Sikora prepara desembarco en el sur para fortalecer su armado

El equipo de Veronica Sikora baraja desde hace tiempo la visita al sur provincial y se concretaría antes de mitad de año. La fundadora de la agrupación “La Libertad Primero” busca fortalecer su armado más allá de la Capital. En lo que va del año, ha visitado los departamentos Colón, San Justo y Unión y, más recientemente, Río Seco y Tulumba. El sur es uno de los grandes pendientes de la referente mileísta, quien tiene llegada directa al presidente y que, con su aval, procura llevar adelante el despliegue territorial de La Libertad Avanza en el interior de Córdoba.

Sikora integra el movimiento de La Libertad Avanza (incluso ocupa un cargo en la superintendencia de Riesgos de Trabajo) pero no forma parte del armado del diputado Gabriel Bornoroni, quien además preside el partido a nivel provincial. Sikora fue candidata a intendenta de la ciudad de Córdoba en el 2023 por La Libertad Primero y lleva varios años de militancia libertaria que la llevaron a tener un diálogo directo y permanente con Javier Milei. Mientras que la construcción bornoronista es más orgánica a los lineamientos de “El jefe”, Karina Milei. Esto no implica que la abogada laboralista no sea orgánica a la estructura partidaria pero se mueve en el tablero de manera distinta y busca consolidar una construcción propia, siempre enmarcada dentro del movimiento de La Libertad Avanza.

A priori, Río Cuarto es un terreno fértil para el arribo de la mayoría de los referentes libertarios. Este departamento, al igual que Juárez Celman, Roque Sáenz Peña y General Roca se pintó de violeta en las últimas elecciones presidenciales. Sin embargo, para hacer pie requerirá de comenzar a agrupar a aquellos que pretendan sumarse a esta línea y el contexto actual, con varios heridos que quedaron fuera de la estructura de Bornoroni, puede ser una oportunidad para darle asilo a quienes quieran seguir militando para el espacio pero fuera del esquema del diputado.

En Río Cuarto, en particular, Alfil remarcó que el “bautismo” de Laura Soldano como referente de LLA en el sur, generó rispideces con referentes que, por orden del propio Bornoroni, se desafiliaron del partido. Por otra parte, es innegable que la influencer libertaria ha ganado cada vez más visibilidad en el armado del diputado y ha sumado algunas adhesiones a su espacio (especialmente del ámbito empresarial).

Más allá de ser una suerte de “ambulancia” que levante a quienes quedaron heridos, el propósito de Sikora de sumar volumen político a su armado no solo responde a la necesidad de que los libertarios lleguen preparados a las urnas y cuenten con un esquema de fiscalización más aceitado que en el 2023 sino apostar a que la provincia sea una especie de bastión del espacio, como lo supo ser en su momento para Mauricio Macri en 2015.

El desembarco de Verónica Sikora en Río Cuarto genera expectativas diversas en torno a los nuevos nombres que puedan sumarse al armado y, posiblemente, consolidarse como referentes de La Libertad Primero en el sur. Según pudo saber Alfil, el equipo de la referente mileísta ya entabló diálogo con algunos interesados en sumarse a su espacio y que podrían ser referentes de esta línea libertaria en la ciudad.