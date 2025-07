En la previa a la Expo, la Rural ameniza el terreno para Milei

Por Julieta Fernández

“La Rural de Río Cuarto celebra la decisión de dar un paso en la dirección correcta, que no podemos disociar de un reclamo permanente de los productores y sus instituciones que finalmente empieza a dar sus frutos. Ahora, el objetivo es no detener la marcha”, señalaron desde la Sociedad Rural de Río Cuarto tras los anuncios del presidente Javier Milei en la 137° Exposición Rural de Palermo. La entidad ruralista más importante del interior del país consideró que “no es todo lo que el campo necesita pero, en materia de retenciones, el Gobierno parece finalmente empezar a dirigir su política en el sentido correcto (...). Es con reglas claras y liberando a los motores de la economía de las pesadas cargas impositivas que el país dará un salto de calidad y una mejora sustentable a su población”.

Tras el anuncio de una baja en retenciones a exportaciones de ciertos granos y carnes, se advirtió una mayor cercanía por parte de la entidad ruralista local hacia el gobierno de Javier Mileil. Aún con ciertas advertencias de que “no se puede dar marcha atrás”, los guiños del sector al gobierno libertario se reforzaron en este 2025. En contraparte, se advirtió un tono más contundente en los reclamos al gobierno provincial: el detonante fue el incremento del impuesto inmobiliario rural.

En febrero, se llevó a cabo una asamblea de productores para trazar un plan de acción y elevar el reclamo a las autoridades provinciales. En aquella instancia, se advirtieron duras críticas al Panal que, pese al diálogo fluido con la entidad, no pudo calmar las aguas fácilmente. La SRRC incluso acusó “traición” por parte del gobierno provincial, ya que dichos incrementos debían llegar al 172,5% y las subas registradas en los cedulones rondaron entre el 200% y el 300%. Desde entonces, aún cuando se planteaban documentos con reclamos a Nación, la SRRC también ponía de manifiesto sus críticas al gobierno provincial y pedía bajar la carga tributaria a los productores.

En el último tiempo, el oficialismo provincial logró encontrar algunos puntos de encuentro con la entidad ruralista a partir de temas como el INTA y su reestructuración. Hubo reuniones en el Concejo Deliberante que contaron con representantes de los distintos bloques políticos, el INTA, la SRRC y funcionarios provinciales como Gustavo Balbi, integrante del Ministerio de Bioagroindustria. La Sociedad Rural de Río Cuarto también manifestó su preocupación por la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, aunque con ciertas salvedades: se mostraron de acuerdo con eficientizar el organismo pero consideraron que éste no debiera depender de un funcionario de turno y que la solución no es “bajarle la persiana”.

Las últimas declaraciones del presidente de la Sociedad Rural Río Cuarto, Heraldo Moyetta, evidenciaron que la relación entre la entidad y el gobierno nacional quizás se encuentra en su mejor momento. Incluso con ciertas “justificaciones” a medidas como el veto a las jubilaciones. En alusión a los aplausos en la Rural de Palermo luego de que Milei ratificara el veto, Moyetta consideró que "lo que se aplaudió fue el planteamiento de algo que pone en riesgo la continuidad del déficit fiscal y no poder ordenar las cuentas”. El dirigente ruralista expresó que “sin dudas la salida es con mayor producción y debe llegar el momento de que todos los argentinos que hacen esfuerzos puedan mejorar sus ingresos. No es por esta medida del veto. Se despilfarraron durante 23 años las retenciones y por eso los jubilados están como están y los productores chicos están como están. No es consecuencia de esta medida sino de medidas tomadas durante mucho tiempo”.

Más allá de pequeños matices (como decir que los últimos anuncios “no son todo lo que el campo necesita”), el último comunicado de la Rural Río Cuarto tuvo expresiones contundentes que consideran que el gobierno de Javier Milei está dando “un paso inequívoco en la dirección correcta”. A poco más de un mes de la muestra rural más importante del interior del país (que será del 10 al 14 de septiembre), se contempla un terreno sumamente ameno para el desembarco de funcionarios nacionales o incluso del propio Javier Milei. El primer y único presidente que visitó la muestra ruralista fue Mauricio Macri (en 2018) y recibió el reconocimiento como socio honorario de la entidad. ¿Ocurrirá lo mismo con Milei?