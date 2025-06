ALFIL TV Ferrero sobre el video de De Loredo: “al PJ le dolió el mensaje, no el método”

Por Redacción Alfil

La jefa del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero, y la concejala del PRO, Soher El Sukaría, fueron las invitadas de Alfil TV (jueves 20hs por Canal 10). Ambas, dentro de lo que fue uno de los temas de la semana, analizaron el video creado con Inteligencia Artificial (IA) que el martes último difundió el diputado radical Rodrigo de Loredo.

“Llama la atención que en una Legislatura que está cerrada ahora estén tan interesados en hablar de IA. A mí me alegra y lo festejo. Lo importante es el mensaje y cómo este gobierno de la Provincia tiene precarizados a los docentes y al personal de salud. Parece que, para ellos, la prioridad es la obra del playón del Kempes”, dijo Ferrero.

La radical también sostuvo que “la gente no se puede atender en los hospitales, los pasajes del interurbano son carísimos, estamos esperando qué pasó con el Apross. Es muy grave lo que está pasando en Córdoba”.

“Hubo sobreactuación porque les dolió el mensaje, les dolió más eso que el método. De Loredo se adelantó usando herramientas que a lo mejor amerita un debate, es el mundo que se nos viene, no lo calificaría de peligroso. Peligro es cómo nos tiraban ‘narco’ en las redes sociales, no me van a correr con la campaña sucia. Aparte, De Loredo lo hizo de frente, ellos con la campaña narco lo hicieron por atrás”, sostuvo la radical Ferrero.

La titular del interbloque en la Unicameral se refirió también a la frase del lunes pasado el jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Guillermo Francos, quien en Córdoba habló de “pureza” en las listas. “No me preocupa lo que dijo Francos de la pureza de la lista. Mi partido tiene mucho para ofrecer, tenemos un líder muy capacitado, tenemos intendentes, legisladores. Sigo pensando en que los frentes electorales son los que gobiernan, los partidos solos no llegan”, afirmó la legisladora.

La mirada de Sukaría

En tanto, la concejala del PRO también se refirió al video de De Loredo y dijo que “no se puede sacar del contexto el video, está todo muy raro”. “En lo personal deberían respetarse todas las instituciones, pero es cierto que el oficialismo en Córdoba siempre juega al límite. No comparto porque abre las puertas al antisistema y después no sabemos lo que viene”, dijo la concejala Sukaría.

“Hoy está todo en jaque, esto pasó también en el 2021 en la campaña con un video de (Mario) Negri”, recordó la macrista sobre aquella campaña legislativa.

“No lo puedo interpretar a Rodrigo, él siempre fue un adelantado. Pero cuando ya hay tanta innovación, quiere redoblar la apuesta. Si cae bien o mal es otro análisis. Ellos usaron también videos, cuando usaron la prueba de una investigación. Todo esto lleva a la antipolítica y al antisistema”, dijo la macrista. Quien, además podría revitalizar la alianza con el radicalismo para las elecciones de este año.

“Hay conversaciones desde el PRO, tanto con LLA como otros partidos grandes como el radicalismo y otros espacios. Pero no hay nada cerrado con nadie”, dijo.

En tanto, sobre el PRO, Sukaría sostuvo que “tanto Laura (Rodríguez Machado) como Oscar (Agost Carreño) terminan su mandato. Laura si responde a Patricia Bullrich ella ya se afilió a LLA. Por lo tanto, defender las ideas de Bullrich dentro del PRO es ilógico. Y Oscar debe seguir su rumbo. Lo imagino asumiendo su banca como legislador provincial”.