YPF: la justicia estadounidense decidirá si Argentina debe entregar el 51% de las acciones

¿Cuántos muertos por fentanilo hacen falta?
El caso de los fallecido por la droga adulterada parece no conmover a la clase dirigente, que elige darle la espalda
El país espera con ansias la resolución desde Nueva York, la cual definirá si Argentina deberá, o no, entregar los 16 mil millones de dólares correspondientes al fondo Buford.Nacional12 de agosto de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este martes se enfatizó la posibilidad de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York emita una resolución acerca del caso YPF, en el cual está involucrada Argentina, dicha resolución definiría si Argentina debe entregar el 51% de las acciones de la petrolífera.
Desde los comienzos de este disturbio entre ambos países, la Casa Rosada evita constantemente entregar ese capital accionario o alguna otra garantía que afecte las arcas nacionales, siempre y cuando esté sin definir la apelación.
El origen de esta resolución se debe a la apelación presentada por nuestro país, tras el fallo de la jueza Loretta Preska que obligaba a Argentina a entregar los 16 mil millones. Cabe aclarar que, si se llegara a un nuevo fallo de la Corte, la situación judicial del país sería crítica.
La presión que viene ejerciendo el fondo Buford para el fallo le exigió a la Argentina la evaluación de las posibilidades que le quedan por si llegara a pasar dicho evento judicial, dentro de estas posibilidades se destaca solo una, la cual indica a que el país recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos.
