a esa duda.

El primer elemento de mi hipótesis es que el Pro cordobés es de un nicho de representación extremadamente reducido, donde sectores autoproclamados liberales (pero socialmente conservadores) relacionados a lo que era la Ucedé confluyen con sectores conservadores a secas. Si Milei y Villarruel fuesen cordobeses, seguramente hubiesen empezado su militancia juntos en ese espacio antes de hacerse uno propio.

En segundo lugar, la buena relación de la élites económicas con los partidos tradicionales. Por su propia naturaleza social y productiva, los vínculos de los empresarios cordobeses con el radicalismo y el peronismo están muy aceitados. Cuando el kirchnerismo decidió atacarlos, los dos viejos partidos estuvieron ahí para contenerlos, particularmente porque casi no se vivieron situaciones como las de camioneros o Atilra bloqueando empresas, ni el trotskismo de los metrodelegados, por poner algunos ejemplos.

El tercer punto sería la representación de ciertos sectores sociales. El radicalismo cordobés se dedicó a representar a las clases media y media alta que eran rechazadas por el kirchnerismo y ninguneada por el peronismo, que quería hacerse fuerte en los barrios populares. El Pro no tuvo a quien representar, porque no hubo ningún sector sistemáticamente marginado.

El cuarto punto es un poco más difuso: la incorporación de operadores o dirigentes con mucho vínculo con el peronismo que encontraban incentivos para no ser tan “anti” como puede llegar a mandar el electorado cordobés, como los casos de Agost Carreño o Massot. Ambos personajes podrían moverse prácticamente en cualquier lugar de la provincia sin que nadie sepa quiénes son.

En quinto y último lugar, el fracaso de la estrategia de tentar a personajes de afuera de la política. Salvo Héctor Baldassi muy a principios del fenómeno Pro (fue candidato por primera vez en 2013), nunca pudo captar gente del deporte, los negocios o el arte para que se integre al espacio, como sí lo hicieron el radicalismo y el peronismo.

Hoy el Pro está casi muerto a nivel nacional y directamente extinto en la provincia. Aunque Macri sigue siendo un referente para una buena parte del electorado, no pareciera haber nadie que pueda capitalizar esa imagen positiva. En cualquier caso, hay un sector en el electorado que está esperando por algo que se pueda ubicar entre el kirchnerismo y Milei a nivel nacional. Para toda la representación fronteras adentro de la provincia está el siempre vigente Partido Cordobés del Poder.