Por Redacción Alfil

Matías Chamorro, legislador provincial, líder del socialismo y parte de Hacemos en la Unicameral, fue el invitado de #MesaChica, el streaming que se emite todos los miércoles por al canal de YouTube de Alfil y se refirió al video del diputado radical Rodrigo de Loredo.

“De Loredo se mandó un mocazo y le erró. Es peligroso. No podés ser el Gordo Dan y el presidente del bloque de un partido histórico. La gente espera de la política claridad y verdad, no confusión. No la mentira, la fake. Y hay doble vara por lo que le pasó a Macri, que podría ser nuevamente su aliado en la elección de este año”, dijo Chamorro en #MesaChica.

Además, el parlamentario provincial se refirió a su vínculo con la diputada nacional Natalia de la Sota y, aunque “hace mucho tiempo” que no habla, “no habría que sorprenderse de un llamado de Natalia de la Sota”, dijo. “Hace mucho tiempo que no hablo con Nati, somos compañeros con su pareja Bernardo en la Legislatura y ella está en el bloque con el socialismo con (Mónica) Fein y (Esteban) Paulón en el Congreso”, dijo.

A Paulón, precisamente, lo definió como “un groso” y lo elogió por la manera en la que se enfrenta al Gobierno nacional.

En tanto, sobre el Partido Socialista, Chamorro afirmó: “donde gobernó el socialismo en la Argentina no tuvimos que acompañar nunca a un dirigente a Tribunales. Somos un partido de gestión, no un socialismo declamativo. Nunca fuimos a un acto en Comodoro Py por una denuncia de corrupción”, sostuvo el legislador cordobés.

“No hay margen en la Argentina para justificar la corrupción. La Justicia debe perseguir eso, pero no puede haber doble vara. Eso nos preocupa. Se avanza en un solo sentido y no en otro, como, por ejemplo, con Macri. Exigimos que no haya doble vara y que la Justicia no tenga el timming político. Me preocupa la politización de la Justicia, porque cuando la Justicia se politiza no es bueno”, afirmó Chamorro en el streaming.

En tanto, consultado acerca de si en Córdoba la justicia no está “politizada”, Chamorro dijo que acá “tenemos una justicia muy importante en términos de independencia”. “El jury de enjuiciamiento funciona, el Consejo de la Magistratura funciona, no designamos jueces por decreto para la Corte. Las tensiones entre los poderes existe, pero hay control cruzado”, sostuvo Chamorro.