Enroque Corto en Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Repercusiones en la Rural

Días después del encuentro entre Javier Milei y la Sociedad Rural de Río Cuarto, el periodista consultaba con su informante ruralista sobre las repercusiones que generó en Río Cuarto, representados por la Sociedad Rural local.

Periodista: ¿Cómo cayó la reunión del presidente (Javier) Milei con la Mesa de Enlace? Estimo que en la Rural mantienen la línea de Nicolás Pino (presidente de la Sociedad Rural Argentina).

Informante Ruralista: Me parece que no cambia en mucho lo que se viene viendo. Se está tratando al presidente con respeto, pero con los dientes apretados. Ratificó que las retenciones siguen y eso no es buena noticia.

P: Según Milei, no hay margen fiscal y se necesita ordenar para bajar las retenciones. ¿Se puede entender esa postura?

I.R: Pero para el campo eso ya lo escuchó mil veces.

P: ¿Dijo algo Heraldo Moyetta (presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto)?

I.R: Que no estaban muy esperanzados. Que valoran el gesto de la reunión, pero que hace falta más que eso.

P: ¿Qué se pide?

I.R: Reglas claras, previsibilidad. Y que las retenciones tienen que ser cero. Que no alcanza con bajarlas si los precios internacionales están por el piso.

P: ¿Y cómo sigue esto?

I.R: Como hace veinte años: el campo pelea, el Gobierno demora, y el productor siente que siempre pone el lomo.

P: ¿Hay margen para algún acuerdo?

I.R: Mientras las cuentas no cierren, parece que no. Pero el malestar está sembrado.

P: Se viene la Exposición Rural en Palermo, pero en septiembre viene la de Río Cuarto.

I.R: Va a estar lindo. Nadie se quiere perder esa tribuna. Imagínese que para esos días ya se van a conocer las listas y van a venir todos a suplicar el voto de los productores de la región. Esperemos que, para ese momento, las retenciones ya sean historia.

P: ¿En serio lo ve posible?

I.R: Es eso o van a tener al campo en las calles.

P: Ahí desconfío.

I.R: Yo también, pero la paciencia tiene un límite.









“Todos varones”

El periodista dialogaba con la dirigente peronista de la región sobre el armado de las listas.

Periodista: ¿Ve algo del armado de listas que pueda ser interesante? No falta nada para los cierres…

Informante: No mucho más de lo que ven ustedes, que es más de lo mismo. Cuando se habla de candidatos y eso, son todos nombres de varones. Y no lo digo solo por mi partido…

P: La historia se repite, ¿no?

I: Es una lucha, diría Carlín. El problema es que hay un montón de mujeres en la escena, en el territorio, en el laburo diario. Pero no las miden, no las tienen en cuenta y terminan siempre cayendo en los preceptos de la vieja escuela. No sirve de nada obligar a las listas a que haya un reparto parejo si nunca destacan a las mujeres.

P: ¿Y qué debería pasar?

I: Que haya un interés real por poner en el foco a nuestras dirigentes, nuestras intendentas, nuestras concejalas. Hay mucho compromiso y trabajo en ellas, cosa a la que no están acostumbrados algunos. Le digo, es un tema nuestro y de los otros partidos, pero por lo menos los radicales y los libertarios operan de otra manera. Ahora, me pregunto, ¿dónde participó en lo institucional, político y social la diputada Belén Avico? ¿Y Laura Soldano?

P: ¿Quién puede salir entre las mujeres de la región?

I: Hay muchas mujeres de valía, pero yo creo que el armador está mirando otros distritos. Río Cuarto no es el departamento con más votantes. Ahora es Colón, donde la mitad de los intendentes son mujeres peronistas. Digo…









La gran “batalla” del segundo semestre

La periodista le consultaba al informante del Concejo Deliberante sobre el debate en torno a la pronta licitación del servicio de higiene urbana.

Periodista: Veo que se retomó un poco la actividad en el Concejo. Al menos con las comisiones.

Informante Concejo: Así es. Hubo reunión con funcionarios de la secretaría de Gestión y Participación. Se habló mucho del programa La Muni en tu barrio.

P: ¿Sabe algo del tema de la higiene urbana?

I C: Hace unos días hubo comisión con el subsecretario de Servicios Públicos y es inminente que el tema se retome. Me atrevo a decir que esta licitación va a ser la gran batalla de la oposición en este segundo semestre. Como toda licitación grande, va a tener muchos ojos encima. Así ocurrió con el transporte hace tres años. Y a la larga, el peronismo le tuvo que dar la razón en algunas cosas a la oposición. Hay cosas del sistema “nuevo” de la SAT que se tuvieron que dar marcha atrás.

P: ¿Y si pasa lo mismo que en 2017? Cuando solo se presentó Cotreco a la licitación…

I C: Si es así, siempre se puede plantear algo superador en el pliego de bases y condiciones. Yo no voy a decir mucho hasta no leerlo. Otra cosa que no hay que olvidar es el tema de la luminaria pública, que también tiene que resolverse en estos meses.







La “contracara” de las rutas

La cronista recibía un mensaje del dirigente peronista.

Dirigente peronista: ¿Se acuerda cuando (Manuel) Calvo dijo que las rutas que están en buen estado son las provinciales y las deplorables son las nacionales? Bueno, ahí me comentaron que se licitaron algunos trabajos de mantenimiento de las rutas provinciales para varios departamentos del sur, incluido Río Cuarto.

Periodista: Leí el mensaje dos veces porque pensé que me hablaba de las rutas nacionales. Sería más complejo todo ese proceso, ¿no? Si la Provincia quisiera hacerse cargo…

D P: Si mal no entendí, se debería pedir permiso a Nación para que la Provincia intervenga alguna ruta nacional y, para ser sincero, no sé si eso se ha planteado todavía. Pero sí me parece importante decir que se está interviniendo en las rutas provinciales y es notoria la diferencia cuando uno recorre la provincia.

P: No lo tome a mal pero… es lo que corresponde, ¿o no?

D P: Claro que sí. Pero imagínese lo mal que está haciendo las cosas el gobierno de Milei para que nos parezca “wow” que la Provincia haga nada más ni nada menos que lo que corresponde. Está bien plantearlo así pero sorprende porque no es lo que está ocurriendo a nivel nacional.

P: En eso estamos de acuerdo.

D P: Son más de 5000 millones de pesos los que se invertirán para estos arreglos. También leí lo que propone (Gianfranco) Lucchesi de Las Higueras con la propuesta de poner un peaje en el ingreso a la localidad, por no más de tres o cuatro meses, para poder recaudar lo necesario para hacer los arreglos de la 158. No me parece una mala iniciativa y de hecho, es mejor que quedarse esperando un milagro. Pero si me hubiesen contado hace 10 años que íbamos a tener que sugerir medidas como esa porque Nación no manda un solo peso para algo tan básico… no se si me lo creía.