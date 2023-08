La UNC inaugura un nuevo edificio.

por: Francisco Lopez Girocelli



En un contexto post PASO donde proliferó el discurso en contra de las responsabilidades que debe cumplir el Estado respecto a la educación, la ciencia y la salud en la UNC demuestran cual es el camino, que sin dudas tiene que ver con invertir más (y mejor) y no, por el contrario, desfinanciar el sistema educativo con un paupérrimo sistema de voucher con poco (ninguno en realidad) éxito en otros países.



En la Universidad Nacional de Córdoba toman nota de los resultados electorales de las primarias, implica una foto de donde está parada la sociedad y cuál es el futuro probable que se viene. Antes de que en octubre se defina quién asumirá el próximo 10 de diciembre, desde la gestión de la Casa de Trejo buscan consolidar una gestión que, en un contexto de crisis, se las ingenió para poder fortalecer la propuesta académica y la infraestructura para sostenerla.



Está vez fue el turno de la joven Facultad de Ciencias Sociales, quien se conformó como tal en diciembre de 2015 cuando fue creada junto a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, concretando su escisión de la Facultad de Derecho.



Esto se da en la misma semana donde se confirma que la Facultad de Ciencias Sociales tendrá un lugar en el Campus Norte de la UNC con cursos de formación para el trabajo en equipo. La apuesta es sumarse al desafío de dar respuesta a la creciente demanda en torno a temas y necesidades de formación que las nuevas dinámicas sociales y del mundo del trabajo instalan en la agenda educativa. El conjunto de propuestas presentadas, se irán trabajando por Módulos, que podrán cursarse por separado o bien articulados en trayectos formativos. Se prevé también para este formato, la “acreditación de competencias” en sintonía con el sistema de créditos que están implementando en la dependencia de Estación Juarez Celman.



Pero volviendo a Ciudad Universitaria, el día de la inauguración en la Facultad de Cs. Sociales estuvieron presentes el rector de la UNC, Jhon Boretto, la vicerrectora Mariela Marchisio, el secretario general Daniel Lago, el secretario de Planeamiento Físico Ian Dutari y la decana de la Facultad de Cs. Sociales María Inés Peralta.



“Cada vez que inauguramos una mejora en las condiciones de infraestructura de nuestra universidad, por supuesto que es motivo de celebración. La Facultad de Ciencias Sociales es una facultad joven, y esta obra es importante en el marco de su fortalecimiento, su jerarquización y del desarrollo de su proyecto institucional, que plantea objetivos y desafíos importantes para el futuro”, admitió el rector Jhon Boretto.



Si algo entendió Boretto desde antes de asumir es que había que fortalecer la infraestructura universitaria para mejorar la vida estudiantil y de docentes en el paso por las aulas. Si bien la Facultad de Sociales no se ubica como una de las más masivas, pero sí es concurrida por una importante cantidad de estudiantes que eligen cursar alguna de las carreras que ofrece la institución. A la carrera de Trabajo Social se le sumaron las de Ciencias Políticas y Sociología, lo que en los últimos años derivó en una creciente matriculación que se sostiene año a año y que demandaba un crecimiento edilicio para que la comunidad estudiantil pueda estar contenida en la Facultad y no sea necesario tener que atravesar todo el campus para cursar en las aulas comunes Baterías C.



Por eso desde que asume la gestión, Boretto se mostró dialogando con todos los sectores, tanto del oficialismo como de la oposición para llevar soluciones concretas a problemas reales que tiene cada unidad académica, lo que llevó a poder concretar distintas iniciativas, sobretodo llevar a cabo la concreción de muchos proyectos edilicios, entre ellos las aulas K de Odontología, aulas para la Facultad de Filosofía y Facultad de Artes.



El claustro estudiantil será el más beneficiado con esta obra en la Facultad de Cs. Sociales, ya que las cuatro aulas nuevas (una de ellas con formato auditorio) permiten duplicar la capacidad áulica de la facultad. La presidenta del Centro de Estudiantes, Valentina Montanares, agradeció la concreción de esta obra y reconoció el esfuerzo de quienes lo hicieron posible. “Celebramos la presencia del rector de nuestra Universidad y las demás autoridades, por lo que representan especialmente para las facultades más jóvenes. Valoramos especialmente al equipo de gestión de esta unidad académica, a los y las estudiantes presentes y también queremos reconocer el trabajo de la planta nodocente, que son quienes día a día mantienen las instalaciones de nuestra facultad y que hoy con este nuevo edificio seguirán acompañándonos con sus tareas”, señaló la dirigente estudiantil.



A su tiempo, la decana María Inés Peralta se mostró orgullosa y destacó el gran trabajo realizado por la Casa de Trejo: “Esta jerarquización de las ciencias sociales va unida a un desafío central de esta facultad que es la integración. No es casual que inauguremos este edificio con una actividad como la feria de prácticas extensionistas y académicas, que es una actividad sostenida en el tiempo que caracteriza a esta facultad en su vinculación permanente con la sociedad, con los problemas de la agenda pública y las cuestiones que hacen a la democratización y a la construcción de una sociedad cada vez más justa”.



En un difícil contexto de avanzada de discursos que arremeten contra la educación pública y de calidad, los esfuerzos se redoblan dentro de la Universidad para demostrar que el camino no es el sistema de voucher que plantea un desfinanciamiento de las universidades públicas. Por el contrario, el camino es más financiamiento del Estado en calidad de garante del acceso a la Educación en nuestro país. Incluso es menester dejar en claro que la Universidad Pública es un eje principal que implica desarrollo tecnológico y social, a partir de las y los investigadores que aporta al CONICET, el trabajo social de extensión que se impulsa desde distintos programas, la creación de nuevas propuestas académicas, becas y podríamos seguir nombrando acciones concretas que contrastan con opiniones que demuestran un claro desconocimiento del funcionamiento del sistema educativo argentino, que es reconocido mundialmente y marca un claro camino para el desarrollo del país y la región.