Por Víctor Ramés

Las costumbres, los juicios, y la función que cumplía la propia prensa semana tras semana, son algunos aspectos que, en breves cuadros, nos ceden algunas publicaciones de 1896: los apuntes irónicos y jocosos de La Carcajada; el sarcasmo y severidad moral de Los Principios; y la atención a las artes por parte de La Patria. Tales son los materiales con que se construye esta página, la segunda dedicada a trazos de ese año.

La Carcajada traía en su sucesión de breves unidades narrativas una serie de pinceladas de chispazos populares, alusiones a los deudores de suscripciones, y a los trabajadores de la educación. Del domingo 7 de junio, léase esta cita tomada directamente del natural:

“Tienen sus ocurrencias oportunas los presos de la cárcel.

Tuvimos ocasión de encontrarnos en la cárcel de detenidos, en circunstancias en que entraba un nuevo huésped.

Al verlo penetrar, los demás exclamaron: -otra papa a la cacerola y un cubierto más en la mesa.”

Otra brevedad referida al hecho de casarse con mujeres de dinero, aporta un modismo verbal (que tal vez deba ir con “b”) y el periódico aporta un contraste de clase:

“Entre la muchachada alegre se le da el nombre de covijazo al hecho de que un individuo verifique su enlace con una hija de Eva de tal, esas que tienen morrocotudo dote, lo que nos parece apropiado; pero nos gustaría saber qué nombre le dan al enlace cuando este se verifica con una pobre.

Lo que es por mi parte le doy el nombre de clavatorum.”

Los suscriptores morosos conspiraban contra la continuidad de las publicaciones. A ellos se refería el redactor y propietario de La Carcajada, don Armengol Tecera:

“Soy todo de ustedes, menos de los lectores de ojito.

Y cuidado que la plaga esta es peor que la de la hormiga, porque al fin una vez que esta ha llenado la despensa no hace más daño; no así los lectores de ojito que perjudican todo el año a las empresas.

De seguro que, si yo fuera monseñor, les plantificaba una excomunión de las gordas.”

Y cerrando las reflexiones mínimas de esa publicación, he aquí cuadro sobre los docentes, trabajadores mal remunerados:

“Los únicos que se salvarán en el diluvio de la nueva consolidación serán los maestros de escuela.

Nada más justo, porque de todos los empleados, los maestros son los únicos que se encuentran en gracia de Dios; es decir, porque de siempre andan sin medio en el bolsillo y la plata es una tentación.”

Por su parte, el columnista de Los Principios, José Menéndez Novella, se dedicaba a demoler un poema publicado en un diario rival cuyo nombre no identifica.

“Con ocasión del nuevo año que corre han empezado ya los poetas de armas tomar a hacer de las suyas.

En un periódico, que no quiero mentar, encuentro unos renglones desiguales de los que voy a copiar algunos para que no se sorprendan los lectores de buena fe:

«Un año más. No culpes al destino...

¿Por qué había de culparlo?

«Un año más. No culpes al destino si del tiempo ha deshecho la cadena...»

¿El destino deshace la cadena del tiempo a cada nuevo año?

Tiene gracia.

Si dijera que le añadía un eslabón todavía pudiera pasar:

«prosiguiendo con tino con paso torvo como astuta hiena sin pararse jamás todo el camino.»

¡Una cadena que prosigue con paso torvo y sin pararse jamás todo el camino como astuta hiena!... ¡Vamos hombre!

Ni que fuera el poeta uno de los autores o del libro Ortos, escrito por los amigos de Gil Paz.

Y ya que de berzas líricas me ocupé, ¿no?”

Usa “berza” (es decir repollo) por verso. Y recordamos que el mencionado “Gil Paz” era seudónimo de Leopoldo Lugones, colaborador de La Patria. Ni que decir que el título “Ortos” atribuido a un libro, en parte un cultismo referido a los amaneceres, está más cerca, en su sarcasmo, de mencionar la posterioridad humana, vulgo traste, aunque en plural.

Otro apunte de Los Principios juzgaba contrario a las costumbres la actitud de un representante del ejército nacional, al que con estrechez denunciaba.

“Un coronel en mangas de camisa

Anteayer era objeto de generales comentarios en el Café del Plata, cuyo amplio salón estaba completamente lleno-, la actitud y el porte de un coronel de la nación que jugaba al billar en mangas de camisa, ante la numerosa concurrencia, faltando así no solo a las conveniencias sociales sino también a las ordenanzas militares.

No hace muchos días que en Buenos Aires era reducido a prisión, por el Estado Mayor del Ejército, a un jefe quien se le encontró en la calle sin espada; y mientras tanto aquí en Córdoba otro militar de alta jerarquía se permite agregar a esa falta la de desprenderse del uniforme ante numeroso público.

Esto no es correcto, y desdice altamente con nuestra cultura social y con el respeto que en todas partes debe esforzarse por inspirar un soldado.”

La Patria era un diario dirigido por Manuel Astrada y órgano “situacionista”, es decir afín al PAN y de cuño cordobés, referenciado a los gobiernos de Juárez Celman y de José Figueroa Alcorta. Destacamos su informe sobre la primera exposición artística organizada por El Ateneo cordobés. sintetizada en un comentario de la inauguración, con la lluvia en contra:

“Exposición artística

A pesar de haber despertado la más viva simpatía en nuestra sociedad la exposición artística de pintura que patrocina el Ateneo, el mal tiempo ha sido la causa para que al acto inaugural no hubiese asistido la numerosa concurrencia que, a no haber mediado la causa citada, hubiera llenado los salones de la exposición; y así la inauguración realizóse con muy escaso público.

Pero a nadie escapa la trascendencia del hecho llevado a cabo por los miembros del Ateneo, ni la belleza de las pinturas expuestas en el salón y nuestro público, que va desarrollando su gusto por lo bello, ha de ir allí inevitablemente, a recrear su espíritu con los goces más elevados, a admirar las obras de maestros que poseen el don de reflejar la naturaleza con color y luz y vida, y a tributar espontáneo su aplauso que es justicia y que es estímulo.”