Pensar la vanguardia, disfrutar el terror

Por Gabriel Abalos

[email protected]

La música que desafió a los ‘60

En el Museo Caraffa (Av. Poeta Lugones 411), esta tarde a las 18 hay un programa doble, charla y concierto, bajo el título La metamorfosis de Luis: la música experimental en los años 60 en Córdoba. La actividad se inscribe en el marco de la exposición Colección IKA, Córdoba 1958–1966: arte, cultura e industria, y se propone revisitar la mentalidad que aquellos años en que los lenguajes artísticos entraron en un período de renovación crítica, respondiendo a las corrientes y a la mentalidad que predominaba en muchos campos de la creación internacional. La charla estará a cargo de Agustín Domínguez Pesce, compositor, investigador y curador de la sección de música experimental de la exposición, quien se referirá a Ruidos críticos y juegos serios: experimentación musical para el porvenir. E, ilustrando musicalmente ese encuadre, a continuación, dos integrantes del LEIM Ensamble (Laboratorio de Electroacústica e Informática Musical) protagonizarán un concierto multimedia, La metamorfosis de Luis, basado en la improvisación musical con proyección de fondo de un cortometraje histórico realizado en aquellos años por Pierre Vigier y Virgilio Tosco junto a integrantes del Centro de Música Experimental.

Una de las referencias a que remite esta actividad se vincula precisamente al escenario de la Escuela de Artes de la UNC en los años sesenta y al Centro de Música Experimental (CME) de la Escuela de Artes de la Universidad de Córdoba, fundado en 1966, que invitaba, desafiante, a la construcción de nuevos oídos, y cuya existencia duró un lustro. En su laboratorio desarrollaron proyectos los compositores Horacio Vaggione, Virgilio Tosco, Oscar Bazán, Pedro Echarte, Graciela Castillo y Carlos Ferpozzi. El contexto mostraba una tendencia a la experimentación, como lo confirmaban las bienales americanas de arte que se realizaron en esta ciudad en 1962, 1964 y 1966, con patrocinio de Industrias Kaiser Argentina (IKA). Esos destellos, que obtuvieron reconocimiento en el espacio cultural latinoamericano, exhibieron el rostro más progresivo de Córdoba, contra el clima de conservadurismo que aun constituye su otra cara inalterable. La entrada es libre y gratuita.

El terror no se inmuta

Prosigue en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) el décimo Festival Internacional de Cine de Terror y Fantástico, hasta este domingo. Las películas programadas están participando en las competencias Nacional, Latinoamericana e Internacional. Hoy a las 15.30 se verá en la Competencia Nacional el filme argentino Violeta Rauch (2025) dirigida por Gerard Marcó del Pont, sobre una bella mujer a la que el consumismo y el aislamiento digital han alterado su salud. A las 18, en la Internacional, se exhibe Vampire Zombies… From Space! (Canadá, 2024) dirigida por Michael Stasko. ¿Qué peor pesadilla que esa mortífera combinación de géneros? En la Competencia Latinoamericana participan dos filmes hoy: a las 20.30, La Machi Güenteray (Chile, 2025), dirigida por Eva y Claudio Castro, en el Chile colonial de 1693, los colonizadores enjuician a una chamana acusada de varios asesinatos; y al cierre de la jornada, a las 23, se pasa Línguas de Fogo (Brasil 2024), dirigida por Zé Kielwagen: dos misioneros se internan en la selva y deben enfrentar amenazas que sobresaltan su fe y su cordura.

En el programa que queda por desarrollar hay producciones cordobesas este sábado. Se verá un anticipo de filmes a estrenar en 2026 producidos por Cabustra Art (a las 18) y, en la Competencia Nacional, el estreno mundial de Un susurro invocó mi nombre (2025) dirigida por Emilia Cotella, John Mathis, a las 20.30.

Recuerdos del Britpop

En el Centro Cultural de la UNC (Obispo Trejo 314) hay una nueva edición del ciclo Alta Fidelidad: Familia para millones, con bandas invitadas. El encuentro refiere a Oasis y al pegadizo britpop de los noventa, movimiento que marcó la cultura de la época. Se conversará sobre ese fenómeno, con conducción de Cj Carballo y participarán las bandas Esto no es Londres, Lisboa, Juan Roque y Poupée. Aportarán sus puntos de vista los invitados Gonzalo Fiore Viani, Paul Candi y Loli González Ruso. A las 20, entrada libre y gratuita.

Sueño o vigilia, la vida misma

En el Teatro Real, a las 20, la Comedia Cordobesa presenta La vida es sueño, sobre el texto de Pedro Calderón de la Barca. Un príncipe encerrado se halla sometido a una tremenda confusión entre la realidad y el sueño, algo que muchas personas libres experimentan también a diario. Con dirección de Fernando Salvá Luna y actuaciones de Gabriel Coba, Florencia Rubio, Adrián Azaceta, Victoria Monti, Oscar Mercado, Gonzalo Tolosa y Lautaro Metral. También se pone sábados y domingos en igual horario. Entradas $4000 en autoentrada.com y en la boletería del teatro.

Bailar hasta que arda

En El Cuenco Teatro (Mendoza 2063), se presenta hoy y mañana a las 21 la obra de danza contemporánea Lo que arde, por el elenco Cruzar Danza. Desde el planteo lumínico-escenográfico y los vestuarios, hasta el despliegue corporal en escena, es una invitación a la reflexión y al disfrute estético. Bailan Santiago Rosset, José Guzmán y Laura Alazraki, aportan el diseño de luces y escenografía Andrea Cano y Abril Fernández Ferrez. Entradas $15000 en Antesala.

Daniel Aráoz, este sábado

En el Teatro Comedia (Rivadavia 254) Daniel Aráoz presenta mañana en única función su unipersonal Máster Aráoz. Una serie de relatos desopilantes en primera persona, recorren el trayecto en su profesión rememorando anécdotas como “El cañón y el enano”, “La curva del caballo blanco”, “El peinado bombé”, “El mago y el whisky”, “La llegada desde Córdoba a Buenos Aires”, “El éxito en la televisión y el posterior fracaso”, “La vuelta a la casa paterna”. Entradas desde $22400.