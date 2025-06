Enroque corto

Reunión Municipio-Suoem, ¿poca expectativa?

Hoy se volverán a ver las caras en la secretaría de Trabajo los funcionarios municipales a cargo de la negociación con el Suoem y las autoridades del sindicato que lidera Rubén Daniele. Por eso, el periodista sondeó algunos pasillos del Palacio 6 de Julio.

Periodista: Dígame que hay algo de expectativa para la reunión de mañana (por hoy) a las 10 en Trabajo…

Informante Municipal: Mmm… la verdad es que lo veo muy difícil.

P: ¿Ah sí? Creí que iba a ser un poco más optimista, hombre.

IM: No, pero esto es muy simple, si ellos están plantados en la mejora salarial, desde acá están cerrados de que eso no va a pasar. No va a salir un peso más para los sueldos porque saben que las arcas están ajustadas.

P: ¿Y entonces?

IM: Y… se verá. Habrá otra conciliación obligatoria, ellos insistirán con el conflicto. No sé. Por eso le digo, la verdad no creo que antes del fin de semana se solucione el tema.

P: Yo igual pongo una ficha.

IM: Como usted quiera. Abrazo.

Gobierno Abierto

Manuel Calvo encabezó el encuentro de la Mesa de Trabajo Ejecutiva de Gobierno Abierto. La actividad reunió a representantes de los ministerios, agencias provinciales, universidades y organizaciones de sociedad civil, en una jornada clave para fortalecer la articulación interinstitucional en torno a la gestión de datos e información pública enmarcado en la implementación del segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto de la Provincia.

Informante: A partir de la institucionalización de esta Mesa de Trabajo, el ministro de Gobierno explicó que se cumple así con el compromiso asumido por la Provincia de fortalecer institucionalmente una Gestión Abierta, en pos de continuar con “la co-creación de la ley de acceso a la información y para que esto se convierta en una verdadera política de Estado dirigida, también, hacia los gobiernos locales”.

Alfil: ¿Esto lo encabeza Calvo?

Informante: Si. Durante el encuentro, se presentó el trabajo realizado hasta la fecha por la Secretaría de Gobierno Abierto, en articulación con los distintos ministerios, en materia de sistematización y publicación de información en el Portal de Gestión Abierta.

Fueron 30.000

El informante municipal llamó al periodista para ponerlo al tanto del balance que la Municipalidad hace de las elecciones de centros vecinales.

Informante Municipal: Amigo, ¿cómo anda? Lo llamo porque tengo los datos finales de las elecciones de centros vecinales, y como sé que estuvo siguiendo el tema…

Periodista: Estimado, gracias por compartirlos, aunque tengo que decirle que el vértigo de este oficio no dejó esperar los datos oficiales… y ya hicimos una lectura de lo que pasó en el proceso.

I.M.: No hace falta que lo diga. Estuvimos en permanente contacto, pero hay un dato que puede agregar. En estos cuatro turnos electorales, votaron casi 30.000 vecinos. Hablamos, desde luego, de las 58 elecciones que hubo. Las demás, ya lo sabe, se resolvieron con listas de unidad, o listas únicas.

P.: 30.000 me dice… creo recordar que en las elecciones pasadas el número fue ostensiblemente mayor… Si no recuerdo mal, superaron con holgura los 50.000.

I.M.: Ja, ja… Sí, recuerda bien. Pero hay una razón que lo explica. Este proceso fue todavía más importante que el otro, porque se renovaron o constituyeron las conducciones de 344 centros vecinales. La diferencia está en que, en este caso, hubo muchas más listas de unidad. Algo que, al menos nosotros, anotamos como un dato altamente positivo.

P.: Me quiere decir que no hubo menos participación…

I.M.: Al contrario. Hubo más. La participación no es sólo ir a votar. Es que los vecinos se interesen en armar los órganos de conducción de los centros vecinales, en comprometerse. Y en ese apartado, mejoramos los números del 2022.

Lanzaron un nuevo think thank del peronismo en la Capital

Periodista: Informante peronista a la vista. Hace mucho que no me lo cruzaba por aquí. ¿Qué me trae de nuevo?

Informante: Es que anduve en la presentación del Instituto Pensar Igualdad en Barrio Rogelio Martínez

Periodista: Linda zona eligieron, no hubiera imaginado a un movimiento peronista por esos lados

Informante: No subestime al peronismo cordobés. Pero vayamos al grano de porqué le hablo. Hubo una ausencia llamativa cuando en teoría había confirmado su presencia.

Periodista: ¿Quién faltó?

Informante: Natalia De La Sota. Aparentemente era una de las invitadas principales.

Periodista: ¿Pero la llamaron? ¿Supieron qué pasó?

Informante: Se habló con su entorno. Aparentemente algún genio pseudo operador filtró esa información a un medio local. Se adelantó, quemó la jugada y encima dejó mal parada a De La Sota. Esto habría irritado a la diputada y a su entorno. O vendiò pescado podrido o arruinó la chance. Pero Natalia no apareció ni llamó.

Periodista: ¿Y el acto còmo saliò?

Informante: Hermoso. Fueron ex militantes del Movimiento Evita Córdoba y militancia cordobesa. Casi 200 personas.