Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Dova de gira: ¿Futuro libertario?

Al periodista le llegaba un mensaje de su informante en el peronismo.

Informante: No puedo ser el único en ver esto. Parece que Mauricio Dova anduvo de gira por Buenos Aires y aprovechó para sacarse una foto en plena calle junto a un particular cartel.

Periodista: A ver…

I: Es el cartel de la campaña que le armaron a Ramiro Marra para las elecciones legislativas de Buenos Aires. “Marra es Milei” dice el cartel y Dova se sacó una foto al lado, sonriente.

P: Que extraño.

I: Bizarro. Solo puedo pensar que debe ser un chiste del ex presidente del Tribunal de Cuentas. Siento que está con demasiado tiempo libre y que hace estas cositas para dar qué hablar, tal vez confundir. Es eso o…

P: ¿O qué?

I: O se está anotando para ser representante libertario en la ciudad. No sé, se me ocurre. No tiene lugar en muchos lugares y los libertarios suelen estar abiertos a recibir a los conversos ex casta.

P: ¿Conversos? ¿Así les llaman?

I: (Risas) Algo así escuché. Puede ser que sean un poco más buenos con los que pasaron al ostracismo y se ve que ser libertario es la única salida para seguir teniendo trascendencia. A Pablo Carrizo y otros dirigentes parece que los picó el mismo bichito.

P: Me cuesta creer esto de Dova. Capaz está jugando.

I: Confusión. Lo sostengo. Aunque también pensé que capaz se siente identificado con Marra por cómo lo dejaron de lado. Dova era el más llamosista de los llamosistas y de a poco lo fueron echando. Al último se recompuso un poco, metiendo presión con eso de presentarse por fuera del PJ. Capaz está en la misma ahora (risas).







Revuelo en la Terminal

El informante le relataba al periodista sobre un episodio que tuvo lugar en la Terminal de Colectivos.

Informante: Estaba en la Terminal y vi algunos movimientos, así que me acerqué a ver qué pasaba. De chusma. Me encontré con Carla Merino (boxeadora riocuartense, campeona sudamericana) que estaba esperando un colectivo para emprender viaje a su próxima pelea. Se había llegado mucha gente para despedirla porque el sábado irá por el título mundial de la OMB en Miami.

P: Gracias por la crónica deportiva (risas).

I: ¡Espere! Que no terminé. Me comentaban que resultaba llamativo que Merino esté esperando el colectivo para irse al próximo destino y tomar el vuelo a Miami. Llama la atención que nadie le haya acercado un pasaje de avión para salir desde Las Higueras, viajar más rápido y cómoda antes de semejante desafío deportivo.

P: ¿Qué me quiere decir?

I: Que la Municipalidad la tiene como una de las deportistas vidriera de la ciudad, que la acompaña en los entrenamientos, que los funcionarios van a todas las presentaciones de ella, pero ¿no les alcanzó para darle un boleto de avión más? Digo, la Muni paga todos los meses para cubrir los boletos que no cubre Aerolíneas, invierte para que no se vayan los vuelos.

P: ¿Seguro que no iba a Córdoba? No sé si salen vuelos para allá.

I: Yo confío en la queja que me extendieron. Si es así, es al menos llamativo. Deportista de primer nivel para la ciudad, esperando el colectivo. ¿No cree?

P: Voy a averiguar. Me suena raro.

I: A mí no (risas). Yo creo que la han acompañado económicamente y que están haciendo el esfuerzo para potenciarla, pero vienen ajustando lindo para llegar a fin de mes y de vez en cuando se les escapa la tortuga con cosas así.

“El Gabi despertó”

La periodista dialogaba con el militante radical, quien “celebraba” que el bloque radical juecista haya reflotado proyectos vinculados a la inseguridad. Se trata de dos iniciativas: una que propone que en Río Cuarto haya una fiscalía de cibercrimen y otra que pone el foco en la sobrepoblación de la cárcel de Río Cuarto y pide que se avance (en línea con lo prometido por el intendente Guillermo De Rivas) en la creación de una nueva unidad penitenciaria fuera del casco urbano.

Militante radical: Hasta yo me sorprendí, para bien, de que el tema volviese a estar en agenda. Parece que el Gabi (por Gabriel Abrile) despertó. Veo que mucha gente en las redes nos tildan de oposición floja y, la verdad, no les puedo discutir mucho pero banco que hayan vuelto a presentar proyectos sobre inseguridad.

Periodista: El otro día vi el posteo de la cárcel, que tendría el triple de internos que puede albergar.

M R: Me parece muy importante que se recuerde que esta promesa ya la hizo el Gallego en el 2005, Schiaretti en el 2008 y De Rivas el año pasado. Es urgente que se siga hablando de esto para avanzar en una solución. Igual, sé que no es más que reforzar un pedido de un proyecto que ya fue propuesto varias veces y hasta por la actual gestión. Pero lo del ciberdelito me parece que pone en agenda un tema que poco se habla últimamente y merece más atención.

“¿Qué dirá Elon Musk?”

La cronista recibía un mensaje del trabajador del Concejo Deliberante para comentarle una “perlita” de una de las últimas reuniones de comisión.

Informante: Situación: comisión de Desarrollo Económico en conjunto con la comisión de Educación, Cultura y Deportes. Se imaginará que había muchos concejales presentes. Estaban representantes del Consejo Económico y Social que comentaban acerca de su trabajo y mencionaron lo del Congreso Nacional de Desarrollo Inteligente, que se hace a fin de mes en la Rural.

Periodista: Me han llegado algunos flyers del evento. Parece que va a ser bastante grande.

I: Al menos ya tiene la declaración de interés del Ministerio de Educación de la Provincia y un dato importante para los docentes: se les dará puntaje a los que participen y van a poder tener certificado. Yo creo que va a ir bastante gente. Ahora, hubo un momento en el que hubo un par de risas por lo bajo. Fue cuando desde el Consejo mencionaron algo del uso de la Inteligencia Artificial en la gestión. Muchos no pudieron contenerse…

P: ¿Y alguien dijo algo?

I: No durante la comisión, pero a la salida de la comisión escuché un par de comentarios ingeniosos. “Con razón no le cierran las cuentas”, me dijo un opositor cuando se acordaba de lo del uso de la IA en la secretaría de Economía. Otra que me dio mucha risa es: “¿Qué dirá Elon Musk sobre todo esto?”.

P: Muchas chicanas pero después voy a ver las fotos de todos en el evento (risas).

I: No se crea. Algunos piensan que no es prioridad hablar de esto. Otros creen que es imperioso aceptar que la IA llegó para quedarse y va a atravesar muchas aristas de nuestra vida, incluyendo la gestión pública. Veremos si los concejales de la oposición asisten a uno de los paneles en los que, justamente, expondría el secretario de Economía (Pablo Antonetti).