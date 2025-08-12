YPF: la justicia estadounidense decidirá si Argentina debe entregar el 51% de las acciones

El país espera con ansias la resolución desde Nueva York, la cual definirá si Argentina deberá, o no, entregar los 16 mil millones de dólares correspondientes al fondo Buford.

Nacional12 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
ypf

Por Redacción Alfil

Este martes se enfatizó la posibilidad de que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York emita una resolución acerca del caso YPF, en el cual está involucrada Argentina, dicha resolución definiría si Argentina debe entregar el 51% de las acciones de la petrolífera. 

Desde los comienzos de este disturbio entre ambos países, la Casa Rosada evita constantemente entregar ese capital accionario o alguna otra garantía que afecte las arcas nacionales, siempre y cuando esté sin definir la apelación. 

El origen de esta resolución se debe a la apelación presentada por nuestro país, tras el fallo de la jueza Loretta Preska que obligaba a Argentina a entregar los 16 mil millones. Cabe aclarar que, si se llegara a un nuevo fallo de la Corte, la situación judicial del país sería crítica.

La presión que viene ejerciendo el fondo Buford para el fallo le exigió a la Argentina la evaluación de las posibilidades que le quedan por si llegara a pasar dicho evento judicial, dentro de estas posibilidades se destaca solo una, la cual indica a que el país recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Te puede interesar
mondino

Mondino se pierde en inglés

Javier Boher
Nacional08 de agosto de 2025

La ex canciller fue entrevistada por un periodista británico que consiguió sacarle algunas declaraciones incómodas.

Lo más visto
fERRER

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto12 de agosto de 2025

Ferrer y ¿un cambio de opinión? | Keegan, candidato  | Pico de tensión en Epec

bornoroni-sikora (2)

La baja radical cotiza la territorialidad en la lista libertaria

Felipe Osman
Provincial12 de agosto de 2025

Sin los 170 municipios que podía aportar el Foro de Intendentes Radicales, la lista libertaria pierde su principal cantera de estructuras territoriales. La del Frente Cívico, que se agota en la Capital, no puede suplir la baja, y los armados de Bornoroni y Sikora se vuelven, en términos relativos, más relevantes.