Enroque Corto

Barroso sigue en la lista libertaria

Ayer algunos medios empezaron a hacer correr la versión de que la candidata a diputada de La Libertad Avanza, Evelin Barroso, daba un paso al costado de la lista y se bajaba. Por eso, el informante habló con el periodista.

Informante Libertario: Estoy viendo algunos comentarios en redes…

Periodista: ¿Sobre qué?

IL: Sobre un rumor en torno a que Evelin se baja por un enojo con el lugar de Laura (Rodríguez Machado) y no sé qué otra cosa más.

P: Sí, diga.

IL: Bueno, le quiero contar que no. No se baja, se mantiene dentro de la lista y va a continuar como sexta en la boleta de candidatos a diputados de Javier Milei.

P: Ah…

IL: Sé que algunos están diciendo que el tema de lo que fue la votación de la despenalización del aborto de Laura y no sé qué otra cosa más…

P: Sí, y algún enojo decían desde la misma comunidad de la iglesia evangélica Cita con la Vida…

IL: Por eso, le reitero: Evelin va a ser candidata y no se bajó de ninguna lista. Acuérdese lo que le digo. Le mando un abrazo.

García Díaz sigue furioso con Agost Carreño

Uno que no soltó el enojo para con el presidente del PRO en Córdoba, Oscar Agost Carreño, es el dirigente amarillo y familiar de la senadora Carmen Álvarez Rivero, Sebastián García Díaz. Motivo por el cual el informante llamó al periodista.

Informante PRO: No suelta García Díaz…

Periodista: ¿Por? ¿A qué se refiere?

IP: En redes lo volvió a sacudir a Agost Carreño.

P: Y…

IP: Escribió un extenso posteo, yo creía que iba a ir en contra de la lista de La Libertad Avanza por cómo quedó afuera, pero no, le metió a Agost.

P: ¿Qué dijo?

IP: Anote. Dijo que siente “furia y deseo” y escribió “siento furia por ver cómo el inescrupuloso de Agost Carreño, amparado por vericuetos legales, usa nuestro partido con miles de afiliados: PRO para presentarse como candidato y confundir al electorado en beneficio del PJ cordobés que es, desde hace tiempo, su guarida. Ahora, más de viejo, estoy convencido que Dios y el tiempo se encargan de ajusticiar a estos hdp. ¡PIDO QUE NADIE VOTE LA LISTA DEL PRO EN CÓRDOBA PORQUE ES UNA TRAMPA! Por favor.

P: Epa…

IP: Sí, lo que le dije antes. No suelta. Abrazo.

Villarruel, con lista cordobesa

El informante libertario conversaba con el periodista sobre la configuración final de las listas. Este fue uno de los pasajes de la charla.

Periodista: Cunden las listas del lado diestro del espectro, ¿no?

Informante: Ja, ja… para decirlo con alguna elegancia, creo que hubo muchos jugadores incentivados…

P.: No me diga…

I.: Y… digamos que si usted andaba sin un sello y quería disputar el voto al que va a apuntar el oficialismo nacional, seguro tenía la suerte de encontrar un buen amigo que se lo facilitaba…

P.: Aja…

I.: Cosas que pasan. Ahora, lo que sí me llamó la atención fue la jugada de la vicepresidente. ¿Usted sabía que Villarruel tiene boleta propia en Córdoba?

P.: Le miento si le digo que sí, ¿cómo es eso?

I.: Claro, se llama “Córdoba te quiero”, y es la conjunción de los partidos Unite y Proyecto Joven. Por candidatos lleva, en el primer lugar, al comodoro Gerardo Lucero, doctorando en Ciberseguridad en la Universidad de la Defensa, y en el segundo lugar, Miriam Alejo, abogada y contadora. Es la propuesta de Villarruel para pescar desencantados de la lista de La Libertad Avanza en Córdoba. Habrá que ver con qué suerte…

De denunciadores a aplaudidores

Entre las perlitas de los cierres de listas, hubo quienes no dejaron pasar las actitudes condescendientes de dos ex férreos opositores al gobierno de Juan Schiaretti que ahora son parte de la estructura y la campaña.

Informante: No es ninguna novedad que Juan Pablo Quinteros y Liliana Montero son ministros de Martín Llaryora. En algún punto, el argumento que dieron en su momento de que en el gobernador encontraron a una persona con ganas de transformar la realidad, puede ser atendible. Le demos ese changüí.

Periodista: Ok. ¿Pero?

I.: Perooooo, de ahí a que ahora la ministra sea parte de la lista que justamente encabeza a quien se cansaron los dos de denunciar y acusar de corrupto, es raro. Y ni hablar del ministro que no es candidato pero que aplaudió en sus redes sociales el armado nacional de Schiaretti, tirándole flores, es como mucho ¿no le parece?