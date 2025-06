Por Redacción Alfil

El referente y exlegislador provincial de Encuentro Vecinal, Aurelio García Elorrio, fue parte de #MesaChica, el streaming de Alfil que se emite todas las semanas en el canal de YouTube del diario. Y ahí, no sólo ratificó que el espacio competirá en las Legislativas de este año, sino que además dijo que es consciente “del crecimiento de los partidos chicos, y si no se polariza, las elecciones intermedias nos dieron siempre buenos resultados. Pasaron 13 elecciones y hemos sido el único partido que siempre fue solo”.

García Elorrio sostuvo además que “es más difícil sacar un concejal en la capital cordobesa que un legislador”. Y ahí aprovechó para recordar la manera en la que el actual ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, cuando era su aliado, desembarcó en el Concejo. De hecho, del actual integrante del gabinete llaryorista dijo: “es un amigo con el que todavía hablo y al que no le envidió el lugar en el que está ahora”. “Él no venía a afiliarse a Encuentro Vecinal, buscaba su destino que no era Encuentro Vecinal y ahora está donde debe estar con un peronismo más joven en lo generacional”, afirmó.

“Del tridente de las denuncias, con él y Liliana Montero, el más corajudo era Juan Pablo. Él era quién firmaba las denuncias, porque, además, hace una distinción entre un peronismo como el de Schiaretti y este”, sostuvo.

Consultado acerca de si había recibido en algún momento un llamado para sumarse al Partido Cordobés, García Elorrio disparó: “me parece que el cordobesismo me necesita más afuera que adentro. Si me llego a enfermar, creo que me mandarían remedios”. Aunque rápidamente aclaró que “no quiero jugar ese partido igual”.

Sin embargo, no descartó un acercamiento a Luis Juez y Rodrigo de Loredo. “Con De Loredo y Juez me parece que puede venir un diálogo, que no quiere decir que se venga una alianza. Veo los diarios y me parece que Rodrigo debe armar algo. Con Rodrigo somos amigos. Ya informé en mi partido que hace un mes tomé un café con Rodrigo, y cuando le pregunté cómo venía él me dijo ‘estamos viendo’”.

Por último, sobre la causa del Neonatal que tuvo su veredicto el miércoles pasado, el exlegislador provincial aseveró que se debe venir “un Neonatal II”. Es decir, otra causa.

“El Neonatal II deberá investigar por qué el gobierno de la Provincia acaparó la causa y se la demoró a la Justicia. Y si es verdad que Schiaretti dio la orden de que a Cardozo le cambiaran el abogado para que no hablara”, afirmó.