Homo densus

Por Javier Boher

Voy a arrancar con una aclaración: no he visto la película de Francella y no voy a pagar para ir a verla, básicamente porque no me llama en absoluto. Sí la voy a ver cuando llegue al streaming, pero solamente para saber de qué se trata toda la polémica. Habiendo avisado eso, queda en evidencia que la presente no pretende ser una crítica artística, sino más bien un comentario al margen sobre lo patético de ver a la misma gente de siempre peleando por una película.

El cine y todas las formas del arte se debaten entre sus versiones ilustradas y sus versiones populares. La idea de que hay formas correctas e incorrectas de hacer arte pueden tener algo de cierto en lo referido al valor conceptual de una obra, pero nunca en lo referido a su valor cultural. Poniéndolo en términos sencillos: a principios de los 2000 había muy buenos unitarios, pero instagram está lleno de fragmentos del Cuarteto Obrero de Yayo, no de alguna magistral interpretación dramática. Puede no gustar, pero es así.

El fin de semana las redes explotaron con gente dejando la vida a favor y en contra de Homo Argentum, la última película que protagoniza Guillermo Francella y que dirigen Mariano Cohn y Gastón Duprat. Es verdad que el protagonista de las 16 historias que contiene la cinta hizo algo de mérito para mover el avispero y conseguir algo de difusión de una película que no estaba en el radar de muchos, entre los que me incluyo. Le movió la cadena a los perros del colectivo de artistas progres, que salieron en jauría a tratar de morderlo.

Es irrelevante lo que dijo y lo que le contestaron, mas no es menor que haya habido tanta gente sentando una posición de intransigencia a partir de lo que pasó por fuera de lo filmado. Es como no querer ir a ver un partido de fútbol por la polémica entre los técnicos, ignorando lo que pueda pasar después dentro de la cancha. La cosa se convirtió en un patético espectáculo político en tiempos en los que la gente está cansada de que todo se politice. Hay que reírse más y enojarse menos, porque las únicas cosas graves de la vida pasan bastante al margen de la política.

Milei convirtió la película en una bandera, como si fuese una especie de disección del progresismo. Dicen que se la hizo ver a todos los dirigentes con los que se reunió el fin de semana, algo que solamente se puede interpretar como una muestra de poder: les quitó el tiempo porque le pareció bien, porque pudo.

De nuevo, sin haber visto la película y sin cuestionar qué tan logrados pueden estar los personajes, la idea de definir una esencia argentina es un esfuerzo fútil, habida cuenta de las múltiples geografías, historias, orígenes y deseos en un territorio tan extenso como el nuestro.

Hay desde hace décadas un intento de definir algo así, quizás desde antes de que siquiera exista el país y sólo se tratara de caudillos tratando de organizar políticamente este rincón alejado del mundo. De manera intuitiva y sin herramientas, muchos argentinos trataron de decir de qué se trata ser argentino, aunque no parece ser nada fácil definirlo.

No lo logró Bialet Massé cuando recorrió el país relevando las condiciones de vida de las clases populares, tampoco Germani tratando de descifrar de qué se trataba el peronismo. No pudieron (no pueden) sociólogos, filósofos o antropólogos, ¿por qué suponer que podrían lograrlo guionistas, directores y actores de una película inflada con una polémica para vender entradas?

Casi por regla general hay que ponerse del lado opuesto al que eligen los que creen que se pueden reducir las complejidades sociales a un par de categorías rígidas, inmutables y excluyentes. Cada argentino es muchas cosas al mismo tiempo, en una mixtura y superposición de dimensiones y elementos que produce sujetos únicos que coinciden en un trazo grueso que nunca es tan nítido como para saber de qué se trata.

Personalmente soy una persona afecta al esencialismo, una postura que contradice muy explícitamente está idea de que no se puede definir una esencia inmanente en los grupos sociales. Sin embargo, me gusta la noción sociológica de la probabilidad de ocurrencia de algunos hechos a partir de la conjunción de determinados elementos. Quizás el argentino es más o menos parecido a las historias retratadas en la película, y casi con certeza a todos se nos vendrá a la cabeza alguna persona concreta cuando veamos cada una, pero es imposible que conjugando todas ellas se pueda definir un arquetipo de argentino que pueda servir para algo más que para discutirlo.

Quizás la película está bien, no lo sé, pero lo que está mal es descartarla o elevarla a partir del posicionamiento político de quienes la realizaron o de quienes la critican desde afuera. No se debe llevar todo al terreno político. A algunas cosas hay que disfrutarlas o rechazarlas solamente por cómo nos hacen pasar el tiempo. No le corresponde a Francella ni a ningún actor resolver la inflación, la pobreza, la educación o ninguna de todas las preocupaciones que -esten retratados en la película o no- tenemos todos los argentinos.