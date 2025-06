Enroque Corto

Avilés cerró una semana de duros cuestionamientos a la Coopi

El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, dividió la semana entre la tensión con la Cooperativa (Coopi) por la situación ambiental y la buena expectativa de cara al primero de los dos fines de semana largos de junio. Por eso, el informante carlospacense llamó al periodista.

Informante Carlos Paz: Semana movidita en la Perla de Punilla…

Periodista: Eso parece.

ICP: El intendente Avilés estuvo a fondo con dos temas como la cuestión ambiental y el finde XXL.

P: Empiece por dónde quiera.

ICP: Mucho optimismo con el tema del turismo.

P: Bien.

ICP: Y el otro tema es lo de la Coopi…

P: Sí, me dicen que caliente.

ICP: Le leo el textual de Esteban: “nos pudrieron nuestros ríos y el lago de la ciudad”. Eso lo dijo tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia, donde se le ordenó a la Cooperativa Integral la devolución de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y todo el Sistema Integral de Cloacas a los carlospacenses. La Cooperativa incumplió la decisión de la justicia en un principio, por lo cual el Municipio pudo reasumir el servicio el 20 de mayo de 2025.

Cobró el sonso

El informante del Concejo recibió el llamado del periodista, que quería saber algo más de cómo se gestó el comunicado de los Concejales PJ contra los insultos de Daniele al intendente. Su interlocutor lo atendió sensiblemente ofuscado, y casi de yapa, cobró el radicalismo.

Informante: Estimado, ¿Qué anda pasando?

Periodista: Amigo, lo llamo para saber cómo se cocinó ese comunicado… Pero por su tono de voz, no sé si lo agarro en un buen momento.

I.: Disculpe, no ha sido una tarde fácil. Yo no sé por qué me siguen sorprendiendo las actitudes del Suoem, pero la verdad… me siguen sorprendiendo.

P.: Me imagino que se refiere a las expresiones del secretario general…

I.: Desde luego… ¿Usted lo puede creer? Daniele grita e insulta al intendente por su impotencia, por querer y no poder cogobernar el municipio como sucedía tiempo atrás. Con Llaryora y Passerini, el gremio no maneja más la Municipalidad, sumisos fueron los ex intendentes que fueron permeables con las desmesuradas exigencias del sindicato, nosotros somos todo lo contrario a eso.

Versión firme, del servicio penitenciario

Informante: ¿Viste el escándalo del Viagra en las cárceles cordobesas?

Periodista: Sí, me llegó el dato. El vocal Corvalán se escandalizó más que con los sobreprecios del Panal.

Informante: Dijo que no lo podía creer... que entre cremas, shampoo y anticonceptivos, apareció el Sildenafil.

Periodista: Y el Gobierno salió a aclarar que era para hipertensión pulmonar. ¿Qué se dijo de esa versión?

Informante: Mmm... Veremos si se investiga el tema a fondo. igual en Tribunales se tentaron con el chiste fácil: “al final, los únicos que la pasan bien en la cárcel... son los presos”.

Periodista: No me venga con chiquitas. Traiga información seria por favor. Una línea más y lo nombran embajador del doble sentido.