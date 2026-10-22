Todos a la espera: gestos llaryoristas en Diputados y Juez a full en Capital

El oficialismo nacional trabaja y mucho para suspender las PASO de agosto, capítulo central de la reforma política que aguarda en el Senado de la Nación en medio de poroteos confusos sobre si los libertarios están cerca o lejos de contar con los votos para la primera media sanción.

La incertidumbre no es solo nacional, tiñe en Córdoba todo el arco político. Martín Llaryora reiteró el martes en un encuentro de la Región Centro que está “abierto al debate” sobre las primarias obligatorias, pero pidió saber “cómo se resolverán los temas electorales nacionales si se suspende el sistema”. Fue mucho menos explícito que sus colegas de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que ese mismo día apoyaron abiertamente la suspensión de las PASO. Es lógico, de los tres, el cordobés es el único que por ahora no tiene un acuerdo electoral claro con el gobierno de Javier Milei que le permita pensar que los libertarios le darán ventaja para buscar su reelección. Ya se sabe que Llaryora va a estirar hasta el final la definición sobre su posición en Diputados, donde tiene seis votos para ofrendarle o negarle o abstenerle a Martin Menem, presidente de la Cámara, y a Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza que es justamente el candidato a gobernador de la oposición que tendría que enfrentar.

Con esos votos en la cámara alta, el gobernador juega alternadamente al opositor y al dialoguista. Ayer, fue funcional a Milei. Cinco de sus seis diputados se abstuvieron en la votación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y fueron claves para el éxito libertario en el recinto. La Libertad Avanza aprobó la iniciativa (con cambios en el capítulo ley de Tierras por el último fallo de la Corte) con 124 votos positivos,119 negativos y 6 abstenciones: Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y Juan Schiaretti, más un Pro, Álvaro González. Juan Brugge votó en contra. Los cordobesistas, que votaron a favor del capítulo ley de Tierras que reintegra el límite del 15% a la extranjerización en las provincias, podrían haberle infligido una derrota a la Casa Rosada, pero no lo hicieron. La explicación que dieron de la abstención fue que no podían acompañar en general una ley que tenía cuatro temas incluidos y que se trataba de una “payasada”.

Sin brújula sobre las PASO, Llaryora espera y todo indica que dirá la fecha de las elecciones provinciales recién cuando el escenario nacional se aclare. La oposición supone, posiblemente con razón, que primero quiere finalizar la construcción de la Autovía 19 para lanzar la campaña desde un punto neurálgico de la ruta Córdoba-San Francisco que haya sido construido con fondos provinciales. Una vuelta a las fuentes del cemento schiarettista que tanto le rindió al cordobesismo. Llaryora inauguró hace días los primeros diez kilómetros “propios” de la AU19. La fecha prevista para finalizar es febrero, pero el Niño puede complicar plazos.

Juez a full en Capital

Luis Juez, sin posibilidad real de incidir en el tema PASO, y con un agregado de incertidumbre de no ser quién va a definir el armado opositor en Córdoba, puso en modo espera las definiciones electorales y también vuelve a las fuentes: la Capital, su bastión político desde 2003. No está en sus planes ser candidato a Intendente, dijo varias veces, pero su fortaleza como pieza del anti llaryorismo se juega en lo que pueda ofrecer y mostrar en el distrito más mileista del país.

Desde la semana que viene, el senador empezará a recorrer las catorce secciones de la ciudad de Córdoba con un cronograma que el Frente Cívico está terminando de armar y un esquema de apertura de locales partidarias, actos y reuniones con Juez como protagonista principal. El juecismo sabe que del otro lado está el PJ Capital organizado y movilizado, con el aparato municipal detrás y prepara críticas a Laryora y al intendente Daniel Passerini para hacer pie en el descontento con la gestión municipal.