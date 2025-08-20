Los Gobiernos de Menem y De La Rúa. Presente y Pasado

Vidal se mudó a LinkedIn
La exgobernadora bonaerense publicó su currículum en la peor red social que existe, la de la autoayuda disfrazada de orientación laboral
Por Eduardo Dalmasso*
La 3ra parte fue publicada con fecha 13 de agosto.
Coincidiendo con Julián Zicari (2018), las preocupaciones dejan de estar enfocadas en los sectores de la economía real (como los problemas implicados por el subdesarrollo, el progreso industrial, la primarización económica, los desequilibrios productivos o los cuellos de botellas) para cobrar mayor relevancia los aspectos financieros y monetarios.
La política económica, se desarrolla dentro, de una orientación general de cuño neoliberal qué apuesta por la apertura económica, facilitar los flujos de capital y el desmantelamiento de los controles y mecanismos de intervención estatal.
“Yo creo que hay que avanzar hacia una economía de reglas claras, simples y de aplicación lo más automáticas posible, ya que es en ese tipo de economía dónde la iniciativa privada y la capacidad de los empresarios van a emerger plenamente”. Domingo Cavallo. (F. Mediterránea-1991)
Dentro de una serie de medidas, la reforma del sistema previsional, los ajustes fiscales, eliminación de retenciones y una profunda reforma arancelaria, (aranceles del 0 % para las materias primas, del 11 % para los insumos y de un 22 % para los bienes manufacturados finales) constituyen los ejes necesarios para acompañar la convertibilidad.
Se desprende un fuerte supuesto: el efecto de desarrollo económico requiere de la apertura y la desregulación de la economía para incidir positivamente en el crecimiento de los agentes productivos más dinámicos, lo que iría generando un “derrame” hacia los sectores más tradicionales, los cuales necesitados de modernizarse ampliarían sus inversiones y, por lo tanto, reducirían la brecha intersectorial.
La dinámica de crecimiento del 91 al 94 no permite visualizar que por detrás de la euforia por el consumo creciente de los sectores medios y la estabilidad de precios, el modelo se recuesta en fundamentos vulnerables: déficit comercial en ascenso, creciente dependencia del endeudamiento externo para sostener el tipo de cambio fijo, desindustrialización y desempleo estructural.
Entre 1993 y 1994, la economía se desacelera. La tasa de inversión no acompaña la expansión del consumo y las provincias incrementan su endeudamiento para mantener sus estructuras de gasto. El desempleo pasa del 6% en 1991 al 12 % en 1994 (INDEC, 1995).
La fragilidad del modelo queda al descubierto con la crisis del “Efecto Tequila”, detonada por la devaluación del peso mexicano en diciembre de 1994. El contagio financiero hacia Argentina es inmediato: la abrupta salida de capitales provoca una fuerte contracción monetaria, el crédito se paraliza, el riesgo país se dispara y la economía entra en recesión. En 1995, el PBI cae un 2,8 % y el desempleo alcanza un récord histórico del 18,4 % (FMI, 1996).
El ministro despliega una estrategia de contención orientada a preservar la paridad cambiaria. Esta incluye la colocación de bonos en el mercado interno e internacional, la introducción de instrumentos cuasi monetarios provinciales -como los “patacones”, que se generalizarían después- y la obtención de un paquete de apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID.
Políticamente, el gobierno capitaliza la recuperación posterior para reafirmar el rumbo e interpreta la crisis como un obstáculo coyuntural superado, más que como una advertencia estructural.
El valor político de la estabilidad es determinante para ignorar los peligros de un modelo que a la postre terminará abruptamente. El presidente Menen es reelecto atento a la reforma constitucional. Su aura está en el cenit.
Las debilidades de fondo: la dependencia de financiamiento externo, la rigidez del esquema monetario, la falta de instrumentos contra cíclicos, el proceso de desindustrialización y los crecientes bolsones de pobreza.
A partir de 1994, los déficits financiados con deuda se acentúan por la caída de la recaudación interna, producto de la apertura económica y la desindustrialización. Las provincias en función de los nuevos servicios a su cargo, no totalmente financiados por la nación, (educación, salud) y la caída de ingresos, tienen que apelar al endeudamiento externo o la emisión de cuasi monedas.
“La nueva y más fuerte crisis financiera de 1997 terminó de descalabrar la situación argentina. El flujo de capitales externos había sido el lubricante indispensable para mantener la economía en funcionamiento. Con la retracción de esos capitales, el producto cayó, el desempleo trepó al 18 % y se desató una ola de protestas y reclamos”.
A 1999 la deuda pública asciende al doble de la existente en 1990, el creciente déficit fiscal, la persistente evasión de capitales y la gran magnitud de los intereses que genera la deuda, erosionan el modelo. Damill, Frenkel y Rapetti (2005)
Sin embargo: en el inmediato devenir, la fuerza ideológica de este modelo perdurará.
*Dr en Ciencia Política (UNC- CEA)
La exgobernadora bonaerense publicó su currículum en la peor red social que existe, la de la autoayuda disfrazada de orientación laboral
El jefe de Gabiente habló sobre la meta numerica la cual el Ejecutivo aspira a obtener en las próximas elecciones legislativas, con el objetivo de sentar la base para reformas más profundas.
La diputada y exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires anunció su regreso al sector privado y pidió consejos via la red social Linkedin. "al igual que millones de argentinos, me toca reinventarme", mantuvo.
Otra vez los intensos de siempre se pelean por un objeto cultural que no debería estar teñido por la política
Luego del veto de Milei hacia la Ley de Emergencia en Discapacidad, desde el Juzgado Federal de Campana anularon el impedimento del presidente.
Llegó la definición de listas y en Córdoba todo parece reducirse a una gran interna peronista
Barroso sigue en la lista libertaria | García Díaz sigue furioso con Agost Carreño | Villarruel, con lista cordobesa | De denunciadores a ...
La principal referente de “Defendamos Córdoba” sumó en los primeros siete lugares a tres candidatos de Río Cuarto. El sur, territorio clave para disputar el voto anti Milei frente al cordobesismo (y el nazarismo).
La convocatoria al debate de mañana en la Cámara baja conlleva el condimento de los cierres de listas y el reencuentro en bancadas de algunos parlamentarios con profundas diferencias entre sí. De Loredo amaga con la prescindencia y los amarillos llegan heridos.
Con Facundo Torres, presidente alterno, el partido reabre sus puertas. Hoy, encuentro de candidatos con el movimiento obrero. Mañana, Schiaretti y Llaryora junto a intendentes y legisladores de Hacemos. Jueves, almuerzo para armar los comandos departamentales. El efecto Natalia.