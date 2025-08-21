Las listas ordenaron la discusión

Por Javier Boher

Ahora que ya se aplacó un poco la polvareda de todo lo que rodeó el cierre de listas viene bien hacer un salpicado de ideas dispersas que hay dando vueltas.

PASO

Mucha gente se ha mostrado preocupada por la gran cantidad de listas que van a competir en las próximas elecciones. Esa situación es la consecuencia directa de haber eliminado (suspendido, en realidad) las elecciones primarias. Muchos de los que se presentaban a esa instancia no lograban pasar el corte del 1,5% de los votos válidos (no de los afirmativos, por lo que se contaba el voto en blanco para sacar el porcentaje), lo que se convertía en un umbral infranqueable para los sellos menores.

La proliferación de listas que representan ideas similares atenta contra la correcta representación de intereses, ya que sin las PASO quizás se termina “desperdiciando” el voto en una lista sin chances, cuando a partir de aquella información era más fácil hacer un voto estratégico en el momento de la asignación de escaños. El caso de las elecciones presidenciales de 2015 y 2019 fue claro, porque numerosos votantes redirigieron su voto entre vueltas para beneficiar a los que tenían más chances.

Las primarias han sido cuestionadas por ser un gastadero de plata, aunque ahora queda claro que es necesario ordenar la oferta electoral ante la negativa de los partidos a organizar elecciones internas competitivas. El resultado es que hay partidos más débiles y numerosos sellos prestados para candidaturas individuales que no se sostienen más allá de la figura del candidato que encabeza la boleta.

Boleta única

El instrumento con el que se va a votar es una novedad. Aunque en Córdoba se usa el mismo sistema, el diseño varía levemente.

La distribución de candidatos y cargos es diferente, ya que se invierte respecto a la boleta cordobesa: acá se vota con los partidos en filas uno arriba de otro, mientras que en el diseño nacional los espacios estarán repartidos en columnas uno al lado del otro.

Todavía no ha habido mucha difusión y capacitación sobre el cambio en la papeleta, por lo que es lógico esperar que el día de la elección haya muchas personas que encuentren dificultades para votar. A pesar de ello, lo que más debe preocupar a los partidos y dirigentes es la caída en los niveles de participación, que amenaza con exhibirse otra vez con fuerza.

Baja participación

Las encuestas marcan algo extraño, una tendencia según la cual los argentinos siguen con altos niveles de aceptación de la democracia como forma de gobierno, pero bajos niveles de satisfacción respecto a la misma. Es algo así como aceptar la dieta que se sigue para adelgazar, pero insatisfacción respecto al tipo de comida que se ofrece.

Las elecciones provinciales que se han realizado hasta ahora han demostrado que no hay gran entusiasmo respecto al ir a votar y que la participación incluso ha caído por debajo del 50% del electorado. Hay un cansancio y hastío respecto a la política que lleva ya un tiempo y que se sigue profundizando.

Mucho de eso tiene que ver con la forma en la que se tuercen permanentemente las reglas, particularmente en lo referido a la campaña permanente.

Fuera de la legalidad

Las redes sociales han alterado la naturaleza de las campañas electorales, por lo que es muy difícil aplicar las mismas reglas y métodos que en la época de los medios tradicionales. La ley establece que no se puede hacer campaña fuera de las fechas establecidas, respetando ciertas cuestiones tendientes a preservar a los ciudadanos de la sobrepolitización.

Tras la proclamación de los candidatos empezaron a circular videos de los mismos en modo electoral, haciendo caso omiso de los plazos que la ley establece para poder hacer proselitismo. Aunque esa sensación de proximidad es parte de la dinámica actual de las redes sociales (donde se registra el día a día de los políticos) no es lo mismo un año no electoral que los meses previos a una elección.

La otra cuestión vinculada a esto es la del financiamiento, porque no podemos saber quién paga por esos videos. Saber desde donde se financia una campaña es fundamental para saber si se respeta la división entre Estado y partido o entre público y privado. Este no es un pecado exclusivo de los neófitos libertarios, sino que también se observa entre exgobernadores.

Candidatos nuevos y viejos

Las listas reflejan el punto de quiebre y la tensión entre el viejo régimen y lo que sea que vaya a surgir de aquí. Hay nombres con mucho recorrido que se resisten a dar un paso al costado (o a los que llaman para sumar algún voto más por ser viejos conocidos), pero también hay jóvenes ignotos o personajes ajenos a la política que se empiezan a asomar.

La gente no termina de decidirse entre quejarse por la falta de renovación o por la falta de experiencia de las caras nuevas. Hay tribunales decididos a juzgar las cualidades morales de los candidatos, a pesar de que llevamos décadas votando gente que no destaca por su probidad. Poco importa si son influencers saludos de las redes, señoritas con poca ropa conocidas por el teatro de revistas, terraplanistas, progresistas, antivacunas o delincuentes. Siempre, en última instancia, será el pueblo el soberano que decida si se siente representado por todos ellos o si tiene que reclamar por más renovación y mejor nivel de políticos. Nunca los políticos van a ser mejores que el nivel de la gente que los vota.

En cualquier caso, la situación se reduce a lo mismo. Hay que prepararse para el nuevo orden que seguramente se podrá vislumbrar con más claridad a partir de las próximas elecciones, con muchas cosas presionadas para cambiar.