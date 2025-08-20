Vidal se mudó a LinkedIn

Por Javier Boher

Cada red social tiene un tipo de gente que la consume y que mejor la representa. Facebook, por ejemplo, es la red social en la que vive la gente más grande, la que es capaz de indignarse por la política y de enternecerse con una foto de un gatito en apenas un breve scrolleo.

Instagram solía ser la red de los jóvenes, aunque ahora ese lugar lo ocupa TikTok. En instagram quedan personas más preocupadas por mostrar su vida que por el contenido de los mensajes. Hay humor, es cierto, pero lo que más abunda son los cuerpos que algunos dicen hegemónicos (pero que en realidad son excepcionales).

Twitter es el lugar al que van los feos que se creen interesantes. Es cierto que se aprende y que las discusiones pueden llegar a ser muy profundas, pero en general se trata de gente que se preocupa más que por el contenido que por la forma.

Hay una red social, sin embargo, que reúne algunas de las peores cosas de las anteriores. A ese punto de intersección lo ocupa, indudablemente, LinkedIn, una red social orientada a la búsqueda de trabajo.

Con el tiempo esta red fue degenerando en un híbrido entre la frivolidad de Instagram y la palabra de Twitter. Podríamos decir que ahí se posicionan muchas de las personas que han empezado a perder la batalla contra la ley de gravedad como para exhibirse en Instagram, pero también las que prefieren la superficialidad antes que la profundidad que se puede encontrar en Twitter. Lo podemos resumir en que son añejos para Instagram y banales para Twitter.

Tal vez por eso LinkedIn se convirtió en uno de los peores antros del mundo digital, con gente dispuesta a exhibirse en una faceta diferente a la de las otras redes. Acá no se premia a nadie por su sagacidad o por su imagen, sino por exhibir su trabajo. Es un espacio que se ha llenado de mensajes de autoayuda, de superación personal y de pensamiento positivo, ese tipo de cuestiones en las que solamente se puede concentrar aquel que está en alguno de los extremos de la distribución del ingreso y no se tiene que estar preocupando por llevar plata a la casa. Darse una vuelta por LinkedIn es cómo acercarse a la puerta de una secta donde la gente se la pasa exhibiendo permanentemente una felicidad y positividad que no se corresponde con la vida real.

En ese lugar la excusa es el trabajo, pero de lo que se trata realmente es de mostrarse seguro ante el resto del mundo como alguna clase de líder espiritual. Tal vez por eso la red no es masiva, sino que pertenece más bien a un nicho de gente que maneja un determinado código bastante alejado de la realidad cotidiana de la gente y donde abundan los cargos en inglés, los hashtags con consignas globales y la falsa modestia con las que algunos se presentan ante el mundo.

Toda esta muy extensa introducción viene a cuenta de que María Eugenia Vidal decidió postear en linkedin para contarle al mundo que estaba buscando trabajo en el sector privado después de haber acumulado experiencia en el sector público.

Su texto venía acompañado de esos lugares comunes respecto a la necesidad de reinventarse, que esto es una situación que están viviendo millones de argentinos que se quedan sin trabajo y que está en una determinada edad en la que tienen experiencia pero les cuesta conseguir un empleo.

A quien definitivamente no le falta trabajo -sino que por el contrario está tapado del mismo- es el consultor político que convence a esta clase de dirigentes de que esa postura conmueve a alguien. Desconozco si es exactamente el mismo sujeto, pero sin dudas hay un hilo que conecta a Horacio Rodríguez Larreta bailando folklore con jubilados y a María Eugenia Vidal haciendo este posteo.

No quiero caer en el comentario fácil de la cuestión estética, situación que ha perseguido a la exgobernadora bonaerense durante bastante tiempo, así que hay que concentrarse en la situación actual en la que no integra ninguna lista y no representa a nadie. Si llegó a esta situación es básicamente porque rechazó la posibilidad de representar a los porteños o a los bonaerenses al pegar el salto de una jurisdicción a otra.

A pesar de haber sido la cara de la renovación en la provincia de la casta hace apenas 10 años, hoy Vidal se ha convertido en la cara misma de la casta, no porque viva de la política y está enquistada en el Estado, sino porque elige no representar a un sector de la sociedad que alguna vez confió en ella. Le creyó a consultores y dirigentes que ven todo desde sus torres de cristal.

Hace unos días escuchaba una entrevista al politólogo Martín Rodríguez en donde reivindicaba la audacia en los políticos. Si bien su reconocimiento suele ser para los políticos peronistas, la idea general es aplicable a cualquier espacio. Hoy Milei es disruptivo y audaz para relacionarse con la gente, mientras que Vidal (como tantos otros) elige dar un paso al costado y hacer de cuenta que es una persona común, casi como si tuviese puedo de hacer política y representar a la gente.

Para ella no hay mejor red social que LinkedIn, donde se va a poder mostrar como superada, dando consejos de vida a la secta de seguidores que necesita un gurú y no un político que defina un rumbo.

