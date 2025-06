MesaChica Dante Rossi y Laura Soldano pasaron por el streaming de Alfil

Por Redacción Alfil

La reciente edición de #MesaChica, el streaming de Alfil contó con la presencia del legislador radical Dante Rossi y la dirigente libertaria de Río Cuarto, Laura Soldano. Por separado, cada uno fijó su postura en la previa del armado electoral de cara a las Legislativas 2025 y realizó un balance de la gestión del presidente Javier Milei.

Rossi dijo que “el radicalismo no puede estar girando alrededor de una posible candidatura”. “No dar quórum en la sesión por jubilados o discapacidad, que son dos banderas de nuestro partido, es una locura. Algunos a lo mejor no quieren chocar con Milei, pero, por ejemplo, (Luis) Juez, que es amigo de Milei no es sumiso como algunos radicales que parece que tienen terror por lo que diga el Presidente”, agregó.

Consultado acerca de una comparación en el vínculo que sostiene Juez con Milei a la que tiene el radical Rodrigo de Loredo con el titular del Ejecutivo a nivel nacional, Rossi sostuvo: “veo más auténtico a Juez que cuando no está de acuerdo con algunas cosas las dice. El radicalismo esta semana cruzó un límite en Diputados”.

“Hace un par de sesiones los legisladores provinciales que responden a De Loredo votaron a instar a los legisladores nacionales por la emergencia en discapacidad y ahora hacen en Diputados hacen esto”, agregó.

Rossi también fijó una diferencia entre los radicales De Loredo y Ramón Mestre: “lo veo lejos a Ramón de Rodrigo. La política está cambiando de una manera que asusta, no sé si la foto del radicalismo hoy va a ser la misma en diciembre cuando pase la elección nacional”.

“No estoy dispuesto a acompañar a alguien que avale las políticas del Gobierno nacional. No acompañaría a un candidato a gobernador que sea candidato de Milei para eso”, dijo Rossi.

“Visualicé a Milei en el 2023”

Por su parte, la libertaria Soldano, dirigente de Río Cuarto y parte de la estructura de Gabriel Bornoroni en la provincia lanzó: “en el 2023 visualicé a Milei”. “Nosotros acompañamos a Bornoroni porque Milei tiene un plan y el próximo gobernador va a ser Bornoroni. Lo estoy viendo”, dijo Soldano.

La libertaria fue consultada acerca de cómo hubiese votado en Diputados o si hubiese dado quórum en la última y polémica sesión sobre jubilados y emergencia en discapacidad. Tras un silencio, señaló “hay un plan” e interpelada sobre si jubilados y discapacitados no son parte de ese plan, señaló que “más adelante”.