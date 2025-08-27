El orgullo en una canción

Caras y caretas cordobesas
Dos momentos de escándalo, discusión e intervención dejaron manchas en la historia docente de la Escuela Normal de Córdoba, desde sus comienzos, y de 1904 a 1906.
Desde la misma ciudad de Miami donde en 1962 se consagró Miss Universo, llegó la semana pasada la noticia de que la modelo santafesina Norma Nolan había fallecido a los 87 años, luego de permanecer por más de medio siglo alejada de los flashes fotográficos y de mantener absoluta reserva sobre su vida privada.Cultura27 de agosto de 2025J.C. Maraddón
J.C. Maraddón
Aunque la selección nacional de fútbol no había conseguido aún alzar la Copa del Mundo, a la Argentina de comienzos de los años sesenta no le faltaban logros deportivos de los cuales vanagloriarse. Al mismo tiempo que en la década anterior Juan Manuel Fangio ganaba uno tras otro los campeonatos de Fórmula 1, el púgil mendocino Pascual Pérez se consagraba como titular del cetro mundial en la categoría Mosca, esa en la que en 1966 se iba a destacar Horacio Acavallo, quien también se convertiría en campeón, para beneplácito de un país que se empezaba a acostumbrar al relumbre internacional de sus ídolos.
En aquel entonces, así como estaba casi reservada con exclusividad a los hombres la posibilidad de cosechar laureles en el deporte, para las mujeres existía la chance de destacarse por su belleza, a través de concursos en los que se inscribían postulantes de todo el planeta. Soñando con ese reconocimiento, la jovencita Norma Nolan, oriunda de Venado Tuerto, viajó en julio de 1962 a la ciudad de Miami, con la finalidad de representar al país en el certamen de Miss Universo. Tenía apenas 24 años y se había ganado ese derecho al ser elegida Miss Argentina pocos días antes.
El antecedente inmediato de una connacional premiada en esas lides a nivel global se había dado tan solo hacía dos años, cuando en 1960 la modelo porteña Norma Gladys Cappagli había sido coronada en Londres como Miss Mundo. A partir de esa distinción, firmó un contrato exclusivo con la marca Christian Dior que selló el rumbo de su carrera profesional dentro de la alta costura. En aquella época, su hazaña cumplía el sueño de muchas chicas que veían en las pasarelas la única vía para obtener una compensación económica importante y una trascendencia más allá de las fronteras nacionales.
Luego del halago recibido por Cappagli, no parecía tan lejana la ilusión de Norma Nolan, que a pesar de una ascendencia en la que se mezclaba sangre irlandesa con italiana, estaba orgullosa de asistir en representación de la mujer argentina a esa competición en la que un jurado decidiría quién sería la nueva reina. Desde hacía tres años, ella vivía en Buenos Aires, donde trabajaba como secretaria, y ostentaba una anatomía acorde a los parámetros establecidos, con una estatura de 1,69 metros y unas medidas de 89-63-91, además de un rostro armonioso rodeado de una cabellera de color oscuro.
En la instancia definitoria en el Miami Beach Auditorium y ante siete mil personas, Norma fue la señalada entre más de cincuenta participantes para hacerse acreedora del título de Miss Universo y llevarse una recompensa de 15 mil dólares, junto a una infinidad de obsequios. Pronto se transformó en una celebridad y en calidad de tal recibió ofertas para desempeñarse en el modelaje, oficio que la transformó en la protagonista de numerosas campañas publicitarias. Diez años después de aquel acontecimiento, ya se había apartado de la mirada pública y se había radicado precisamente en Miami, donde había instalado una librería.
Desde aquella ciudad estadounidense llegó la semana pasada la noticia de que Norma Nolan había fallecido a los 87 años, luego de permanecer por más de medio siglo alejada de los flashes fotográficos y de mantener absoluta reserva sobre su privacidad. En su honor, Chico Novarro compuso en aquel momento la canción “Norma Beatriz”, que en la interpretación de Carlos Argentino fue la expresión del orgullo nacional por ese reconocimiento que no se condice con los paradigmas actuales, pero que en aquel tiempo era una validación social para la condición femenina, de la que hoy se rescatan otros atributos menos frívolos.
Dos momentos de escándalo, discusión e intervención dejaron manchas en la historia docente de la Escuela Normal de Córdoba, desde sus comienzos, y de 1904 a 1906.
Que el estallido de la burbuja inmobiliaria no restringiera sus consecuencias a determinadas minorías, parece haber conmovido a la factoría del cine estadounidense, que ahora estrenó en Netflix “La noche siempre llega”, donde una rubia y joven protagonista debe atravesar las mil y una desgracias para que no le quiten su casa.
Ajeno ya a la velocidad, lo clásico sonríe en su podio y vuelve a fascinar aquella o esta otra antigua película, o a captar nuestros ojos pasadas revoluciones visuales que ya se ganaron su historia.
Dave Mustaine, líder de la banda thrash Megadeth, ha anunciado que el grupo se prepara para decirle adiós a su público con la publicación de un nuevo disco y la realización de una gira mundial, después de haber logrado todo lo que se habían propuesto al iniciar su carrera más de 40 años atrás.
La Escuela Normal de Maestras, histórico establecimiento de 1884, mirado por sus varias ventanas y en diferentes épocas revela momentos de gran alteración y otros de calma.
El Negro Videla, Fernando Bladys y el Toro Quevedo, tres de los más representativos cantantes de Chébere, han decidido reunirse para ser partícipes de lo que han denominado Senior Fest, una velada que se desarrollará mañana en Sala del Rey y que se presenta como una invitación a la nostalgia.
¿Campaña Low Cost para el PJ? | Rossi salió a ratificar su apoyo a la lista de Mestre | Balastegui pide obras en el horario nocturno | Lazos con Portugal | Despersonalizar la publicidad
El peronismo exhibió ayer el apoyo de jefes comunales de Juntos por el Cambio a la lista de Provincias Unidas. Esperan la visita del gobernador santafesino. Ruido e incomodidad en la UCR.
Referentes departamentales del Partido Justicialista se congregaron para planificar la estrategia de cara a las elecciones de octubre, con foco en el desarrollo productivo y el federalismo
Aires de entusiasmo en el búnker de la candidata de Defendamos Córdoba. Recorrida por medios nacionales, spots y asesores "heredados" de su padre. El riesgo de dejar la nave nodriza.
La convocatoria del Panal a la foto con Schiaretti fue el tema de conversación ayer dentro del ente de jefes comunales de la UCR. La preocupación por la estampida a Provincias Unidas y el temor a la presencia del sello libertario en sus localidades para el 2027.