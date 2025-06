Ante la espera del fallo de la Corte Suprema, CFK confirmó su asistencia al acto del PJ

La expresidenta, Cristina Kirchner presidirá un acto en la sede del Partido Justicialista a las 17 hs. Mientras tanto, crece la expectativa de que la Corte Suprema confirme el fallo en la causa Vialidad que deja firme la condena a Cristina Kirchner por corrupción, lo que también la inhabilitará ocupar cargos públicos.

En el marco de por el "Día de la Resistencia peronista", evento el cual se conmemora el 69° aniversario del levantamiento peronista contra la llamada Revolución Libertadora, que terminó con varios insurrectos fusilados. "Vamos a homenajear a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez en este Día de la Resistencia Peronista", escribió CFK en sus redes sociales.

El evento, organizado por senador Oscar Parrilli, funcionará como un acto de campaña y resistencia para denunciar la "proscripción" que la Corte Suprema ejercería si confirma la condena de la Causa Vialidad. A partir de las 15, dirigentes políticos y movimientos sociales definirán qué acciones tomará el partido si el máximo tribunal rechaza el último recurso judicial de la exvicepresidenta para evitar la condena.

En las próximas 24 a 48 horas, la Corte Suprema de Justicia confirmará el fallo que podría dejar afuera a Cristina Kirchner de las elecciones legislativas bonaerenses. Según adelantaron referentes del peronismo, como gobernadores, intendentes y sindicalistas del Smata, UOM y ATE, buscarán movilizar las calles en caso de confirmar la condena de la candidata bonaerense.

Cristina Fernández de Kirchner se refirió el sábado a su situación judicial durante un acto de campaña en Corrientes. En esa ocasión, al lanzar la candidatura a gobernador de Martín "Tincho" Ascúa, intendente de Paso de los Libres, la exmandataria pidió "estar atentos" ante la posibilidad de que la "metan presa".

En un tono desafiante, expresó: "Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo". Esta última frase generó repercusión en rede sociales, y fue reconvertido por el peronismo como una expresión en símbolo de "resistencia" por la "lucha contra la Justicia".