Candidatura en puerta, pero sin libreto local: el dilema de Soldano

Por Gabriel Marclé

Avanza la cuenta regresiva hacia la definición de alianzas y listas que competirán en las legislativas de octubre, y los movimientos de espacios y dirigentes que buscarán llegar a las urnas se vuelven cada vez más evidentes. Desde Río Cuarto, La Libertad Avanza parece ganar representación con Laura Soldano, una outsider que, hasta hace un año, no tenía participación política y hoy aparece como número puesto del armado provincial que encabeza Gabriel Bornoroni.

En su entorno dan por hecho que será candidata en la lista libertaria para Córdoba, aunque aún no muestran señales de una plataforma concreta que apunte a captar el voto más allá de la figura del presidente Javier Milei. Es decir, el libreto con el que encararía la campaña carece, por ahora, de propuestas o discusiones que interpelen al electorado del sur provincial. Aunque la imagen presidencial puede ser un factor de arrastre, la contienda hacia octubre podría presentar más de un desafío para Soldano y su equipo en el tablero local.

A fines de la semana pasada, circuló en varios grupos de la política local un video donde la coordinadora riocuartense de LLA se mostraba en modo campaña. ¿El tema? La pobreza infantil. “Seis de cada diez niños eran pobres en la Argentina kirchnerista. Pero eso empezó a cambiar con el Presidente Milei”, afirmaba Soldano, filmada en las afueras del Colegio Normal, con un mensaje que anticipa el que podría ser su slogan en la ciudad: “Con Milei, estamos haciendo grande a la Argentina otra vez”.

El domingo, la empresaria e influencer fit volvió a grabar un spot para sus redes, esta vez haciéndose eco de la baja de retenciones anunciada por Milei. “Es la primera vez en la historia que un presidente cumple con sus propuestas”, sostuvo, desde la tradicional Estancia El Rosario, cerca de La Cumbre, adonde había llegado para participar de una jornada de militancia junto a referentes libertarios de Villa Carlos Paz.

¿Qué transmiten estas intervenciones? Para el votante del sur cordobés, poco o nada en particular. El mensaje sobre pobreza infantil podría haber sido replicado por cualquier otro dirigente libertario del país, y la celebración por la rebaja de retenciones no incluyó mención alguna a los productores del sur provincial, sector del que Soldano y su familia forman parte. En resumen, el discurso de la dirigente asoma como una repetición de las frases top del imaginario libertario, redundante y desarraigado.

Aunque todavía queda margen para ajustar el enfoque de campaña en la región donde buscará votos, lo cierto es que Soldano aún no ha mostrado un discurso adaptado a las demandas locales. Como si fuera poco, carece de territorialidad y una eventual alianza con los radicales no le garantiza recorrido: ya avisaron que no van a militar por ella.

Del otro lado, sus potenciales rivales parecen tener más claro hacia dónde apuntar para captar el voto del electorado desencantado con la realidad económica nacional y con críticas a la gestión de Milei. En el caso de Hacemos Unidos, el impulso que ha tomado la posible candidatura de Juan Manuel Llamosas apunta a exponer las debilidades del proyecto radical en la región, especialmente en la capital alterna. No se trata solo de su imagen positiva en la ciudad o el nivel de conocimiento superador con respecto a Soldano, sino también del peso del discurso que construirá en defensa del rol del Estado en áreas clave como salud, educación, asistencia social y obra pública. Más allá de la inflación baja, son temas que pueden tocar de cerca a los cordobeses del sur y donde el discurso de Hacemos tiene chances de sobreponerse frente al ideario libertario.

Involucrarse en el territorio debería ser fundamental para este espacio, mucho más si proyectan hacia adelante -las municipales del 2028, tal vez. Desde el entorno de Soldano aseguran que la campaña recién comienza y que las acciones serán planificadas de manera progresiva, cuando el contexto lo requiera. Inseguridad podría ser uno de los ejes que el equipo libertario explore —o explote— en la fase más intensa de la campaña.

El caso de Soldano guarda ciertas similitudes con el de Belén Avico en 2023, candidata en la lista de Patricia Bullrich. También empresaria —del rubro del té—, Avico no tuvo apariciones durante la campaña, a diferencia de Soldano, que se muestra activa en medios y redes. Desde que asumió como diputada, Avico no ha dado entrevistas ni se le conocen definiciones públicas, más allá de haber acompañado con su voto los proyectos centrales del Gobierno nacional. En ese sentido, tener o no territorialidad no parecería ser tan determinante en una elección nacional. Si la fórmula se repite, a Soldano podría bastarle con tener a Javier Milei como protagonista central de la campaña. Esa parece ser la apuesta de los libertarios del sur.