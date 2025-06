En Diputados hubo quórum para avanzar con el temario de discapacidad, jubilados y el Garrahan

La oposición logró obtener quorum para avanzar con la sesión especial que solicitaron para buscar una solución ante el conflicto en el Garrahan, la emergencia en discapacidad y los aumentos a los jubilados. En cuanto este último asunto, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos ya había adelantado que el Gobierno Nacional vetará dicho proyecto de ley en caso de ser aprobado. En paralelo, se esperan fuertes movilizaciones en las afueras del recinto del Congreso, en las que coincidirán grupos de jubilados, que coincidirá con la protesta de médicos del Garrahan y la marcha Ni Una Menos.

Tras un intento del gobierno por evitar o atrasar el debate por el asunto de los aumentos a los jubilados. Finalmente, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda- lograron sentar 131 legisladores en sus bancas, lo que fue festejado con sonrisas y aplausos. Particularmente, esta sesión consistirá en debatir proyectos que impulsan una actualización de los haberes jubilatorios, el reemplazo de la moratoria previsional, la declaración de emergencia por las inundaciones en la Provincia y la crisis en el hospital Garrahan.

El Quorum pudo lograrse gracias a que estuvieron presentes cuatro de los cinco diputados cordobesistas; entre ellos Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca. Estos legisladores hace algunas semanas habían pegado "faltazo" cuando se trató de convocar la sesión especial semanas atrás. Los otros diputados que contribuyeron al quoeum fueron el jujeño Jorge Rizzotti -cercano al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir-; los radicales Natalia Sarapura y Fabio Quetglas (UCR), que se sumaron a Julio Cobos (el único radical que estuvo en la anterior sesión frustrada) y Lourdes Arrieta, exdiputada libertaria.

El temario representa un complicado panorama para el oficialismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió nuevamente esta mañana que si las iniciativas opositoras prosperan, tendrán un impacto fiscal de US$ 12.000 millones. Por su parte, el jefe de Gabinete Guillermo Francos anticipó que serán vetadas por el Poder Ejecutivo.

"No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar", adelantó el funcionario.