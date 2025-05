El pasado martes 13 de mayo, el legislador radical Mauricio Jaimes propuso ante la Legislatura la unificación de las agencias de Córdoba Turismo, Córdoba Cultura y Córdoba Deportes con el fin de "avanzar en un proceso de optimización de los recursos", y lograr una administración estatal más eficiente.

En ese sentido, el gobernador argumentó que tal proyecto "conllevaría achicar la administración pública en materias que se encuentran entrelazadas, con la consecuente baja en la cantidad de personal no esencial para el cumplimiento de tales fines". A su vez, se avanzaría con "un proceso de optimización de los recursos", argumentando que será más eficiente "el control sobre el dinero producto del aporte de todos los cordobeses".

En conversación con Alfil, el legislador de Calamuchita afirmó que el planteo de la unificación de las tres agencias "viene a la necesidad de reducir la cantidad de las mismas, cuestión a la que el gobernador se comprometió en la apertura del periodo legislativo 2025", y a su vez a "lograr mayor control de los recursos y más eficacia".

Tras lo dicho, el funcionario afirmó que "hoy tenes varias agencias sin una utilidad concreta y que podrían funcionar dentro de los ministerios correspondientes. Algunas habría que directamente eliminarlas". En ese sentido, y en cuanto a la implicación de los recortes de personal en caso de la unificación de las agencias, el legislador afirmó: "yo las unificaria en una misma agencia, o en un solo ministerio, con menos personal".

Cuando fue consultado sobre si habría personas que se opongan al proyecto, el funcionario negó que alguien se oponga al proyecto: "Ni el ciudadano común ni los mismos referentes de las agencias. Porque lo que propongo es que con menos gasto y menos personal, transformar tres áreas claves en las que hoy no se brindan respuestas, no se abordan políticas de impacto y contención, no hay un plan de desarrollo".

En ese sentido, Jaimes planteó: "¿Que prefiere un presidente de un ente como estos? Ser el presidente de algo decorativo o ser parte de algo que realmente sea exitoso y brinde respuestas, soluciones, que haya un plan", cerró.