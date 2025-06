UCR: Confirmada la interna, el sur insiste con un lugar en la lista

Por Julieta Fernández

El comunicado que “movió todo” podría ser la razón por la cual Marcos Curletto (presidente de la UCR Río Cuarto) estaría en la danza de nombres del sur para integrar la lista de candidatos a diputados. Hace casi un mes, el radicalismo de la Capital Alterna rechazó de manera contundente una posible alianza con La Libertad Avanza y el PJ cordobés. Este comunicado -firmado por históricos dirigentes como Conrado Storani y ex intendentes como Juan Jure y Antonio Rins- fue el puntapié de una serie de debates que se trasladaron a la UCR departamental (que también se plegará a esa postura pero procurará mantener a los intendentes al margen).

Que el partido centenario del sur tenga una representación en las nóminas no será una tarea sencilla. Hace casi una década que la UCR no tiene un representante de la región en la Cámara Baja (Gerardo Bellocq fue uno de los últimos). Cabe aclarar que Belén Avico, empresaria local y actual diputada nacional, asumió en 2023 como representante de Juntos por el Cambio pero en la práctica juega un papel muy cercano a La Libertad Avanza, dada su cercanía a Patricia Bullrich. Por lo tanto, el radicalismo local está lejos de considerarla una aliada y en más de una oportunidad aseguraron desconocer a Avico, quien apenas participó de la campaña electoral de aquel entonces.

El nombre del presidente del circuito local fue mencionado en algunas de las últimas reuniones. Según pudo saber Alfil, varios de sus correligionarios valoraron las instancias de diálogo y participación en la Casa Radical que resultaron en una postura fuerte y de consenso frente al escenario electoral. Luego de convocar a todos los sectores del radicalismo riocuartense y al presidente de la UCR provincial, Marcos Ferrer, el nombre de Curletto asomó en las opiniones de algunos viejos dirigentes. En tanto, los intendentes podrían llegar a proponer otro nombre de la región.

Postura frente a la interna

A partir de que el presidente del partido provincial confirmó la convocatoria a elecciones internas para el mes de agosto, el radicalismo de Río Cuarto sostiene su postura vertida en aquel documento que rechazó una alianza con La Libertad Avanza. En aquel escrito, habían planteado que “lo ideal sería alcanzar una lista de unidad” pero, en caso contrario, dar las garantías de que se respetarán los procesos institucionales. “Lo ideal hubiese sido una PASO, prolija y ordenada. Como Milei las dio de baja, en gran parte para terminar de estallar algunas fuerzas opositoras. Sin eso, vuelven a regir las cartas orgánicas partidarias y allí se establece que para elegir a un candidatos hay que convocar a un proceso electoral. En el medio, dando esa garantía institucional y apertura democrática, se pueden hacer los esfuerzos entre los espacios internos para garantizar lista de unidad”, explicaron a Alfil desde la UCR local.

En ese sentido, insistieron en que “no se repitan errores del pasado” como cuando Ramón Mestre condujo el partido y procuran que se hagan los esfuerzos en estos dos meses para evitar ir a las urnas. Sobre el marco de alianzas, algo que aún no está definido, ratificaron su rechazo a la alianza con La Libertad Avanza y el PJ provincial: “Una es una fuerza con la que no compartimos prácticamente nada. Y con la otra, podemos compartir algunos aspectos discursivos pero no la praxis política”.