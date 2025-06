Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Señales de apertura

La cronista recibía un mensaje del informante peronista, quien le adjuntó la foto de la actividad encabezada por el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán en el Centro Cívico. El funcionario provincial otorgó aportes para cooperativas y mutuales del departamento Río Cuarto y Juárez Celman.

Informante peronista: Si ustedes no lo notaron aún, se los cuento yo. Hubo un intendente radical en la presentación que hizo el ministro Brandán. Mire

Periodista: ¿Quién?

I P: Pablo Viguié de Chucul (envía foto). Usted me dirá que muchas veces hubo intendentes de todos los partidos en estas actividades oficiales. Pero esta vez, no estuvieron en el público presente. Viguié estuvo sentado en la misma mesa que Guillermo De Rivas; Julián Oberti; su colega de Ucacha, Ariel Moreyra; y el propio ministro Brandán. Dígame si eso no es un gesto de apertura…

P: O de que la Provincia se ha vuelto la puerta que más golpean los intendentes en estos tiempos.

I: Está claro que sí, que la Provincia es esencial para que muchos municipios puedan seguir contando con recursos básicos. Ya lo dijo el compañero (Miguel) Siciliano cuando vino hace poco. Los intendentes, sean del color político que sean, nos han hecho saber lo importante que es que la Provincia no les haya soltado la mano. Por eso creo que los jefes municipales radicales buscan quedarse al margen de ese posicionamiento que ha sacado su partido. Porque el comunicado no solo rechaza una alianza con LLA sino también con el peronismo de Córdoba. Y la verdad, entiendo perfectamente por qué no quieren quedar mal con el gobierno provincial.

“Llevame en tu bicicleta”

El informante llegaba a la cronista para comentarle sobre la “perlita” de la movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Según informó Puntal, en la tarde del martes, el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Fernando Bossio, llegó hasta el lugar de la concentración pero se alejó tras la llegada de los medios de comunicación.

Informante: No se imagina como estallamos de la risa con la foto de Fernando Bossio yéndose de la plaza. “Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme Bossio llévame en tu bicicleta” (risas). Le calza justo la canción.

Periodista: La perlita del día, sin dudas.

I: Ahora, ¿por qué el dirigente, que llegó a ser candidato a legislador en la lista de Federico Alesandri, tendría que ocultar su militancia kirchnerista? En este mundillo todos sabemos cuál es su extracción política y está perfecto. No es novedad que las últimas tres gestiones peronistas en la Muni sumaron a gente de La Cámpora u otras organizaciones del kirchnerismo. ¿Por qué irse así tan repentinamente?

P: No sé lo que le habrá pasado a Bossio puntualmente pero ayer hablaba con alguien que decía que muchos peronistas K, que fueron a parar al PJ provincial, después no han vuelto a sus raíces. Se quedaron ahí.

I: No quisiera ser ellos en este momento pero no creo que nadie tenga por qué renegar de su extracción política. Río Cuarto es chico y nos conocemos todos. Sabemos de dónde viene cada uno. Cuando fue el intento de asesinato a Cristina en el 2022, Bossio estaba al frente del PAMI y por supuesto acompañó la marcha y, si mal no recuerdo, también habló por el megáfono ese día. Casi tres años después, nos encontramos con esta postal de la bicicleta que, más allá de las risas o los memes, no deja de ser un poco triste.

Radice transmite mileísmo entre intendentes

El periodista consultaba con su informante en la región sobre los movimientos del único intendente libertario de la zona, Adrián Radice, jefe comunal de Villa El Chacay.

Periodista: Veo que Adrián Radice está moviéndose bastante. ¿Lo harán candidato?

Informante: ¿Candidato a qué? ¿Diputado? ¡No! Yo creo que está poniendo su granito de arena en la construcción de La Libertad Avanza en la zona.

P: ¿Por sí solo o con Laura Soldano?

I: Están en el mismo equipo, pero tienen tareas diferentes. Yo creo que Soldano no puede tener el ritmo de Radice en lo que es vincularse con algunos actores puntuales. De hecho, el intendente está hace un tiempito girando por la región para juntarse con sus colegas. Dice que está llevando las ideas de la libertad a las diferentes municipalidades.

P: ¿Y qué les dice?

I: Mire…el otro día se juntó con la intendenta de Las Albahacas, Miriam Agüero. Antes había estado con Mauricio García en Achiras. Son todos de la misma zona y comparten varias cosas, pero no los colores. Así que Adrián está intentando evangelizar con mileísmo a full y ver si algún intendente puede prenderse con las fuerzas del cielo.

P: Está difícil, ¿no?

I: Los intendentes tienen un solo salvavidas en estos tiempos y es el del Gobierno provincial, no del nacional. Por más que alguno coincide con eso de la motosierra, la realidad es que administrar sus localidades requiere de una mano que Milei no les está tendiendo. En eso, Radice está tratando de generar un mejor clima, como si fuera un emisario directo de la Rosada.

P: ¿Es eso?

I: Me parece que los intendentes están esperando algún gesto de niveles más altos. A Radice le asignaron una tarea difícil, pero que él hace con mucho gusto. No sirve de nada ser el único intendente libertario de la región si no te movés políticamente. Veremos si le rinde. Tiene buena cintura, porque también trabaja bastante cerca del Gobierno provincial.

Trabajo nuevo

El informante llegaba al periodista con un dato sobre el presente de una ex funcionaria municipal.

Informante: ¿Se acuerda de Mercedes Novaira?

Periodista: Claro. Ocho años secretaria de Educación de (Juan Manuel) Llamosas. Uno de los brazos territoriales de la gestión. Hace mucho no se sabe de ella...

I: Capaz sabía que estaba en el Centro Cívico, como parte de ese paquete de ex funcionarios que Llamosas llevó a la sede cuando le dieron el cargo de Asesor en el sur. Estaba, porque ya no más...

P: ¿En serio?

I: No tengo mucha información, solo que sorprendió hace unos días publicando en sus redes que está ofreciéndose como docente de apoyo para preparar alumnos particulares en su especialidad, física y química. No hizo falta preguntar mucho: mandé un mensaje y me contaron que ya no está vinculada al Gobierno.

¿Sabe qué pasó?

I: No con seguridad, pero puede ser que no estaba en el mejor de los lugares. Pasar de funcionaria clave del Municipio a locadora de servicios no debe ser cómodo.

P: Que extraño.

I: Sí, la verdad que sí. Francamente, yo la veía más arriba. Capaz por esa misma razón se fue, porque tiene otras aspiraciones. No sé muy bien cuáles fueron las razones, pero presiento que algo debe tener que ver con el lugar que ocupaba. Así como ella, varios que quedaron sin lugar en la Muni de Guillermo De Rivas fueron resguardados por el Cívico, aunque nunca se los ve en tareas de gestión. ¿Será la única en irse del lugar o la primera de varias?