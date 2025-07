Horas decisivas para la UCR y la incógnita de Jure

Por Julieta Fernández

Al cierre de esta edición, aún no había certezas sobre una candidatura de Juan Jure. El ex intendente de Río Cuarto ha evitado colocarse, al menos desde lo discursivo, en el rol de potencial candidato. No obstante, ha manifestado su intención de conformar un proyecto alternativo a los movimientos que viene barajando la UCR provincial que conduce Marcos Ferrer. En el acto previo al Día de la Independencia, Jure se mostró junto al legislador Dante Rossi y otros dirigentes del interior que comulgan con el rechazo a una alianza con La Libertad Avanza.

En el salón del Círculo de Oficiales de la Provincia, el ex legislador manifestó (frente a aproximadamente 500 personas) que el radicalismo “va a volver lo que nunca debió dejar de ser: el partido que defiende a los que menos tienen, a la educación pública, a los jubilados, el partido que llora cuando ve a un chico que no tiene zapatillas para ir a la escuela”.

El radicalismo de la Capital Alterna y el departamento Río Cuarto han logrado consensuar una postura (con matices) en rechazo a alianzas con La Libertad Avanza y el PJ cordobés. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los nombres sean del agrado de la dirigencia regional. Según pudo saber Alfil, el nombre de Ramón Mestre generó opiniones diversas en el radicalismo de los departamentos del sur. Algunos de ellos, argumentando la “mala imagen” que dejó su última gestión municipal y otros, sin personalizar en Mestre, se mostraban esperanzados de que surjan nuevos nombres porque “siempre son los mismos”.

En el caso de Jure, quien juega de local en el departamento Río Cuarto, tendría una buena recepción en general. La figura del ex intendente, quien estuvo fuera del radar durante mucho tiempo, parece haber salido a flote en los últimos meses. Sobre todo, luego de la dura derrota electoral que debió afrontar el radicalismo local con Gonzalo Parodi como candidato a intendente. No es casualidad que el núcleo de Evolución no haya participado del último acto de Jure, lo que evidencia que sigue habiendo cierta distancia entre este espacio y el ex intendente. A eso, se podría sumar el distanciamiento entre el grupo de Parodi y el diputado Rodrigo de Loredo, quien lanzó una indirecta a fines del año pasado e insinuó que Gabriel Abrile debió haber sido el candidato a intendente de la UCR.

Las próximas horas seguramente darán un mayor margen de negociación a los distintos actores que, en el caso de Jure, dejaría habilitada la posibilidad de acordar con alguna de las listas que se presentó para la interna (en caso de que se concrete) o, por el contrario, apostar por una alternativa por fuera de la orgánica.

Sin definiciones claras por el momento, ninguna autoridad partidaria se anima a trazar un panorama o sacar una conclusión. Al cierre de esta edición, los boinas blancas de Río Cuarto sabían que lo más probable era que la resolución del Congreso Radical sea en favor de la conducción del partido a nivel provincial y, con ello, no se avizora un clima de optimismo en la UCR local, que fue uno de los primeros comités del interior en rechazar tajantemente una alianza con La Libertad Avanza