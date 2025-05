Alvarez Rivero ante el rechazo de Ficha Limpia: "en la Argentina reina la impunidad"

Tras una tensa jornada el miércoles en el recinto de la Cámara Alta, que concluyó con el rechazo del proyecto de ley "Ficha Limpia", la senadora cordobesa Cármen Álvarez Rivero fue entrevistada en el programa Sin Veso y expresó que aún siente "naúceas" por el rechazo de la ley.

En ese sentido, la senadora mantuvo su postura de que en Argentina "reina la impunidad". "Dije ayer en mi discurso que en la Argentina reina la impunidad y sigue reinando. Una gran parte celebró, los kirchneristas aplaudían y con abrazos como si hubieran ganado el Mundial. Estamos hablando de una vara ética mínima", expresó la senadora del PRO.

Lejos de pensar que la ley sería rechazada, Álvarez Rivero afirmó que, previo a la sesión, todo indicaba que "Ficha Limpia" se convertiría en algo positivo: "Un minuto antes, lo que corrió en el chat íntimo del frente PRO fue 'estamos los 38', porque como se paran o se sientan en esos momentos, hay que estar seguros de que están todos".

Sin embargo, expresó sorpresa ante el rechazo de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut: "Jamás me imaginé que dos se daban vuelta". En ese sentido, la legisladora apuntó duramente contra ellos y expresó: "Muy probablemente no atiendan por cinco meses, pero eso nos ayuda para hablarle a la gente y decirle que en octubre tenemos que elegir. Ahora hay elecciones en algunos distritos, y hay que elegir la gente confiable, la gente íntegra que sepamos que no se dará vuelta".

"Uno puede ver el que está en la foto de Néstor, con Cristina, con Massa. Que la gente se tome el trabajo de elegir a quién va a votar y no que lo lleven puesto y después llegue gente que elige hacer lo que le ordenan", consideró después.

En otro tramo de la entrevista, Álvarez Rivero habló sobre la corrupción estructural que mantiene el peronismo. "La corrupción es estructural, y yo la relaciono con el peronismo, pero es la corrupción organizada frente a la sociedad argentina, que en su mayoría debe ser buena o bastante buena, o como yo, pero estamos muy poco organizados. Entonces, nos comemos estas piñas como la de ayer", comentó.