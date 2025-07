Enroque Corto

La oposición salió con todo por Mercado Libre, pero…

El anuncio de Mercado Libre de dejar de alquilar sus oficinas en la ciudad de Córdoba por “las altas tasas municipales”, como reza el comunicado que difundieron ayer derivó en todo tipo de reacción por parte del arco opositor. Pero la respuesta de los usuarios en redes, ¿dejaron en offside a algunos?

Informante: Una locura lo que pasó con Mercado Libre.

Periodista: Lo vengo siguiendo al tema. Ahí vi el comunicado oficial…

I: Sí, lo curioso también es la forma en la que reaccionó la oposición.

P: Cuente.

I: Y, dentro del Concejo Deliberante, el concejal del Frente Cívico, Martín Juez, disparó desde X y también en Instagram, con un video muy producido. Hasta buzo amarillo como el de la marca metió.

P: Bien.

I: Lo que ocurre es que en el video, en el que aparece hasta una imagen de Franco Colapinto, el pibe Juez dice “así de rápido se fue Mercado Libre de Córdoba porque pagan casi 800 millones de pesos en tasas municipales”.

P: Sí…

I: Hizo además la comparativa de cuánto pagarían de alquiler como lo dijo Galperín, recordó el tema de Ingresos Brutos de la semana pasada… pero dijo que hay 1260 empleados en riesgo por responsabilidad de Passerini.

P: Ajá…

I: El tema es que abajo varios usuarios le recordaron a Juez que la empresa nunca dijo que despedía gente, o que lo iba a hacer. Salvo que él sepa algo de antemano. Igual, le digo que a los seguidores del pibe no les gustó y se lo marcaron. Esto de jugar a la media verdad… mmm.

P: Bueno.

I: No, me parece que hay que ser serios. No sea contemplativo. Igual, a otros que publicaron también en redes les fue peor. Del cierre de Vialidad Nacional todavía no dijeron nada. Le aviso por las dudas.

Un intendente dialoguista cruzó a la senadora Álvarez Rivero

La senadora Carmen Álvarez Rivero, que viene de tener una semana compleja en el Senado por la presidencia de la comisión de Previsión, volvió a pasar un mal trago. En realidad, se lo hizo pasar un intendente que, al igual ella, viene del PRO y ganó la intendencia de General Roca con ese sello.

Informante Interior: ¿Vio lo que dijo Álvarez Rivero?

Periodista: ¿Qué de todo?

II: Ahora salió a decir que Córdoba, como tiene el 8,5% de la población de la Argentina, tiene casi un exceso de municipios. “Córdoba concentra casi el 19% de los gobiernos locales que hay en el país. Esto es muy pesado impositivamente”, dijo.

P: Ajá.

II: El tema es que Francisco Iser, el intendente de General Roca y hombre del PRO, le salió con todo y le dijo en redes. “Es una falta de respeto absoluta que una senadora nacional por Córdoba sugiera que los gobiernos locales deben ser una variable de ajuste. La votaron para que cuide los intereses de todos, no los suyos. Acá en Roca viven argentinos también, no sólo en CABA y conurbano”. Durísimo.

Llaryora no fue a la Maratón

Sumido en su agenda provincial y en las decisiones nacionales a tomar, el gobernador Martin Llaryora no asistió a la Maratón que organizó la Municipalidad de Córdoba el domingo, por el aniversario de la fundación de la ciudad Capital.

Informante: Dicen que lo esperaban, que el intendente Daniel Passerini contaba con su presencia en el evento, pero no fue.

Alfil: Preguntó por qué Llaryora no apareció en la maratón? Después de todo, fue una marca de su gestión como intendente en Capital. Además, vienen mostrándose juntos en distintas actividades y momentos.

Informante: El Panal no explicó nada. Se limitó a decir "al evento lo organizó la Municipalidad".

Alfil: Como cualquier humano, capaz se quedó dormido.

Informante: Permítame dudar.

La Izquierda busca unidad

El Nuevo Mas se reunió ayer con la Mesa Nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores para intentar jugar en unidad las elecciones de Buenos Aires primero, y luego quizá las generales de octubre.

Informante: Desde el Nuevo Más de Córdoba seguimos atentamente que pasó en esa reunión. Es posible que, después de 14 años, se termine la división en la Izquierda nacional.

Periodista: ¿Qué se conversó en la reunión?

I.: A ver, dentro de 48 horas cierra el plazo para la conformación de alianzas de cara a las elecciones en Buenos Aires. El 1° de julio el Comité Ejecutivo del Nuevo MAS hizo pública una carta abierta a las fuerzas que integran el FITU, donde hizo un nuevo llamado para presentar una alternativa unitaria de la izquierda, anticapitalista y socialista unificada de cara a las elecciones de septiembre y octubre.

P.: ¿Y cómo les fue?

I.: El FITU se comprometió a dar una respuesta rápida. Tenemos expectativas.