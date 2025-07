Libertarios del sur: en plena definición, futuro incierto para los “puros”

Por Gabriel Marclé

Mientras el oficialismo provincial define sus próximos movimientos y los armados opositores tantean posibles alianzas, la incógnita está puesta en la jugada que hará La Libertad Avanza. En poco más de un mes vence el plazo para la presentación de listas y, en Córdoba, los libertarios de Gabriel Bornoroni evalúan el mejor camino posible para competir sin generar al presidente Javier Milei un escenario de derrota en una provincia clave.

La lista de “puros” era el objetivo inicial, pero las maniobras del peronismo y el radicalismo podrían anticipar un escenario desfavorable para esa alternativa. Se acerca el momento decisivo, los días de definición que también impactarán en distritos como el sur, donde lidera la riocuartense Laura Soldano: en esta región, la insistente militancia de los puros parece ir perdiendo fuerza y el futuro es incierto.

En La Libertad Avanza de Río Cuarto no reconocen un panorama adverso. Incluso aseguran que los números (con Bornoroni y Agustín Laje a la cabeza) juegan a favor de una lista puramente libertaria en la que Soldano ocuparía uno de los lugares principales. Pero no todas las encuestas coinciden. De hecho, en sectores periféricos al armado libertario no ven otra salida que una alianza con radicales y el PRO, tomando como referencia los movimientos observados en Buenos Aires y los resultados en provincias que ya votaron durante 2025.

A las claras, LLA entra en una etapa de definiciones estratégicas. En jefaturas regionales como la de Río Cuarto ya se percibe el “efecto embudo” provocado por los recientes movimientos tanto del oficialismo cordobés como del radicalismo.

La incertidumbre libertaria se profundiza ante la posibilidad de que Juan Schiaretti reaparezca en el plano electoral, especialmente luego de su participación con sello propio en las legislativas bonaerenses. En filas peronistas ya no se habla de un “no” rotundo, sino de una decisión en revisión. Su aparición podría significar un “game over” para LLA: arrastrar votos del centro político, reducir el caudal libertario y forzar una reconfiguración en las alianzas opositoras.

Pero no es solo la figura del exgobernador la que amenaza la continuidad del purismo libertario. Aunque Schiaretti sería el principal impulsor de una lista competitiva, el escenario regional tampoco es favorable para figuras como Laura Soldano. A pesar de que su campaña de instalación acumula kilómetros, su nombre todavía no figura con fuerza en las encuestas. La figura del presidente Milei asegura votos, pero no alcanza sin nombres de alto impacto. Allí, el peronismo vuelve a tomar ventaja: si Hacemos por Córdoba pone a Juan Manuel Llamosas en la lista, las expectativas libertarias caen aún más.

En este contexto, la salida más viable parece estar en los sectores radicales, juecistas y bulrichistas que vienen trabajando en alianzas de potencia opositora en toda la provincia, especialmente en Río Cuarto. La UCR enfrenta una interna complicada que podría dejar heridos o agentes libres dispuestos a ofrecer estructura y números atractivos a los libertarios -que también atraviesan sus propias disputas internas. Pero también se acrecienta la resistencia del radicalismo histórico a las ideas de la libertad: Juan Jure, protagonista de un masivo acto el pasado martes, es uno de los nombres que suman a la superpoblación de potables en los partidos tradicionales.

Aunque las declaraciones de Soldano y su entorno en el último tiempo descartaban cualquier acercamiento a la “casta”, la estrategia nacional y provincial podría imponer un cambio de postura. Algo que no cae bien entre los libertarios del sur, ya que implicaría una reducción en la cantidad de escaños disponibles para los propios. Y si alternativas como las de Verónica Sikora y María Celeste Ponce logran incomodar lo suficiente a los que deciden sobre las listas, las chances se reducen aún más.

Con un electorado todavía no fidelizado y una estructura en proceso de consolidación, Soldano enfrenta una de las primeras encrucijadas de su corta carrera política. El partido que le abrió las puertas evalúa el costo político de cada opción, y el resultado podría no ser el esperado por la empresaria. El reloj corre y la decisión final marcará no solo su futuro, sino también el rol que La Libertad Avanza jugará en la disputa por el poder en Córdoba. Aun así, en su entorno insisten en que la lista de puros será una realidad con ella como protagonista. ¿Certeza o negación?