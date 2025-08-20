Diputados: la oposición buscará frenar los vetos de Javier Milei

Este miércoles, la Cámara Baja tratará desde las 12, los vetos que el Ejecutivo aplicó contra los proyectos de ley de aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. A su vez, la sesión también abordará el veto a los fondos especiales dirigidos a la reconstrucción de Bahía Blanca después del temporal del 7 de marzo y a los subsidios para los afectados.

Además de los proyectos que la oposición busca revertir, también se debatirán dos iniciativas impulsadas por los gobernadores y que cuentan con media sanción del Senado: la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y cambios al Impuesto a los Combustibles, que pasará de recibir un 25,47% a alcanzar el 57,02% de lo recaudado.

En una nueva Sesión Especial, la Cámara de Diputados buscará a las 12h tratar un amplio temario.



Algunos de los proyectos, al no contar con dictamen de comisión, requieren de 2/3 de los votos presentes para habilitar su tratamiento en el recinto.



Para que los vetos sean revertidos se debe obtener dos tercios de los votos en ambas cámaras; en caso de ser aprobados, el Presidente no podrá vetarlas ya que son leyes que fueron vetadas anteriormente.

Dos proyectos que generan mayor expectativa en el Congreso son la ley de emergencia en discapacidad y el aumento de jubilados. La primera busca declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Además, propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.

el cordobesismo aseguró que apoyará para que se revierta el veto. En ese sentido, el gobernador Martín Llaryora publicó un video donde expresa su apoyo al proyecto: "Por eso desde Córdoba le decimos no al veto. Esta ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas", explicó Llaryora en un video difundido en redes.

En ese sentido, el jefe del bloque de Encuentro Federal, Carlos Gutiérrez, aseguró a Cadena 3 que el Gobierno cuenta con los fondos suficientes para costear el proyecto; al respecto manifestó que "no es cierto que no hay plata" y agregó que "hay muchos lugares de donde, sin dañar a la gente, se pueden sacar los recursos".

Otro proyecto que la oposición busca rescatar del veto es el aumento a las jubilaciones, la misma incluye la suba del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, que sería actualizada con la inflación.

La diputada de la UCR de Córdoba, Gabriela Bouwer de Koning aseguró que apoyará el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad. "Desde que se sancionaron las leyes hasta hoy, el Gobierno tuvo muchas oportunidades de actuar, de proponer alternativas, de redistribuir partidas, de tratar el presupuesto nacional o presentar la reforma previsional que siempre anuncia, pero eligió no hacerlo", expresó la diputada en su cuenta de X.

Las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el paquete de leyes que se pondrá en discusión podría representar un impacto de hasta 1,67 puntos del PBI anualizado, si se aprueban todas las iniciativas.

En cuanto al costo estimado de llevar a cabo el proyecto de emergencia en discapacidad, la misma varía entre $2,4 y $4,3 billones, lo que equivale a entre 0,28% y 0,51% del PBI. Esto responde a la habilitación de nuevas altas en pensiones por discapacidad, que podrían sumar entre 493.000 y 946.000 beneficiarios.

En cuanto al aumento de Jubilados, la OPC estimó que el mismo tendría un costo fiscal anualizado del 0,41% del PBI y el incremento del bono para los haberes mínimos implicaría un esfuerzo fiscal anualizado del 0,38%.