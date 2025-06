Enroque Corto

Vigo en comisión por ley de equidad en la Corte

La cordobesa Alejandra Vigo fue una de las senadoras que encabezó el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside, para tratar la ley de equidad de género en la justicia federal y en la Corte Suprema. De los ocho proyectos presentados, uno es de Vigo.

Informante: Arrancó el debate. Ayer hubo varios expositores, como el jurista Ricardo Gil Lavedra. Hubo una cordobesa.

Alfil: ¿Quién será?

Informante: La ex miembro del TSJ cordobés, Maria Esther Cafure de Battistelli, que actualmente es la delegada provincial de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (Amja). La jurista considera que es inconstitucional que no haya mujeres en la Corte Suprema.

Alfil: Igual que Aída Tarditti, que siempre suena para ir a la Corte.

Informante: Dato a tener en cuenta si no la invitan a la comisión.

El tema de los alquileres

El informante municipal llamó al periodista para adelantarle una corazonada.

Informante: Estimado, ¿cómo anda?

Periodista: Amigo, siempre contento de escucharlo.

I.: Gracias, pero hoy voy a ser telegráfico porque tengo poco tiempo, aunque no quiero dejar de alertarlo de algo…

P.: A ver…

I.: Esté atento al tema de los alquileres en la muni… ¿vio el informe que salió en Cadena 3?

P.: Lo vi.

I.: Bueno, es una punta esa… ¿Qué pasa cuando uno se atrasa con los alquileres?

P.: Y… si no hay entendimiento, viene un juicio de desaojo…

I.: Exacto. Esa es una punta del ovillo… no diga que no se lo dije…

Miradas de reojo en el PRO por el video de De Loredo

El informante amarillo estaba entretenido en las redes con lo sucedido entre el peronismo y el radical Rodrigo de Loredo hasta que decidió hacer un llamado al periodista.

Informante amarillo: ¿Qué opinión tiene?

Periodista: Casi que lo llamo para hacer la pregunta al revés.

IA: Lo veo raro, no me imaginé que Rodrigo iba a apelar a esta. Bah, en realidad creo que no sé si lo imagino o no. El tema es que no la termino de entender.

P: ¿Y lo de ustedes con él caminaba?

IA: Era una posibilidad, él es muy jabonoso. Cada tanto lo busca a Macri porque ve que se le pueden cerrar las puertas con los libertarios, pero desde ya le digo al Calabrés estas cosas no le gustan. Para nada.

P: Me imagino.

IA: Pero claro, hombre. Un tipo que rompe todos los códigos y juega esta carta en Vicente López –por las oficinas de Macri- no cae bien. Por ahora, veremos cómo sigue esto y si hay chances de armado. Le mando un abrazo.