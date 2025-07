Por Julieta Fernández

Esta semana, la agenda política local estuvo signada por lo que dejó el congreso radical y los votos de algunos congresales locales que avalaron la posibilidad de que la UCR provincial compita en los comicios legislativos en el marco de una alianza. No obstante, algunos núcleos (como la 30 de octubre) procuraron marcar distancia de Javier Milei y negaron tener algo en común con el oficialismo nacional, más allá de haber votado en favor de la construcción de una alianza. Del otro lado, La Libertad Avanza Río Cuarto se muestra sumando más “soldados” en la región y tramitando afiliaciones. La pregunta es: ¿quién necesita a quién?

Dentro del movimiento liberal local, prácticamente no muestran interés en sumar a radicales a su armado. En parte, amparados por la idea de que no se necesita de grandes estructuras para ganar una elección (como ocurrió en la presidencial del 2023). Sin embargo, y viendo los movimientos de los referentes de cada departamento, el aspecto territorial no puede quedar afuera de la ecuación. Más allá de que los mileístas hacen mucho hincapié en la “batalla cultural” en las redes sociales, su agenda política no dista mucho de la de la mayoría de los espacios tradicionales, con recorridas en distintas localidades del interior provincial, visitas a industrias y comercios y reuniones con la militancia.

En el caso de Laura Soldano, referente de LLA en el sur, algunos radicales ya lo han dejado claro. El presidente de la UCR local, Marcos Curletto, cuestionó que la UCR provincial pueda llegar a concretar una alianza con LLA y, en diálogo con FM Gospel, aseguró que “Soldano, si llega a ser diputada, va a ser como Belén Avico, que no hace nada”. El ex concejal dijo que el partido debía “hacerse cargo” del lugar que se le dio a la empresaria local (bullrichista y afín a LLA) en el 2023 y que no había que “volver a repetir esos errores”. Por otra parte, dirigentes como Lucas Castro de La 30 de Octubre (núcleo referenciado en Gonzalo Parodi), negaron que el voto de su espacio en favor de la construcción de alianzas implique avalar una coalición con LLA. “Ni en pedo estoy con Milei”, reafirmó.

Aún así, estas expresiones no implican que otros sectores de la UCR y sus socios locales compartan esquema de campaña con Laura Soldano. El juecismo local, referenciado en el concejal Pablo Benítez, ha defendido al gobierno nacional en el marco de distintos debates legislativos (a excepción de los reclamos en materia de discapacidad, que sí fueron acompañados por el edil). En tanto, el “radicalismo peluca” hoy se podría personalizar en el jefe del bloque Primero Río Cuarto, Gabriel Abrile y en la edil Ana Laura Vasquetto, quien ha tenido expresiones favorables al gobierno nacional en varios aspectos (por ejemplo, no firmó un documento que reclamaba por la situación presupuestaria de las universidades nacionales y, en sus redes sociales, ha compartido contenido en favor del presidente Javier Milei).

El grupo político de Parodi mantiene un vínculo de amistad con el diputado Rodrigo de Loredo (que habría sufrido cierto impasse luego de la elección municipal) pero aseguran que eso no implica dejar de marcar sus diferencias con el gobierno nacional. Por el contrario, Abrile no ha tenido expresiones en rechazo a una alianza con LLA y, en los últimos meses, se ha mostrado más cercano al diputado nacional.

Que los libertarios del sur cuenten con algunos aliados radicales podría ayudarlos a crecer territorialmente en aquellas localidades a las que aún no han llegado. No se advierte resistencia a sumar a algunos boinas blancas pero tampoco mucho “entusiasmo” por los aportes que puedan realizar. En el caso de Soldano, en sus últimas apariciones mediáticas, se ha plegado a la idea de Karina Milei y Gabriel Bornoroni de priorizar la construcción de una lista pura. En tanto, la diputada nacional, Celeste Ponce, manifestó al stream Mesa Chica (producción de Alfil) que “si las listas se abren porque quieren unirse a las ideas de la libertad, está bien. Ahora, si quieren romper adentro, no”. La dirigente huinquense evitó opinar sobre una potencial candidatura de Soldano, a quien aseguró “desconocer”.